Neurja so pred vrati: Citypark in Aleja odpirata parkirni hiši za zaščito vozil

Vremensko dogajanje bo danes po napovedih meteorologov po večjem delu države precej burno. Obetajo se nevihte, lokalno z močnimi nalivi in sunki vetra, tudi točo. »Glavno nevarnost bodo predstavljali siloviti nalivi. Zaradi obilice vlage v ozračju in počasnega pomikanja nevihtnih celic lahko na določenih območjih v kratkem času pade večja količina dežja, zato lahko hitro narastejo hudourniški vodotoki, zelo verjetno pa bo tudi zastajanje meteorne vode. Nevihtno dogajanje bodo spremljali številni udari strel, lokalno pa tudi močnejši sunki vetra in toča,« so med drugim zapisali na portalu Meteoinfo Slovenija.

Za prebivalce Ljubljane in vse, ki bi jih v prestolnici ujelo neurje, pa imajo dobro novico v nakupovalnih središčih Citypark in Aleja. Obe bosta danes zaradi napovedanega slabega vremena odprli svoji parkirni hiši za vse, ki želijo svoja vozila zaščititi pred točo in drugimi vremenskimi nevšečnostmi, so sporočili. »Aleja in Citypark prebivalcem Ljubljane omogočata brezplačno dodatno zaščito njihovih avtomobilov v času napovedanega neurja. Parkirni hiši bosta odprti za vse, ki želijo svoja vozila pravočasno umakniti na varno. Vozniki lahko svoja vozila pripeljejo zvečer in odpeljejo zjutraj, iz Cityparku naj ga odpeljejo do devete ure zjutraj,« so zapisali v sporočilu za javnost.

V Alejo lahko medtem svoj avto nocoj pripeljete najpozneje do polnoči in odpeljete od šeste ure zjutraj. Uvoz in izvoz sta možna na severni strani nakupovalnega središča ob avtohiši Autowallis v nadstropju -1.