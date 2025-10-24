Neurje na Štajerskem: drevesa na cestah, poplavljeni podvozi in smetnjaki na vozišču

Sinoči je na območju Policijske uprave Maribor zaznamovalo neurje, ki je povzročilo številne težave voznikom in prometne zaplete. Na številko za klic v sili so se obrnili vozniki, ki so naleteli na nepričakovane ovire na cestah.

Po poročanju policije so se drevesa in veje podrla na več krajih, med drugim v Zgornji Ložnici, Zgornji Velki in Ivanjkovcih.

Ponekod so bile ceste neprevozne, na posameznih odsekih pa je promet ovirala tudi voda, ki je zalila podvoze. V Mariboru so močni sunki vetra po cestah razmetali celo smetnjake, ki so jih morali odstranjevati vozniki in komunalne službe.

Na območju Policijske postaje Ormož je voznik trčil v vejo, ki je ležala čez cesto. Na srečo je šlo le za manjšo materialno škodo, hujših poškodb ni bilo.

Policija opozarja: previdno, jesen prinaša nove pasti na cestah

Policija voznikom svetuje dodatno previdnost, saj jesen prinaša spremenjene razmere na cestah. Na voziščih se nabirajo listje, blato in druga umazanija, kar lahko ob mokrem vremenu povzroči izjemno spolzko podlago. Posebej nevarno je to za voznike enoslednih vozil, kot so motorji in mopedi.

Ker se dnevi krajšajo, morajo vozniki poskrbeti za pravilno delujoča svetila, čista stekla in dober pregled nad cestiščem. Prav tako naj bodo pozorni na pešce in kolesarje, ki so v mraku pogosto težje opazni.

Čeprav je do obvezne menjave pnevmatik še nekaj časa, vremenski pogoji že postajajo zahtevni, zato policisti priporočajo, da vozniki preverijo stanje svojih pnevmatik in pravočasno poskrbijo za varno vožnjo.