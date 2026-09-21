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CENE GORIV REKORDNE

Šok na črpalkah: dizel od torka prebija mejo dveh evrov, 50 litrov bo stalo 100,60 evra

Voznike čaka nov udarec po denarnici.
FOTO: Jure Eržen/delo
FOTO: Jure Eržen/delo
M. U.
 21. 9. 2026 | 19:37
 21. 9. 2026 | 20:54
5:04
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Voznike od jutri čaka nov udarec po denarnici. Najvišje dovoljene drobnoprodajne cene goriv se bodo zvišale, dizel pa bo presegel psihološko mejo dveh evrov za liter. Od torka bo liter bencina stal 1,748 evra, liter dizla 2,012 evra, za liter kurilnega olja pa bo treba odšteti 1,635 evra. Nove cene bodo veljale do vključno ponedeljka, 28. septembra 2026.

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Liter dizla v Nemčiji že stane enako kot liter refoška

Najbolj bo spremembo občutil vsak, ki bo točil dizelsko gorivo. Liter dizla bo po novem stal 2,012 evra, medtem ko je doslej stal 1,991 evra. Podražitev tako znaša 2,1 centa na liter. Pri 50-litrskem rezervoarju bo treba za dizel odšteti 100,60 evra.

Bencin dražji za dva centa

Podražil se bo tudi 95-oktanski bencin. Liter bo po novem stal 1,748 evra, kar je dva centa več kot doslej, ko je bilo zanj treba plačati 1,728 evra. Za 50 litrov bencina bo tako treba odšteti 87,40 evra.

V torek podražitev bencina za 2 centa na 1,748 evra na liter, dizel z rekordnima 2,012 evra na liter dražji za 2,1 centa

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Trošarina za bencin na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest znaša 0,41759 evra na liter, pri dizlu pa 0,33000 evra na liter. Pri izračunu novih cen je že upoštevana tudi spremenjena metodologija, ki od 22. septembra dalje v nabavni ceni goriv ne upošteva biokomponent.

Brez regulacije bi bil dizel še precej dražji

Po ocenah pristojnega ministrstva bi bile cene brez državnega poseganja občutno višje. Če država ne bi regulirala cene 95-oktanskega bencina ter goriva ne bi oprostila plačila okoljske dajatve za emisije ogljikovega dioksida in prispevka za povečanje energetske učinkovitosti, bi liter bencina stal okoli 1,948 evra. Še večja bi bila razlika pri dizlu.

V nedeljo uveljavljena novela zakona o trošarinah vladi omogoča, da bo lahko ob soglasju EU za začasno znižanje trošarin tako na 95-oktanski bencin kot na dizelsko gorivo in kurilno olje pod meje, ki jih določa evropska direktiva, za kar je zaprosila Slovenija, trošarine še znižala. V primeru soglasja bo lahko trošarina na bencin znižana do 139,50 evra (trenutno znaša 417,59 evra, po direktivi je spodnja meja 359 evrov) za 1000 litrov. Na dizelsko gorivo bo lahko znižana do 105 evrov (trenutno znaša 330 evrov, kolikor je tudi spodnja meja po direktivi) in na kurilno olje do nič evrov (trenutno 78,75 evra) za 1000 litrov. V nedeljo se je uveljavil tudi zakon o zaščiti prehranske in prometne oskrbe pred draginjo goriv. Ta prinaša subvencije za gorivo za kmete in prevoznike ter slednjim tudi sofinanciranje nakupa pnevmatik. Ukrep mora potrditi še Bruselj.

Brez regulacije in oprostitev bi bilo treba po ocenah odšteti okoli 2,309 evra za liter. To pomeni, da regulacija pri 50 litrih dizla glede na navedeno ocenjeno neregulirano ceno pomeni skoraj 15 evrov razlike.

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Kurilno olje 1,635 evra za liter

Nova cena kurilnega olja bo znašala 1,635 evra za liter. Trošarina pri njem ostaja določena pri 0,021 evra za liter.

Kdor bo naročil 1000 litrov kurilnega olja, bo zanj brez stroška prevoza plačal 1635 evrov. Tudi tukaj država poudarja vpliv regulacije. Brez nje in brez oprostitve nekaterih dajatev bi po ocenah ministrstva liter kurilnega olja stal okoli 1,850 evra. Za 1000-litrski rezervoar bi bilo tako treba odšteti 1850 evrov, kar pomeni 215 evrov več kot ob regulirani ceni.

Predsednik uprave: Petrol visokih cen goriv ne ustvarja

Oskrba Slovenije z naftnimi derivati je kljub zaostrenim geopolitičnim razmeram in motnjam na mednarodnih energetskih trgih trenutno stabilna, pa so danes zagotovili v Petrolu. Opozorili pa so, da za dolgoročno zanesljivost oskrbe potrebujejo vzdržen in prilagodljiv cenovni model, ki upošteva dejanske stroške. 

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Kot je poudaril predsednik uprave Petrola Sašo Berger, Petrol visokih cen goriv ne ustvarja, saj mora gorivo po teh višjih cenah najprej kupiti na mednarodnih trgih. »Naša odgovornost je, da tudi v tako zahtevnih razmerah naredimo vse, kar je v naši moči, da gorivo zanesljivo pride do ljudi in gospodarstva. Za to potrebujemo stabilne dobavne vire, zaloge, učinkovito logistiko in infrastrukturo, v katero lahko vlagamo. Cenovni model mora zato slediti dejanskim razmeram na trgu,« je dejal.

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