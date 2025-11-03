Nespoštljivo do predsednice države? Poslanci SDS so jo takole ignorirali (VIDEO)

Poslanska skupina SDS se ne udeležuje izredne seje DZ, na kateri predsednica republike Nataša Pirc Musar nagovarja poslanke in poslance po napadu v Novem mestu pred dobrim tednom dni. Kot so sporočili, odločitev Pirc Musar, da nagovori DZ, pozdravljajo, a se seje ne bodo udeležili, ker ne predvideva razprave.
V obvestilu DZ, ki so ga poslali ob začetku seje, so zapisali, da po predstavitvi mnenja in stališča predsednice ni možnosti niti predstavitve stališč poslanskih skupin.
»Če kdaj, bi bil v teh razmerah potreben dialog na nivoju predsednice republike in državnega zbora, ne pa monolog,« so dodali.
Pozdravljajo pa odločitev predsednice, da nagovori DZ po treh letih zaostrovanja razmer in naraščajočega kriminala na območju jugovzhodne Slovenije in po tistem, ko je koalicija večkrat zavrnila predloge opozicije, ki jih je podprlo preko 30.000 podpisnikov in županov, so navedli.
Prvak SDS je na X-zapisal, zakaj so se odločili za bojkot. »Prav je, da predsednica države nagovori državni zbor in prevzame svoj del odgovornosti za (ne)učinkovitost pri spopadu s kriminalom Romov. Se pa ne spodobi, da ob tem ne želi slišati tudi stališč poslanskih skupin v DZ, ki zastopajo volivce. To ni dialog, ampak avtokratski pristop, ki še nikoli ni prinesel rešitev.«
V DZ je na zahtevo predsednice potekala izredna seja DZ, na kateri je predsednica predstavila svoje stališče o razmerah v jugovzhodni Sloveniji po tragičnem dogodku prejšnjo soboto, v katerem je umrl Novomeščan, in pomenu učinkovite integracije romske skupnosti. V prihodnjih dneh se bodo sicer zvrstile tudi razprave o ukrepih za zagotavljanje varnosti, ki so jih zahtevali v koaliciji in opoziciji.
Predsednica republike Nataša Pirc Musar je na izredni seji DZ o vprašanjih, povezanih s situacijo na JV države, poudarila, da so skupaj zavozili in morajo skupaj poiskati rešitve.
DZ je pozvala k utemeljenim in pravičnim zakonom, pri čemer si ne smejo dovoliti čezmernih posegov v človekove pravice. Tudi Rome je pozvala k prevzemu odgovornosti.
Pirc Musar, ki je po napadu v Novem mestu, v katerem je življenje izgubil 48-letnik, zahtevala sklic izredne seje DZ, je v govoru pred poslanci poudarila, da je treba negativna čustva in stiske ob dogodku usmeriti v dolgotrajne spremembe v lokalni skupnosti, v regiji in državi.
Pri tem je dejala, da nasilja ne gre povezovati z narodnostjo in etnično skupnostjo. »Nasilje je nasilje. A to se vedno dogaja z nekim razlogom. In razlogi, okoliščine so tiste, ki se jim posvečamo in se jim moramo še bolj posvetiti, da v naših razpravah prevlada - razum,« je povedala.
Meni, da niti država niti lokalna skupnost nista v zadostni meri, predvsem pa hitro in učinkovito, izvedli ukrepov, ki bi prebivalcem regije dali večji občutek varnosti. »Tako je že več desetletij, mnogo predolgo,« je povedala.
Hkrati pa po njenih besedah ne smemo pristati, da se ni naredilo nič. »Gradimo, prosim, na tem, kar smo že naredili. Tako se bomo lažje spopadli z izzivi, ki nas čakajo, ker se z njimi nismo dovolj dobro, pravočasno in učinkovito ukvarjali,« je dodala.
Pri tem je treba opustiti sovraštvo in sovražni govor, ker ne prinašata nič dobrega. »V naši državi naj torej ne bo prostora za nasilje, nestrpnost in izključevanje. Kot skupnost moramo še naprej graditi zaupanje drug v drugega. Zaupanja pa brez učinkovitega pregona storilcev kaznivih dejanj ne bo,« je poudarila.
»Na stroki utemeljeni, učinkoviti in pravični zakoni se ne sprejemajo čez noč. S hitrostjo sprejemanja zakonov se povečuje možnost napak ali nenačrtovanih posledic. Ne smemo si dovoliti čezmernih posegov v človekove pravice. To preprosto nismo mi, to ni Slovenija,« je poudarila.
Pretirana represija po njenih besedah le navidezno povečuje varnost. »A hkrati povzroča veliko nevarnost, da se vsem nam zmanjša naša svoboda. Tanka je meja in poti nazaj praviloma ni,« je dodala.
Opozorila je, da je prepričevanje volivcev z iskanjem krivcev za tragedijo v Novem mestu, še posebno pred volitvami, vabljivo, toda nevarno. »Nevarno za vse nas, za celotno skupnost,« je povedala. Skupnost pa od politike ne pričakuje iskanja krivcev in maščevanja, ampak zrelost in učinkovitost. Ob tem je ostro obsodila vsakršno pozivanje k oboroževanju in podobnim pobudam.
Zavzela se je za preventivne dejavnosti ter poudarila pomen vključitve v predšolsko vzgojo in pridobivanje izobrazbe. Hkrati je poudarila krepitev interesa Romov po zaposlitvi in krepitev interesa delodajalcev po zaposlitvi Romov. »Živeti od socialne podpore ne sme biti poslovni model, preprosto se ne sme splačati,« je dejala Pirc Musar.
Po njenem mnenju so za »nastalo situacijo odgovorni tudi Romi«. Pozvala jih je, naj tistim, ki ne spoštujejo zakonov, preprečijo kriminal in nespoštovanje družbenih norm. »Romi morajo biti aktivni, in ne le pasivni udeleženci reševanja nakopičenih težav,« je povedala.