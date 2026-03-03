  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POMLAD

Neverjetna moč majhnega cveta (FOTO)

V botaničnem vrtu bela preproga zvončkov, prvi so na Koprskem zacveteli že 29. novembra lani.
Izračunali so, koliko zvončkov je v povprečju na kvadratnem metru botaničnega vrta: 234. FOTO: Simona Fajfar

Izračunali so, koliko zvončkov je v povprečju na kvadratnem metru botaničnega vrta: 234. FOTO: Simona Fajfar

Zvonček zelen dol z značilno zelenimi cvetnimi listi FOTO: Botančni vrt

Zvonček zelen dol z značilno zelenimi cvetnimi listi FOTO: Botančni vrt

Rusalka ima zelen poprh na cvetnih lističih, v katerem poteka fotosinteza. FOTO: Botanični vrt

Rusalka ima zelen poprh na cvetnih lističih, v katerem poteka fotosinteza. FOTO: Botanični vrt

Blanka Ravnjak in Jože Bavcon ob eni od raziskovalnih gred FOTO: Simona Fajfar

Blanka Ravnjak in Jože Bavcon ob eni od raziskovalnih gred FOTO: Simona Fajfar

Ob letošnjem Festivalu zvončkov so pripravili vrsto dogodkov, a številni so prišli samo na umirjen sprehod in klepet. FOTO: Simona Fajfar

Ob letošnjem Festivalu zvončkov so pripravili vrsto dogodkov, a številni so prišli samo na umirjen sprehod in klepet. FOTO: Simona Fajfar

Imamo res lep botanični vrt. FOTO: Simona Fajfar

Imamo res lep botanični vrt. FOTO: Simona Fajfar

Ob ugodnem, a ne pretoplem vremenu cvetijo tudi 30 dni. FOTO: Simona Fajfar

Ob ugodnem, a ne pretoplem vremenu cvetijo tudi 30 dni. FOTO: Simona Fajfar

Ena od posebnosti naših zvončkov je kardinalov klobuk. FOTO: Botanični vrt

Ena od posebnosti naših zvončkov je kardinalov klobuk. FOTO: Botanični vrt

Izračunali so, koliko zvončkov je v povprečju na kvadratnem metru botaničnega vrta: 234. FOTO: Simona Fajfar
Zvonček zelen dol z značilno zelenimi cvetnimi listi FOTO: Botančni vrt
Rusalka ima zelen poprh na cvetnih lističih, v katerem poteka fotosinteza. FOTO: Botanični vrt
Blanka Ravnjak in Jože Bavcon ob eni od raziskovalnih gred FOTO: Simona Fajfar
Ob letošnjem Festivalu zvončkov so pripravili vrsto dogodkov, a številni so prišli samo na umirjen sprehod in klepet. FOTO: Simona Fajfar
Imamo res lep botanični vrt. FOTO: Simona Fajfar
Ob ugodnem, a ne pretoplem vremenu cvetijo tudi 30 dni. FOTO: Simona Fajfar
Ena od posebnosti naših zvončkov je kardinalov klobuk. FOTO: Botanični vrt
Simona Fajfar
 3. 3. 2026 | 17:15
4:40
A+A-

Tudi če ste ponosni na svoj vrt, kjer te dni pazljivo hodite med številnimi zvončki, vas lahko navduši obisk Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani, ki je dobesedno prekrit z belo cvetno preprogo iz zvončkov. Seveda pa ti niso prvi, ki so zacveteli v Sloveniji, je jasen dr. Jože Bavcon, vodja botaničnega vrta: »Prvi so zacveteli v slovenski Istri, na Koprskem, že lani 29. novembra, kar je bilo rekordno hitro.« V zadnjih letih so toplejše zime povzročile, da zvončki cvetijo prej. Zvišanje temperature povzroča, da se cvetenje začne tudi do štiri tedne prej kot običajno, pa vendar ne povsod. Zvončki so prilagojeni temperaturnemu nihanju, zato zacvetijo, ko so optimalne razmere, kar kaže na njihovo prilagodljivost na spremembe v okolju. Sicer pa lahko te prve pomladne cvetlice v pravih razmerah cvetijo tudi 30 dni ali še več …

Skozi evolucijo so se prilagodili mrazu in suši.

Skozi evolucijo so se prilagodili mrazu in suši. Njihova čebulica deluje kot skladišče hranil, ki jim omogoča preživetje v neugodnih razmerah. Med rastjo se napolni s sladkorji, ki delujejo kot antifriz in ščitijo rastlino pred zmrzaljo. Oblika cveta, ki spominja na puščico, zvončkom omogoča, da prerinejo skozi sneg, trdo zemljo in nastiljo iz listja, ki je lahko debela tudi deset centimetrov. Rastline, ki imajo v angleščini lepo ime snowdrops, snežne kapljice, spadajo med najbolj raziskane in raziskovane rastline ne samo pri nas, ampak tudi v svetu. Ob letošnjem Festivalu zvončkov, ki so ga že tradicionalno organizirali minuli konec tedna v botaničnem vrtu, je dr. Blanka Ravnjak predstavila nekaj zanimivih ugotovitev iz raziskav, tudi iz slovenske raziskave, ki jo je opravila zdaj še povsem nova doktorica Katja Malovrh leta 2024. Preučevala je količino in kvaliteto nektarja, ki je v cvetu nagrada za opraševanje.

