STEKLINA

Nevaren trend med lastniki psov, ki lahko prinese hude posledice

Število cepljenj proti steklini je v zadnjih dveh letih upadlo. Prenizka precepljenost lahko resno ogrozi vse živali.
Psa je treba cepiti proti steklini prvi dve leti vsako leto, nato vsaka tri leta. FOTO: Getty Images

Psa je treba cepiti proti steklini prvi dve leti vsako leto, nato vsaka tri leta. FOTO: Getty Images

Prenizka precepljenost in nepopolno cepljenje resno ogrožata tako domače živali kot tudi prostoživeče, denimo lisice. FOTO: Getty Images

Prenizka precepljenost in nepopolno cepljenje resno ogrožata tako domače živali kot tudi prostoživeče, denimo lisice. FOTO: Getty Images

Stevilo Cepljenih Psov FOTO: Gm

Stevilo Cepljenih Psov FOTO: Gm

Mirt Bezlaj
 15. 1. 2026 | 06:40
3:49
A+A-

Medtem ko v ZDA zadnja leta opažajo porast števila anticepilcev med lastniki psov, veterinarji podobnega trenda v Sloveniji (še) ne zaznavajo v tolikšni meri. Kljub temu je necepljenost še vedno nevarna. Število cepljenj psov proti steklini je namreč v zadnjih dveh letih rahlo upadlo, kar pa še ni nujno vzrok za skrb, saj psa ni treba cepiti vsako leto. Dejstvo, da je število cepljenj bistveno manjše od števila psov v centralnem registru uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), kjer je trenutno registriranih četrt milijona živali, še ne vzbuja skrbi. Psa je treba cepiti proti steklini prvi dve leti vsako leto, nato vsaka tri leta, so pojasnili pri UHVVR.

Verjetno so problematični zlasti tisti psi, ki do veterinarja sploh ne pridejo.

Posebne evidence o številu izdanih glob zaradi necepljenja ne vodijo, vendar povečanja deleža necepljenih psov od pandemije covida-19 vseeno niso zaznali. Trenda, na katerega opozarjajo še zlasti v ZDA, v Sloveniji ne opažata niti veterinarja Katarina Malenšek iz Veterine Dobro – Grosuplje niti Matej Zupanc iz veterine Tačka. »V svoji praksi opažam, da se večina lastnikov psov in mačk dobro zaveda pomembnosti cepljenja proti kužnim boleznim in steklini. Od pandemije covida-19 ne opažam porasta števila lastnikov, ki bi množično odklanjali cepljenje, prej nasprotno – pri nas število cepljenj zadnja leta prej narašča,« je povedal Zupanc. »Velika večina psov, ki jih pripeljejo k veterinarju, je cepljenih, verjetno pa so problematični še zlasti tisti psi, ki do veterinarja sploh ne pridejo,« je dejala Malenškova. Sicer pa se dogaja, smo izvedeli, da lastnik želi, da psa ne cepijo, cepljenje pa vseeno vpišejo v register!

Večje nasprotovanje cepljenju je Malenškova zaznala pred nekaj leti, ko je na družbenih omrežjih zakrožila objava o domnevno smrtno nevarnih cepivih proti steklini, a so po njenih izkušnjah resni stranski učinki, še zlasti pri cepivu proti steklini, izjemno redki. »Stranske učinke sprožajo tudi zdravila, pa jih zato ne bomo ukinili,« je pojasnila veterinarka ter poudarila, da je veliko držav s cepljenjem uspešno izkoreninilo številne smrtno nevarne bolezni, medtem ko je, denimo, steklina še vedno prisotna v revnejših državah, kjer je cepljenja manj. »Prenizka precepljenost in nepopolno cepljenje po programu lahko resno ogrozita tako necepljene kot tudi cepljene živali. Če v populaciji kroži dovolj povzročiteljev bolezni, se poveča pritisk na imunski sistem, kar pomeni večje tveganje tudi za cepljene pse in mačke. Poleg domačih živali pa so lahko ogrožene tudi prostoživeče, kot so lisice, dihurji in druge,« je opozoril Zupanc. Zaradi migracij ljudi in živali obstaja še vedno stalna nevarnost vnosa stekline z območij, kjer se ta bolezen pojavlja, svarijo pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje.

Če človeka ali psa ugrizne necepljen pes, ki ne kaže kliničnih znakov bolezni, veterinar v skladu s pravilnikom o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranje stekline zanj odredi desetdnevni nadzor. »Lastnik mora v tem času doma nadzorovati psa in preprečiti stike z drugimi živalmi in ljudmi, če to ni mogoče, pa psa v tem času namestijo v prostorih veterinarske organizacije,« so navedli pri UVHVVR. V času nadzora mora lastnik poskrbeti, da žival opravi tri klinične preglede. Te opravi veterinar prvi, peti in deseti dan po povzročitvi rane. Če so vsi pregledi negativni, psa po koncu nadzora cepijo proti steklini. Če niso, ga usmrtijo.

psicepljenjehišni ljubljenčkiživaliepidemijabolezenDomače živaliveterinasteklinaanticepilci
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
