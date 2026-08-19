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VOJNA PETICIJ

Brejc ustavil zbiranje podpisov za odstop predsednika DZ, a zdaj tu že nova peticija »​Stevo ostaja«

Spletno peticijo so že zaključili z zbranimi več kot 64.799 podpisi in s tem dosegli cilj preseči število glasov, ki jih je stranka Resnica prejela na zadnjih volitvah v DZ. Je pa ob tem peticijo lansiral tudi Aleksandar Repić, ki ga na družbenih omrežjih srečujemo pod vzdevkom Nepridiprav,
Miha Brejc FOTO: Jože Suhadolnik
Miha Brejc FOTO: Jože Suhadolnik
M. U.
 19. 8. 2026 | 16:14
 19. 8. 2026 | 20:03
2:41
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Pod spletno peticijo, s katero nekdanji vidni član SDS in minister v vladi Andreja Bajuka Miha Brejc zbira podpise za odstop predsednika DZ Zorana Stevanovića, se je doslej zbralo več kot 64.799 podpisov. S tem so pobudniki dosegli cilj preseči število glasov, ki jih je stranka Resnica prejela na zadnjih volitvah v DZ.

Neverjeten seznam podpisnikov: Trump, Putin, celo Miki Miška!

Kot je zapisano na spletni strani peticije, zaradi verodostojnosti peticije redno preverjajo seznam in odstranjujejo podvojene ali očitno neveljavne vnose. Med podpisniki se namreč najdejo tudi vnosi, kot so Donald Trump, Vladimir Putin ali Miki Miška, a je Brejc za zagotovil, da takšne vnose brišejo. 

Brejc ustavil spletno zbiranje podpisov 

Miha Brejc je po spletnem napadu s spletne strani umaknil obrazec za zbiranje podpisov pod peticijo za odstop predsednika DZ. Skupaj so zbrali več kot 64.799 podpisov. Brejc opozicijske in neparlamentarne stranke zdaj prosi za pomoč pri zbiranju klasičnih podpisov na stojnicah. Zagotovil je, da so vse zbrane podpise preverili, podvojene in očitno neveljavne vnose pa odstranili. Pojasnil je, da se je posameznik z istim e-mail računom res lahko podpisal večkrat, a da je algoritem take vnose preštel kot en podpis.

Dodal je še: »Pri rednem preverjanju podpisov smo ugotovili, da se je v kratkem času pojavilo nekaj tisoč neveljavnih vnosov iz Izraela in Indije, zato smo obrazec umaknili. Black Cube deluje,«.

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Nekdanji vidni član SDS nad šefa DZ: v enem dnevu zbral 11 tisoč podpisov za njegov odstop

Stevanović je v odzivu na peticijo zapisal, da ima Brejc vso pravico izraziti svoje stališče in zanj iskati podporo javnosti. Meni, da je doslej v izrazito polariziranem parlamentarnem okolju številne seje DZ vodil odgovorno. Tako bo z delom tudi nadaljeval, je zapisal v odzivu, ki so ga posredovali iz kabineta predsednika DZ.

Še ena peticija: Stevo ostaja

Se je pa ob tem pojavila še ena (kontra) peticija glede predsednika DZ, lansiral jo je Aleksandar Repić, ki ga na družbenih omrežjih srečujemo pod vzdevkom Nepridiprav, in se imenuje »​Stevo ostaja.«

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peticijapodpisiDonald TrumpMiha BrejcZoran Stevanović
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