Imamo res lep botanični vrt. FOTO: Simona Fajfar
Imamo res lep botanični vrt. FOTO: Simona Fajfar
Ugotovila je, da je, če je toplo, v rastlini največ nektarja ob deveti uri. Za raziskavo so prešteli, koliko je zvončkov na kvadratnem metru botaničnega vrta, in prišli do neverjetne številke 234. Z izračunom povprečne količine nektarja v enem zvončku so prišli do tudi za običajne ljudi neverjetnih številk, saj so ugotovili, da ob takem številu zvončkov pridemo do neverjetnih 2,5 decilitra nektarja na hektar. V neki drugi raziskavi iz tujine so ugotovili, da en cvet zvončka proizvede 4 miligrame peloda, kar je 9,36 kilograma na hektar. »Pelod zgodnjespomladanskih rastlin je zelo pomemben za razvoj ličink divjih opraševalcev,« je dejala Blanka Ravnjak. Raziskovalci so tudi ugotavljali, zakaj imajo zvončki zelene proge: v njih poteka fotosinteza, torej so pomembne za prehrano rastline. Spet z drugo raziskavo pa so ugotavljali, kako se od marca naprej, torej po cvetenju, spet polnijo čebulice, ki vsebujejo 95 odstotkov sladkorjev. Rastlina za zagotovitev ponovne zaloge potrebujejo čas, zato ni dobro prehitro kositi listov zvončkov, ampak počakajmo, da sami propadejo.

Odkrili so tudi pomembne biokemijske spojine v zvončkih, kot je galantamin, ki se uporablja za zdravljenje alzheimerjeve bolezni. Poleg tega zvončki vsebujejo lecitin, ki ima protitumorne in protivirusne lastnosti. Ta snov lahko poveča odpornost rastlin proti parazitom in ima potencial za uporabo v genskem inženiringu. Predstavili so tudi nekaj sort zvončkov, ki so bile priznane v Sloveniji in drugod po svetu in se imenujejo perlice, zelen dol, rusalka, cardinals hat … in vrstami, ki so v opazovanju za morebitno priznanje, z delovnimi imeni: zeleni smrček, dragonja, princeska … »Do leta 2000 je bilo v svetu opisanih okrog 80 sort navadnega zvončka, zdaj pa jih zanesljivo že do 1000,« je povedal Jože Bavcon, ki je še razložil, da zdaj iščejo zelen zvonček tipa krinolinca s širokimi cvetnimi lističi, ki morda obstaja pri nas. Vso to neverjetno raznolikost imajo zbrano tudi pri njih, v raziskovalnih gredah, kjer imajo več kot 9260 lončkov zvončkov, ki glede na kraj, od kod so, različno cvetijo. Del te bogate zbirke, ki se je verjetno niti ne zavedamo in ki nam jo zavidajo tujci, je predstavljen tudi v mali, če ne kar miniaturni knjižici z naslovom Navadni mali zvončki, sorte v Sloveniji, ki so jo letos ponatisnili že tretjič.

Zvonček zelen dol z značilno zelenimi cvetnimi listi FOTO: Botančni vrt
Zvonček zelen dol z značilno zelenimi cvetnimi listi FOTO: Botančni vrt

Blanka Ravnjak in Jože Bavcon ob eni od raziskovalnih gred FOTO: Simona Fajfar
Blanka Ravnjak in Jože Bavcon ob eni od raziskovalnih gred FOTO: Simona Fajfar

Ob letošnjem Festivalu zvončkov so pripravili vrsto dogodkov, a številni so prišli samo na umirjen sprehod in klepet. FOTO: Simona Fajfar
Ob letošnjem Festivalu zvončkov so pripravili vrsto dogodkov, a številni so prišli samo na umirjen sprehod in klepet. FOTO: Simona Fajfar

Ob ugodnem, a ne pretoplem vremenu cvetijo tudi 30 dni. FOTO: Simona Fajfar
Ob ugodnem, a ne pretoplem vremenu cvetijo tudi 30 dni. FOTO: Simona Fajfar

Ena od posebnosti naših zvončkov je kardinalov klobuk. FOTO: Botanični vrt
Ena od posebnosti naših zvončkov je kardinalov klobuk. FOTO: Botanični vrt

Rusalka ima zelen poprh na cvetnih lističih, v katerem poteka fotosinteza. FOTO: Botanični vrt
Rusalka ima zelen poprh na cvetnih lističih, v katerem poteka fotosinteza. FOTO: Botanični vrt

Več iz teme

zvončkipomladbotanični vrtcvetje
ZADNJE NOVICE
17:36
Bralci
HITRO PO SLOVENSKO

Bralec ogorčen: otrok ne vidi na tablo, okulistični pregled šele čez sedem mesecev

