Neurja junija povzročila za 46 milijonov evrov škode, država bo pomagala

Neurja, ki so od 9. do 11. junija prizadela severno polovico države, so povzročila za 46 milijonov evrov škode na stvareh, kaže končna ocena škode, ki jo je potrdila vlada. S tem je dosežen prag za pomoč državnega proračuna.

Vlada je danes potrdila končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurij z močnim dežjem, vetrom, točo, poplavami in zemeljskimi plazovi v obdobju od 9. do 11. junija, ki so prizadela občine v gorenjski, koroški, ljubljanski, podravski, pomurski, vzhodno- in zahodnoštajerski regiji, ki skupno znaša 46,04 milijona evrov, je sporočil urad vlade za komuniciranje.

Od tega znaša škoda na gradbeno-inženirskih objektih 22,26 milijona evrov, delna škoda na stavbah 12,87 milijona evrov, na vodotokih 6,41 milijona evrov, na gozdnih cestah 1,09 milijona evrov, v gozdovih 853.600 evrov, na kmetijskih zemljiščih 600.550 evrov, na državnih cestah 551.000 evrov, v parkih 484.700 evrov evra, v gospodarstvu 435.400 evrov, na kulturni dediščini 425.300 evrov in na uničenih objektih 62.600 evrov.

Končna ocena neposredne škode presega 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna za leto 2026, s čimer je dosežen limit za uporabo sredstev državnega proračuna v skladu z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč. Pristojna ministrstva bodo tako pripravila program odprave posledic neposredne škode.

Neurja so med drugim močno prizadela občine Žetale, kjer je bilo veliko škode zaradi poplav in zemeljskih plazov, ter Komenda in Cerklje na Gorenjskem, kjer je veter odkrival strehe objektov in podiral drevesa, veliko škode je bilo tudi na kmetijskih površinah.