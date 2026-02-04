  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NOVE OBLIKE ZASVOJENOSTI

Nevarne že najbolj nedolžne spletne igre: ljudi vlečejo v začarani krog izgub, dolgov in psiholoških težav

Največje tveganje je pri mladih odraslih, ki imajo svoj denar in so brez starševskega nadzora.
Videoigre in aplikacije čedalje pogosteje uporabljajo mehaniko iger na srečo, ki lahko vodijo v zasvojenost že pri otrocih in mladostnikih. FOTO: Pexels

Videoigre in aplikacije čedalje pogosteje uporabljajo mehaniko iger na srečo, ki lahko vodijo v zasvojenost že pri otrocih in mladostnikih. FOTO: Pexels

Loot boxi in mikrotransakcije sprožajo možganske mehanizme nagrajevanja, podobno kot igralni avtomati, ter povečujejo tveganje za impulzivno porabo in dolgove. FOTO: Pexels

Loot boxi in mikrotransakcije sprožajo možganske mehanizme nagrajevanja, podobno kot igralni avtomati, ter povečujejo tveganje za impulzivno porabo in dolgove. FOTO: Pexels

Rok Gumzej pravi, da je digitalna zasvojenost danes opredeljena kot duševne težave. FOTO: Žan Osim

Rok Gumzej pravi, da je digitalna zasvojenost danes opredeljena kot duševne težave. FOTO: Žan Osim

Videoigre in aplikacije čedalje pogosteje uporabljajo mehaniko iger na srečo, ki lahko vodijo v zasvojenost že pri otrocih in mladostnikih. FOTO: Pexels
Loot boxi in mikrotransakcije sprožajo možganske mehanizme nagrajevanja, podobno kot igralni avtomati, ter povečujejo tveganje za impulzivno porabo in dolgove. FOTO: Pexels
Rok Gumzej pravi, da je digitalna zasvojenost danes opredeljena kot duševne težave. FOTO: Žan Osim
Pija Kapitanovič
 4. 2. 2026 | 07:22
4:52
A+A-

Splet in videoigre prinašajo nove mehanizme zasvojenosti, ki mlade in odrasle vlečejo v začarani krog izgub, dolgov in psiholoških težav. Marjan Ornik iz zavoda Etnika, ki vodi portal Mladi hazarder, opozarja, da se težave začnejo že pri najstnikih: »Najmlajši začnejo igrati okoli 11. leta. Če so že pri 12 ali 13 letih izpostavljeni tem mehanizmom, se tveganje za odvisnosti pozneje močno poveča.« Čeprav so igre pogosto brezplačne, uporabljajo digitalne trike in nagrade, ki jih je v nekaterih primerih mogoče zamenjati za pravi denar, kar ustvarja izjemno dobičkonosen poslovni model. Danes že najbolj nedolžne otroške videoigre in celo nakupovanje v spletnih trgovinah vključujejo elemente, ki možgane navajajo na hazardiranje. Gre predvsem za tako imenovane loot boxe oziroma škatle presenečenja.

Če so že pri 12 ali 13 letih izpostavljeni tem mehanizmom, se tveganje za odvisnosti pozneje močno poveča.

Igralci s pravim denarjem kupijo virtualne točke (mikrotransakcije), s katerimi odpirajo pakete z neznano vsebino – lahko gre za digitalno opremo, orožje ali redke igralce. Algoritmi so naključni, trgovanje z virtualnim blagom pa mu ponekod daje realno premoženjsko vrednost. Ti mehanizmi sproščajo dopamin in krepijo željo po ponovnem nakupu. Neposredna povezava med vložkom in morebitno dragoceno nagrado ustvarja občutek tveganja, hitra povratna informacija pa omogoča instant gratifikacijo. Igre pogosto izkoriščajo tudi strah pred izgubo priložnosti, kar spodbuja impulzivne odločitve. Raziskave potrjujejo, da so mladostniki, ki pogosto odpirajo škatle presenečenja, bolj dovzetni za vedenjske težave in simptome zasvojenosti, saj ti aktivirajo enake možganske centre kot klasične igre na srečo.

Statistika in nove oblike zasvojenosti

Rok Gumzej, socialni pedagog iz Logouta, pojasnjuje, da digitalno zasvojenost danes opredeljujejo kot duševne težave. Po njegovih ocenah približno desetina mladih v Sloveniji kaže znake zasvojenosti z videoigrami. Center Logout je lani v povprečju sprejel več kot dva nova uporabnika na delovni dan. Narava težav se spreminja. »Pred leti so ljudje prihajali zaradi ene same videoigre, danes pa gre za kombinacijo igranja, družbenih omrežij in kratkih videov (TikTok, Instagram Reels), ki uporabljajo mehaniko nenehnega podrsavanja,« dodaja Gumzej. Podobno opozarja Ornik: »Učenci v sedmem razredu že poročajo o 'gemblanju' na spletu. Izjemno priljubljen je Roblox, ki prek mikrotransakcij in interakcij uvaja mehanike iger na srečo.«

Pravna praznina

Škatle presenečenja so problematične tudi s pravnega vidika. Kristjan Zahraštnik in Denis Baghrizabehi z mariborske pravne fakultete opozarjata, da določene oblike teh mehanizmov ustrezajo pravni opredelitvi iger na srečo, vendar kot take niso uradno klasificirane. To pomeni, da so dostopne mlajšim od 18 let. Evropski parlament je zato že pozval k prepovedi teh manipulativnih mehanizmov v okviru Akta o digitalnih storitvah. Problem poglabljajo agresivni oglasi in spletni vplivneži. Streamerji in »tipsterji« prek družbenih omrežij pridobivajo zaupanje mladih in jih vodijo celo na spletne strani stavnic brez licence. Mladi na spletu vidijo najlažjo pot do hitrega zaslužka, bodisi prek iger bodisi prek modelov, kot so dropshipping ali UI-storitve.

