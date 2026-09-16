Nesrečnega 76-letnika v Laškem ubila Hrvata? Prijeli so ju na nemško-nizozemski meji

O nenavadnem prijetju poročajo z nizozemsko-nemške meje, kjer so v petek zvečer pripadniki oddelka zvezne policije v Bad Bentheimu izvajali začasni nadzor notranjih meja. Policista v civilu sta ustavila vozilo, v katerem sta se vozila 31-letni Hrvat in dve leti mlajša rojakinja. Med postopkom so sicer ugotovili, da 31-letnik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, na vozilu pa so bile registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu.

Presenečenje za policiste pa je bilo, da je za hrvaškim parom izdan evropski nalog za prijetje. Tega je po naših neuradnih informacijah izdalo celjsko sodišče po dogodkih v Laškem konec julija letos, ko so našli mrtvega 76-letnika, ki je umrl v sumljivih okoliščinah. Zdaj je jasno, da je bila smrt zelo nasilna: Nemci namreč pišejo, da sta aretiranca nesrečnega Laščana mučila, pretepala in davila, obema prijetima ubežnikoma pripisujejo hude telesne poškodbe s smrtim izidom. Potem ko sta noč na soboto preživela v policijskem pridržanju, so ju pripeljali pred sodnika v kraju Nordhorn ter ju nato poslali v pripor. Nadaljnji postopek izročitve Sloveniji je prevzelo pristojno generalno državno tožilstvo v Oldenburgu.

Več podrobnih informacij o aretaciji in dogajanju na nemškem severu nam s tamkajšnje policije niso mogli sporočiti, saj je postopek vmes prevzelo pristojno generalno državno tožilstvo: »Za dodatne informacije o postopku vas naprošamo, da se obrnete neposredno na pristojne slovenske pravosodne organe na območju sodnega okrožja Celje,« je pojasnil policijski govorec Ralf Löning z inšpekcije zvezne nemške policije v Bad Bentheimu, ki je tik ob nizozemski meji. Za pojasnila smo zaprosili na okrožno sodišče v Celju, a jih do zaključka redakcije še nismo prejeli.