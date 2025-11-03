Nespoštljivo do predsednice države? Poslanci SDS so jo takole ignorirali (VIDEO)

Poslanska skupina SDS se ne udeležuje izredne seje DZ, na kateri predsednica republike Nataša Pirc Musar nagovarja poslanke in poslance po napadu v Novem mestu pred dobrim tednom dni. Kot so sporočili, odločitev Pirc Musar, da nagovori DZ, pozdravljajo, a se seje ne bodo udeležili, ker ne predvideva razprave.

FOTO: Jože Suhadolnik

V obvestilu DZ, ki so ga poslali ob začetku seje, so zapisali, da po predstavitvi mnenja in stališča predsednice ni možnosti niti predstavitve stališč poslanskih skupin.

»Če kdaj, bi bil v teh razmerah potreben dialog na nivoju predsednice republike in državnega zbora, ne pa monolog,« so dodali.

Pozdravljajo pa odločitev predsednice, da nagovori DZ po treh letih zaostrovanja razmer in naraščajočega kriminala na območju jugovzhodne Slovenije in po tistem, ko je koalicija večkrat zavrnila predloge opozicije, ki jih je podprlo preko 30.000 podpisnikov in županov, so navedli.

Med nagovorom je bilo na balkonu DZ opaziti nekaj posameznikov z napisi Dovolj je in Vsi smo Aco, med drugim občinskega svetnika in koordinatorja civilne iniciative za Dolenjsko Silva Mesojedca. FOTO: Jože Suhadolnik

Janša: To je avtokratski pristop Prvak SDS je na X-zapisal, zakaj so se odločili za bojkot. »Prav je, da predsednica države nagovori državni zbor in prevzame svoj del odgovornosti za (ne)učinkovitost pri spopadu s kriminalom Romov. Se pa ne spodobi, da ob tem ne želi slišati tudi stališč poslanskih skupin v DZ, ki zastopajo volivce. To ni dialog, ampak avtokratski pristop, ki še nikoli ni prinesel rešitev.«

V DZ je na zahtevo predsednice potekala izredna seja DZ, na kateri je predsednica predstavila svoje stališče o razmerah v jugovzhodni Sloveniji po tragičnem dogodku prejšnjo soboto, v katerem je umrl Novomeščan, in pomenu učinkovite integracije romske skupnosti. V prihodnjih dneh se bodo sicer zvrstile tudi razprave o ukrepih za zagotavljanje varnosti, ki so jih zahtevali v koaliciji in opoziciji.