Neuradno: dokazi naj bi bili za Goloba obremenjujoči, KPK z dopolnjenim osnutkom ugotovitev v zadevi Karigador

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je v postopku ugotavljanja nasprotja interesov pri odhajajočem premierju Robertu Golobu v zadevi Karigador sprejela drugi osnutek ugotovitev, dopolnjen z dodatnimi dokazi, je poročala POP TV. Neuradno naj bi bili za Goloba obremenjujoči.

Nasprotje interesov?

KPK je v omenjeni zadevi preverjala, ali se je Golob kot predsednik vlade s tem, ko se na dveh sejah ni izločil iz glasovanja o imenovanju poslovneža Tomaža Subotiča v svet celjske bolnišnice in ljubljanske psihiatrične klinike, znašel v okoliščinah, ki predstavljajo nasprotje interesov. Oziroma ugotavljali so, ali je Golobov zasebni interes vplival ali dajal vtis, da vpliva na njegovo nepristransko opravljanje javne funkcije.

Golobov odvetnik ne vidi novih relevantnih dokazov

Po poročanju POP TV naj bi bil neuradno tudi drugi osnutek, ki so ga sprejeli 7. maja, obremenjujoč za Goloba. Na KPK so dodali tudi dodatne dokaze v breme Goloba. Po informacijah POP TV novi dokazi kažejo na to, kako tesen je odnos med Golobom in Subotičem in zakaj bi se Golob moral izločiti iz odločanja o tem kadrovanju.

Golobov odvetnik Stojan Zdolšek je za POP TV potrdil, da so osnutek prejeli in se bodo nanj odzvali. Sam sicer v njem ne vidi nobenih novih relevantnih dokazov.

Afero razkril POP TV

KPK bi nato lahko v nadaljevanju sprejela tudi končno odločitev.

Gre sicer za t. i. afero Karigador, ki so jo aprila lani razkrili v rubriki 24ur Fokus. Golob je namreč s Tino Gaber poleti 2023 večkrat dopustoval v hiši poslovneža Subotiča.

Po razkritjih je Subotič odstopil z mesta predsednika sveta celjske bolnišnice, vlada pa ga je že pred tem odpoklicala z mesta predsednika sveta ljubljanske psihiatrične klinike.