Neuradno: vojake na Grenlandijo pošilja tudi Slovenija

Po tem, ko je več evropskih držav v četrtek na Grenlandijo poslalo svoje vojake, ki se tam udeležujejo misije Arktična vzdržljivost, je slovenska vlada istega dne zatrdila, da za zdaj pripadnikov Slovenske vojske na največji otok na svetu ne bomo pošiljali, vsekakor pa Slovenija spremlja dogajanje na Grenlandiji in bo po potrebi ustrezno ukrepala. Je pa dan pozneje kljub temu v javnost pricurljala novica, da naj bi vlada danes na dopisni seji odločala o napotitvi enega do dveh častnikov Slovenske vojske na Grenlandijo.

Evropske države so vojake na Grenlandijo napotile, potem ko so se v sredo v Washingtonu sestali danski zunanji minister Lars Lokke Rasmussen, grenlandska zunanja ministrica Vivian Motzfeldt, ameriški podpredsednik JD Vance in državni sekretar Marco Rubio. Ramussen je po srečanju, v ospredju katerega so bile ameriške zahteve po priključitvi Grenlandije, dejal, da se pogledi ZDA in Danske glede Grenlandije očitno razlikujejo, vendar želijo najti rešitev, hkrati pa v okviru zveze Nato okrepiti varnost na območju Arktike.

Da nameščanje evropskih sil na Grenlandiji nima nobenega vpliva na načrte ameriškega predsednika Donalda Trumpa o prevzemu tega avtonomnega ozemlja Danske, pa v četrtek novinarjem v Beli hiši povedala tiskovna predstavnica Karoline Leavitt. Do tega trenutka so poleg Danske svoje častnike na Grenlandijo že poslale Nemčija, Francija, Združeno kraljestvo, Švedska, Norveška, Finska in Nizozemska. Pričakovati je, da bodo to storile tudi baltske države in Poljska, po neuradnih informacijah N1 pa tudi Slovenija.