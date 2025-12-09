  • Delo d.o.o.
SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO

Na nas so se obrnili ljubljanski dijaki: »V šoli se bojimo za lastno varnost!« (FOTO)

Nevarnost na srednji šoli, ki po opozorilih dijakov že dlje časa močno ogroža njihovo vsakodnevno šolsko rutino.
Fotografija je simbolična. FOTO: Leon Vidic
Fotografija je simbolična. FOTO: Leon Vidic
Kaja Grozina
 9. 12. 2025 | 19:17
1:52
A+A-

Na Srednji šoli za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo naj bi se dijaki vsakodnevno soočali z odprtimi okenskimi odprtinami brez zaščite in hodniki, zasipanimi z gradbenim materialom, kar po njihovih navedbah ustvarja skrajno nevarne pogoje za gibanje med poukom. Dijaki opisujejo, da je del tretjega nadstropja šole videti kot nevaren gradbiščni koridor, skozi katerega so po njihovih besedah vsak dan prisiljeni hoditi. Okenske odprtine naj bi bile povsem gole – brez stekla, brez začasnih ograj, brez elementarne zaščite, ki bi preprečila zdrs, izgubo ravnotežja ali zgolj nesrečen korak, ki bi lahko imel usodne posledice. Ob tem navajajo, da so poti proti učilnicam pogosto prekrite z razsutimi gradbenimi materiali, kar dodatno ustvarja občutek kaosa in nevarnosti. Hodniki, namenjeni nemotenemu pouku postajajo prostor, kjer morajo biti nenehno pozorni, da ne stopijo na razbitine, ne zdrsnejo ali se ne spotaknejo ob kup odpadkov, ki ne bi smeli biti prisotni v šolskem okolju.

Trenutno stanje na SŠFKZ. FOTO: Bralec
Trenutno stanje na SŠFKZ. FOTO: Bralec

Več dijakov se zato sprašuje, kako je mogoče, da se gradbena dela izvajajo v prostorih, ki jih dnevno uporablja več sto mladih, in kako je mogoče, da ob tem ni niti osnovnih zaščitnih ukrepov, ki bi morali biti samoumevni. Opozarjajo, da občutek ogroženosti postaja del šolske rutine, kar je zaskrbljujoče in povsem nedopustno. Ker gre za vprašanje varnosti, ki zadeva zdravje in življenja mladih, ter za okoliščine, ki bi morale biti urejene v skladu z zakonodajo o varnosti in zdravju pri delu, smo se za uradno pojasnilo obrnili na vodstvo šole. Odgovore še čakamo.

