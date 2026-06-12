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SANACIJA ŠKODE

Neurje pustilo opustošenje: v Komendi skoraj ni nepoškodovane hiše, na terenu več kot 200 gasilcev (VIDEO in FOTO)

Župan Jurij Kern ocenjuje škodo na več deset milijonov evrov in opozarja, da nekaterih objektov pred novimi padavinami sploh ni mogoče ustrezno zaščititi.
FOTO: Dejan Javornik
FOTO: Dejan Javornik
STA, A. G.
 12. 6. 2026 | 12:17
 12. 6. 2026 | 12:17
0:20
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V občini Komenda po sredinem neurju nadaljujejo odpravljanje posledic. Danes je na terenu več kot 200 gasilcev in skoraj 50 vozil, največ tehničnih, je za STA povedal župan občine Jurij Kern. Ob tem upajo, da bodo še danes v veliki meri zaključili osnovno sanacijo in zaščito preostalih stanovanjskih hiš in gospodarskih objektov. Kern je navedel, da dodatne pomoči ne potrebujejo, občane pa naproša, naj delo prepustijo tistim, ki so za to usposobljeni. »Potem lahko tudi mi svoje delo opravljamo tako, kot je treba,« je pojasnil.

Po županovih besedah popis škode še vedno poteka. Ocena je še vedno enaka prvi, neurje naj bi povzročilo za več deset milijonov evrov škode. Občane je pomiril, da bo na pomoč z morebitnimi dodatnimi nastanitvami priskočila tudi občina. Po prvih ugotovitvah namreč niti ena hiša ni ostala nepoškodovana, nekatere so skoraj neprimerne za bivanje. »V kolikor se bo pokazala taka potreba, bomo stopili zraven in bomo pomagali, da ne bodo ostali ljudje brez hiš,« je zagotovil.

FOTO: Dejan Javornik
FOTO: Dejan Javornik
FOTO: Dejan Javornik
FOTO: Dejan Javornik

V nedeljo so zopet napovedane obilnejše padavine, ob čemer izziv ostaja zaščita močno prizadetih stavb. »Problem je, ker na nekaterih objektih niti ne moreš narediti zavarovanja, ker manjkajo ogrodja in nimaš kam na namestiti folije,« je povedal Kern.

Intervencijske ekipe so na terenu v Komendi od srede zvečer, pripeljali so tudi folije za prekrivanje streh, specialna vozila, črpalke in agregate s podaljški. Po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje je samo v Občini Komenda več kot 150 objektov poškodovanih do te mere, da je potrebno neposredno popravilo na strehi s strani gasilcev in pripadnikov uprave za zaščito in reševanje.

FOTO: Dejan Javornik
FOTO: Dejan Javornik
Slo., Komenda, Klanec, 11.6.2026, neurje, foto: Dejan Javornik FOTO: Foto:dejan Javornik
Slo., Komenda, Klanec, 11.6.2026, neurje, foto: Dejan Javornik FOTO: Foto:dejan Javornik

Okoljska ministrica Rifelj zagotovila pomoč pri sanaciji škode v Žetalah

Ministrica za okolje in prostor Polona Rifelj in ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko sta obiskali občino Žetale, ki jo je prizadelo hudo neurje. Skupaj s predstavniki urada za zmanjševanje posledic naravnih nesreč so se sestali z županom Matjažem Kopšetom, si ogledali stanje na terenu in zagotovili pomoč pri sanaciji. Kot je po sestanku na občini povedala Rifelj, je predsednik vlade Janez Janša že na četrtkovi seji vlade dal jasna navodila, da vsi resorji, pristojni za odpravljanje škode, hitro pristopijo k ukrepom in skrajšajo vse mogoče postopke ter čim prej začnejo sanirati plazove, ki so se v Žetalah in drugod po državi sprožili po zadnji vremenski ujmi. 

Ob tem je napovedala, da se bodo pristojni na njenem ministrstvu, ki je odgovorno predvsem za vodotoke in plazove, sestali že v ponedeljek in opravili oceno škode. »Trenutno potekajo urgentna dela čiščenja strug, tako da bomo lahko imeli vsaj približno oceno škode,« je dejala okoljska ministrica. Ob tem ocenjuje, da bo škoda zagotovo presegla prag 0,3 odstotka proračuna, kar je okoli pet milijonov evrov, s čimer bo vlada lahko razglasila naravno nesrečo, ministrstvo pa bo pripravilo program odprave posledic naravne nesreče.

Takoj po opravljeni oceni bodo odprli sistem Ajda, kamor bodo lahko škodo prijavile tako občine kot zasebni oškodovanci, ter zagnali načrt sanacije škod, da bodo občine čim prej deležne 40 odstotnega predhodnega financiranja in bodo lahko hitro šle v javna naročila. Okoljska ministrica je ob tem spomnila, da v Žetalah trenutno že poteka sanacija devetih plazov, nekateri so zdaj dodatno poškodovani, medtem ko tisti, kot so jim zagotovili na občini, ki so bili že sanirani, po tokratni ujmi niso utrpeli dodatne škode.

Ministrica Lep Šimenko, ki prihaja iz Spodnjega Podravja, je izrazila zadovoljstvo, da se je vlada zelo hitro odzvala in da bodo poskušali v najkrajšem možnem času sanirati nastalo škodo. »Haloške občine so v preteklih letih utrpele že veliko različnih škod, tokrat je ta velika tudi na poljščinah, vrtninah in vinogradih, tako da moramo tudi kmetijstvu čim prej pomagati,« je dejala.

Žetalski župan Kopše je povedal, da so bili po torkovem nočnem neurju v sredo še dodatno prizadeti, med drugim jim je plaz odrezal pomembno lokalno cestno povezavo proti Majšperku. Znova je poudaril, da je škoda v občini večmilijonska in poudaril, da če bodo ostali brez pomoči države, lahko zaprejo občino. »So pa odzivi s strani države hitri. V četrtek sem prejel tudi klic predsednika vlade, tako da res računamo na pomoč,« je dejal Kopše in povedal, da se gasilci in vse službe trudijo, da zagotovijo prevoznost cest, do ponedeljka pa morajo sporočiti preliminarno oceno škode.

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