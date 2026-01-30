Nevarni trend med moškimi: S kladivom si razbijajo čeljust, kirurško podaljšujejo noge ...

Socialna psihologinja Metka Kuhar, ki je bila gostja v podkastu Na robu, je spregovorila o obsedenosti z videzom, ki je povezana z družbenimi okoliščinami, ki to precej izrazito spodbujajo. Z voditeljico Beti Burger sta spregovorili o lepotnih idealih, ki v vsakdanje življenje posegajo bolj kot kadarkoli. Deloma k temu prispevajo digitalni mediji, saj je kultura in družba še bolj vizualna in virtualna. »Nekoč smo gledali podobe idealiziranih teles v revijah, kakšnih oglasih, izpostavljenost je bila manjša. Tudi supermodelov je bilo le nekaj,« je poudarila. Ideali so nekoč bolj veljali za mlade, danes pa se pravzaprav razširjajo na celotno populacijo. Smo družba, v kateri na videz nihče ne sme biti star toliko, kolikor je v resnici.

Dr. Metka Kuhar pravi, da kot kultura nimamo enega narativa, ki bi podeljeval vrednost zrelemu telesu, starajočemu se telesu. FOTO: Marko Feist

Se je pa v zadnjih letih pojavil nenavaden lepotni trend, ki je zajel predvsem moške. Gre za tako imenovani looksmaxing, kjer verjamejo, da bodo s privlačnejšo zunanjostjo uspešnejši pri ženskah in v življenju nasploh. Zato so zlasti mladi moški pripravljeni storiti marsikaj, ne le obsedeno telovaditi in jemati prehranska dopolnila. Vse več se jih pod vplivom spletnih forumov zateka k skrajnejšim metodam, odločajo se celo za kirurško podaljšanje nog, da bi pridobili nekaj centimetrov višine. Nekateri internetni eksperti trdijo, da lahko dobimo bolj možate poteze, če se po obrazu tepemo s kladivom. Telo tako ni razumljeno kot »naš dom«, ampak večkrat postane nekakšen projekt; obenem se prav prek telesa oziroma želje po njegovem popravljanju kažejo druge težave, je še poudarila Kuharjeva.

Celotnemu podkastu lahko prisluhnete na povezavi.