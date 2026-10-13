Nevarna razvada slovenskih voznikov: skoraj tretjina je poročala o telefoniranju z napravo v roki

Uporaba mobilnega telefona med vožnjo je nevarna razvada, ki se je številni vozniki nikakor ne morejo znebiti. Kot kažejo podatki mednarodne raziskave, slovenski vozniki očitno še težje odložijo mobilni telefon, ko sedejo za volan. Kar 29 odstotkov jih je namreč priznalo, da so med vožnjo telefonirali s telefonom v roki, medtem ko je evropsko povprečje 22 odstotkov. Še večja je razlika pri prostoročnem telefoniranju. O njem je poročalo 64 odstotkov slovenskih voznikov, v Evropi pa 51 odstotkov. In čeprav kar 82 odstotkov vprašanih pri nas podpira prepoved uporabe telefona v roki med vožnjo, je očitno precejšnja razlika med tem, kaj vozniki zagovarjajo, in tem, kako se za volanom dejansko vedejo.

Damjan Skok (policija), mag. Saša Jevšnik Kafol (direktorica AVP), David Fernández Sifres (DGT, Španija), Jenny Carson (ETSC) in dr. Saša Kuhar (AVP) FOTO: Avp

Izsledke mednarodne raziskave o vplivu t. i. motilcev pozornosti na prometno varnost so pred dnevi predstavili v okviru preventivne akcije Osredotoči se na cesto. Raziskava iz leta 2023 je zajela več kot 37.000 udeležencev iz 39 držav.

Prepozno opazijo znake

Da številni vozniki med vožnjo niso dovolj pozorni na dogajanje na cesti, kaže tudi spletna anketa agencije za varnost prometa (AVP) Kaj se dogaja za volanom?, v kateri je sodelovalo 1180 voznikov. Kar 82,8 odstotka jih je priznalo, da v zadnjem mesecu med vožnjo niso bili povsem osredotočeni, 32,3 odstotka pa, da se jim to dogaja občasno ali še pogosteje.

Telefon je tudi sicer eden največjih motilcev pozornosti. Skoraj polovico anketiranih voznikov (46,2 odstotka) zmotijo obvestila na telefonu, več kot četrtina jih med vožnjo piše sporočila ali brska po družbenih omrežjih. A pozornosti ne odvračajo le telefoni. Skoraj polovica (48,8 odstotka) jih je priznala, da med vožnjo počnejo tudi druge stvari, denimo uživajo hrano in pijačo ali urejajo svoj videz. Da so zaradi nepozornosti težave lahko povsem konkretne, kaže podatek, da je 50,4 odstotka anketiranih zaradi tega že prepozno opazilo prometno signalizacijo.

29 % slovenskih voznikov je med vožnjo telefoniralo s telefonom v roki. 82,8 % anketiranih med vožnjo ni bilo povsem osredotočenih. 50,4 % anketiranih je prepozno opazilo prometno signalizacijo.

Kljub temu večina podpira strožji nadzor. Kar 87,4 odstotka sodelujočih bi podprlo pogostejše policijsko preverjanje uporabe telefona v roki. Precej manj, le 40,3 odstotka, pa bi jih podprlo prepoved prostoročnega telefoniranja, pri čemer bi bili izjemi klica na številki 112 in 113. Pri AVP sicer opozarjajo, da spletna anketa ni bila reprezentativna, zato njenih rezultatov ni mogoče posplošiti na vse slovenske voznike.

»Pozornost je omejen vir. Motnja je lahko vizualna, fizična ali kognitivna – oči niso na cesti, roke niso pri vožnji ali pa so misli usmerjene drugam. Za varno vožnjo zato potrebujemo vse tri: pogled na cesti, roke pri vožnji in misli pri dogajanju okoli nas,« poudarja Saša Kuhar z AVP. Pozornosti pa ne odvračajo le mobilni telefoni, temveč tudi vse številnejši zasloni in informacijsko-zabavni sistemi v avtomobilih, je opozorila Jenny Carson iz Evropskega sveta za varnost prometa.

Prekrške odkriva UI

Kako se spopasti z vozniki, ki se med vožnjo ukvarjajo z vsem drugim kot s cesto, je vprašanje, s katerim se seveda ukvarjajo tudi drugod po Evropi. V Španiji denimo ocenjujejo, da so motnje pozornosti prisotne pri približno 30 odstotkih prometnih nesreč s smrtnim izidom. Pri odkrivanju prekrškarjev si zato pomagajo tudi z umetno inteligenco, je pojasnil David Fernández Sifres iz španske Generalne direkcije za promet.

Voznik, ki ni zbran, lahko hitro spregleda prometno situacijo. FOTO: Delo UI

Tamkajšnji Nacionalni center za avtomatizirano obravnavo prometnih prekrškov uporablja sistem, pri katerem kamere posnamejo voznike, umetna inteligenca pa najprej pregleda oziroma filtrira fotografije. Posnetke nato pregledajo ljudje. Tako lahko odkrijejo prekrške, ki jih policisti pri običajnem nadzoru težje zaznajo. Sistem se je izkazal za uspešnega: ugovor so vložili le v 4,57 odstotka izrečenih kazni, pritožbo pa v 1,46 odstotka primerov. Tudi Damjan Skok iz Sektorja prometne policije na Generalni policijski upravi je kot pomemben del prihodnjega nadzora omenil tehnične možnosti, vključno z uporabo sodobnih tehnologij in umetne inteligence.

Na konferenci so poudarili, da učinkovito preprečevanje motenj pozornosti zahteva več medsebojno povezanih pristopov: preventivo in ozaveščanje, raziskovanje vedenja, jasna pravila, učinkovit nadzor ter premišljeno uporabo novih tehnologij.