Resne posledice

Največje tveganje se pojavi pri mladih odraslih, ki imajo lasten denar in so brez starševskega nadzora. Obstajajo primeri otrok, ki so za igre porabili po več tisoč evrov, pri odraslih pa so številke še bolj alarmantne. Tveganje dramatično naraste med 20. in 30. letom, po 35. letu pa upade – pogosto zato, ker so se tisti, ki so izgubili vse, prisiljeni soočiti z realnostjo.

Od leta 2020 so v program psihoterapije vključili okoli 250 ljudi.

Povprečna starost uporabnika je nekaj čez 30 let.

Povprečni zapravljeni znesek znaša okoli 50.000 evrov.

Ker starši in učitelji težko dohajajo hiter razvoj digitalnih platform, kot sta Minecraft in Roblox, je ključna informiranost. Zavod Etnika prek portala Mladi hazarder ponuja informacije, samopomoč in anonimno psihoterapevtsko podporo v Ljubljani, Mariboru in Kopru. Pogoj za vstop v program je popolna abstinenca od iger na srečo.
Pija Kapitanovič

Rok Gumzej pravi, da je digitalna zasvojenost danes opredeljena kot duševne težave. FOTO: Žan Osim
Rok Gumzej pravi, da je digitalna zasvojenost danes opredeljena kot duševne težave. FOTO: Žan Osim

Loot boxi in mikrotransakcije sprožajo možganske mehanizme nagrajevanja, podobno kot igralni avtomati, ter povečujejo tveganje za impulzivno porabo in dolgove. FOTO: Pexels
Loot boxi in mikrotransakcije sprožajo možganske mehanizme nagrajevanja, podobno kot igralni avtomati, ter povečujejo tveganje za impulzivno porabo in dolgove. FOTO: Pexels

Več iz teme

mladivideoigrenekemična zasvojenostdružbena omrežjadigitalni svetdigitalna zasvojenostloot boxi
ZADNJE NOVICE
08:05
Bulvar  |  Glasba in film
FILMSKI FESTIVAL

Na festivalu Sundance tudi slovenski uspeh: Sramoti in denarju velika nagrada žirije

Planini je pripadla velika nagrada žirije za svetovni film v kategoriji dokumentarcev.
4. 2. 2026 | 08:05
07:42
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
GROZOVITO SO GA MUČILI

Po kruti Slavčevi smrti ogorčenja politikov ni bilo, na sodišču za dejanje odgovarja le še eden

Marjan Brajdič, Mihael in Marjan Grm so prosti vseh obtožb, Marka Belcla pa s krajem kaznivega dejanja povezuje DNK.
Aleksander Brudar4. 2. 2026 | 07:42
07:36
Bulvar  |  Tuji trači
POSLEDNJE SLOVO

Umrla igralka Dosjejev X in Noči čarovnic: oboževalci jo poznajo po »najbolj srhljivem stavku«

Pred kamero ustvarjala več kot dve desetletji, gledalci pa si jo bodo zapomnili po vlogah v serijah in filmih, ki so zaznamovali več generacij.
4. 2. 2026 | 07:36
07:35
Novice  |  Slovenija
POGREB

Danes še zadnje slovo od legendarne slovenske smučarke

Nekdanja slovenska alpska smučarka Nataša Bokal je umrla v soboto.
4. 2. 2026 | 07:35
07:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

To so jedi, ki jih Slovenci doma pripravljamo precej pusto

Kuharji imajo preproste rešitve, ki povprečno domačo jed spremenijo v odlično prilogo, ob kateri si bomo oblizovali prste. A vendarle opozorimo – niso za vsak dan.
Kaja Berlot4. 2. 2026 | 07:30
07:22
Novice  |  Slovenija
NOVE OBLIKE ZASVOJENOSTI

Nevarne že najbolj nedolžne spletne igre: ljudi vlečejo v začarani krog izgub, dolgov in psiholoških težav

Največje tveganje je pri mladih odraslih, ki imajo svoj denar in so brez starševskega nadzora.
Pija Kapitanovič4. 2. 2026 | 07:22

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VAREN DOM

To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 08:20
Promo
Novice  |  Slovenija
E-RAČUNI

Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
2. 2. 2026 | 13:00
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
2. 2. 2026 | 10:53
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OBSTAJA REŠITEV

Stalne bolečine? Ni treba, da je tako!

Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 11:33
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VAREN DOM

To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 08:20
Promo
Novice  |  Slovenija
E-RAČUNI

Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
2. 2. 2026 | 13:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
2. 2. 2026 | 10:53
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OBSTAJA REŠITEV

Stalne bolečine? Ni treba, da je tako!

Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 11:33
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-OSKRBA

Za osebe, starejše od 80 let, je postopek poenostavljen

Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 11:06
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 15:07
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Nevidna plast vsake slovenske ceste

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
3. 2. 2026 | 11:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
PREŠERNOV SMENJ

Edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto

8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 08:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Šok za kupce avtomobilov: rekordne ravni popustov

Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 10:16
Promo
Novice  |  Slovenija
IEDC

Slovenska dekanja v vrhu svetovne elite

Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
30. 1. 2026 | 15:03
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTROZA

Ali težko vstanete s stola?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
3. 2. 2026 | 08:15
Promo
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Ne čakaj pomladi, ne čakaj na … (pre)pozno načrtovanje vrta

Praktični zimski vodnik za vrt: od visokih gred in kompostnika do rastlinjaka ter izbire zemlje in gnojil
Promo Slovenske novice3. 2. 2026 | 14:41
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki