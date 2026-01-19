  • Delo d.o.o.
GOLOB IN VREČKO

Neuradno: Slovenija se bo pridružila tožbi proti Izraelu zaradi izvajanja genocidnih dejanj

Komunikacija naj bi dokončno stekla v naslednjih dneh, povezali naj bi se z Južno Afriko, ki je tožbo že sprožila.
Protest za Palestino, Ljubljana, 2025. FOTO: Crt Piksi
Protest za Palestino, Ljubljana, 2025. FOTO: Crt Piksi
G. P./STA
 19. 1. 2026 | 13:15
 19. 1. 2026 | 13:29
A+A-

Slovenija naj bi se po neuradnih informacijah portala 24ur pridružila tožbi Južne Afrike proti Izraelu na Meddržavnem sodišču (ICJ) – ta teden bi se lahko vlada seznanila z namero, gradivo naj bi na zunanjem ministrstvu že pripravili. Ministrstvo je za STA sporočilo, da bo vlada odločitev sprejela na podlagi poglobljene analize, rok je 12. marec.

Slovenija že dlje časa razmišlja o pridružitvi tožbi, ki jo je Južna Afrika proti Izraelu na ICJ konec leta 2023 vložila zaradi domnevnega kršenja konvencije o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida ter izvajanje genocidnih dejanj proti Palestincem v Gazi. Po navedbah virov za 24ur bi se lahko vlada z namero o pridružitvi tožbi seznanila že ta teden. Kot so izvedeli neuradno, so na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve gradivo že pripravili. O tem naj bi že govorila premier Robert Golob in zunanja ministrica Tanja Fajon, komunikacija pa naj bi v naslednjih dneh stekla še z odločevalci Južne Afrike.

Zunanje ministrstvo (MZEZ) je danes za STA sporočilo, da bo vlada odločitev sprejela na podlagi poglobljene analize. Ponovili so, da je intervencije možno vložiti do roka, določenega za vložitev zadnje pisne vloge v postopku, kar je v primeru tožbe Južne Afrika proti Izraelu trenutno 12. marec. Doslej se je tožbi pridružilo že več držav, med njimi Španija, Brazilija, Irska, Turčija in Belgija, ki je to storila 24. decembra lani.

Fajon je glede postopka minuli teden ob obisku v Sloveniji govorila tudi z belgijskim zunanjim ministrom Maximom Prevotom. Ta je podal njihove izkušnje pri intervenciji v zadevi, z ministrico sta govorila o pravnih vidikih njihove odločitve in drugih argumentih za pridružitev, so danes še sporočili z ministrstva. Po poročanju 24ur naj bi si vlada želela postopek do konca izpeljati še pred začetkom volilne kampanje, ki bo stekla 19. februarja.

tožbaIzrael in PalestinaJužna Afrikagenocid
15:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
DA NI KRIV, VZTRAJA ŠE DANES

Bojan na zatožni klopi zanikal, da je Vegradov bombaš

Bojan Poplaz znova na zatožni klopi, ker naj bi na vrata Vegrada nastavil eksplozivno telo.
Mojca Marot19. 1. 2026 | 15:05
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
KORISTNO

Najboljše navade za zdrava jetra

Ni vseeno, kaj jeste, kaj pijete in koliko spite.
19. 1. 2026 | 15:00
15:00
Šport  |  Športni trači
KOLESARSTVO

Ni nam vseeno, kdo bo novi predsednik Kolesarske zveze Slovenije

Zadnji januarski dan bo še kako pomemben za slovensko kolesarstvo.
Miroslav Cvjetičanin19. 1. 2026 | 15:00
14:47
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Psi to radi poližejo – veterinarji svarijo pred hudimi posledicami

Pozimi psov ne ogrožata le mraz in sol na pločnikih. Kot pravijo slovenski veterinarji, na pse pozimi preži nevarnost, na katero lastniki pogosto sploh nismo pozorni.
Kaja Berlot19. 1. 2026 | 14:47
14:45
Novice  |  Slovenija
VELIKO PRAZNOVANJE

»Kar ni tvojega, pusti pri miru.« Tako meni Angela, ki je praznovala 102. rojstni dan (FOTO)

Kosinova mama zadovoljno živi z domačimi v Ribnem pri Bledu
Janez Kuhar19. 1. 2026 | 14:45
14:25
Bulvar  |  Suzy
DRUŽINA JE VSE

Miran in Slavica Rudan: mama ima vedno prav (Suzy)

Ona je zame naredila ogromno, sedaj je čas, da ji vrnem vso skrb ter pozornost, o mami pravi Rudan.
19. 1. 2026 | 14:25