Čakanje do poletja, ker otrok ne vidi na tablo: sistem zatajil ali le napačna izbira?
3. 3. 2026 | 17:36
17:15
Novice  |  Slovenija
POMLAD

Neverjetna moč majhnega cveta (FOTO)

V botaničnem vrtu bela preproga zvončkov, prvi so na Koprskem zacveteli že 29. novembra lani.
Simona Fajfar3. 3. 2026 | 17:15
17:11
Novice  |  Svet
IRAN SE ŽELI POGOVARJATI

Trump odločno: »Prepozno je za pogovore z Iranom« (VIDEO)

ZDA so skupaj z Izraelom v soboto začele vojaške operacije proti Iranu kljub nizu pogovorov, ki sta jih Washington in Teheran opravila februarja v Omanu in Švici.
3. 3. 2026 | 17:11
16:43
Novice  |  Slovenija
RAZMERE NA BLIŽNJEM VZHODU

Približno tisoč Slovencev potrebuje pomoč, klicni center 114 aktiviran

Glede Irana ministrstvo sporoča, da trenutno ni evidentiranih slovenskih državljanov, ki bi zaprosili za konzularno pomoč.
3. 3. 2026 | 16:43
16:15
Bulvar  |  Domači trači
POTOVANJE

Ansambel Stil užival čez lužo: »Odkar smo se vrnili, nam slovenski jezik zveni še lepše«

Nedavno so bili v Kanadi in Ameriki, kjer so si ogledali tudi znamenitosti.
Mojca Marot3. 3. 2026 | 16:15
16:14
Novice  |  Svet
ENERGETSKI ŠOK

Tarča iranskih napadov zdaj tudi naftna infrastruktura v Zalivu, ogroženi svetovni trgi, cene kovin že rastejo

Teheran širi fronto konflikta.
3. 3. 2026 | 16:14

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
BRDA

Kam na nepozaben izlet za konec tedna?

V objemu Alp in Jadrana, med Furlansko nižino in smaragdno Sočo, ležijo Brda – gričevnata pokrajina, ki kliče po raziskovanju ne le z očmi, ampak z vsemi čutili.
27. 2. 2026 | 11:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
URBANO ZELENJE

Prvi javni park pri sosedih vabi na nepozabno sprostitev

Poleg vznemirljivega leta 2026, polnega kulturnih in športnih dogodkov, festivalov ter glasbenih spektaklov, mesto vabi tudi s svojo mirnejšo, bolj zeleno stranjo.
26. 2. 2026 | 18:30
PremiumPromo
Novice  |  Slovenija
ZUNANJE ZADEVE

Oddaljeni točki, ki vplivata na vsakdanje življenje ljudi po svetu

Ko je Slovenija s 1. januarjem 2026 prevzela triletni mandat v Svetu OZN za človekove pravice, se je njeno mednarodno delovanje preselilo v Ženevo, v mesto ob jezeru, kjer se stikajo države in vrednote, ki so v času globalnih kriz še posebej na preizkušnji.
26. 2. 2026 | 10:30
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAHODNI BALKAN

Pametna tovarna, kjer proizvajajo najdragocenejšo valuto današnjega časa

Zahodni Balkan ostaja eno ključnih zunanjepolitičnih in razvojnih območij Slovenije. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve RS v regiji gradi dolgoročna partnerstva, ki temeljijo na znanju, solidarnosti in skupnih evropskih vrednotah.
26. 2. 2026 | 11:30
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
BRDA

Kam na nepozaben izlet za konec tedna?

V objemu Alp in Jadrana, med Furlansko nižino in smaragdno Sočo, ležijo Brda – gričevnata pokrajina, ki kliče po raziskovanju ne le z očmi, ampak z vsemi čutili.
27. 2. 2026 | 11:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
URBANO ZELENJE

Prvi javni park pri sosedih vabi na nepozabno sprostitev

Poleg vznemirljivega leta 2026, polnega kulturnih in športnih dogodkov, festivalov ter glasbenih spektaklov, mesto vabi tudi s svojo mirnejšo, bolj zeleno stranjo.
26. 2. 2026 | 18:30
PremiumPromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZUNANJE ZADEVE

Oddaljeni točki, ki vplivata na vsakdanje življenje ljudi po svetu

Ko je Slovenija s 1. januarjem 2026 prevzela triletni mandat v Svetu OZN za človekove pravice, se je njeno mednarodno delovanje preselilo v Ženevo, v mesto ob jezeru, kjer se stikajo države in vrednote, ki so v času globalnih kriz še posebej na preizkušnji.
26. 2. 2026 | 10:30
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAHODNI BALKAN

Pametna tovarna, kjer proizvajajo najdragocenejšo valuto današnjega časa

Zahodni Balkan ostaja eno ključnih zunanjepolitičnih in razvojnih območij Slovenije. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve RS v regiji gradi dolgoročna partnerstva, ki temeljijo na znanju, solidarnosti in skupnih evropskih vrednotah.
26. 2. 2026 | 11:30
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 09:57
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
Promo
Lifestyle  |  Izlet
FESTIVAL SVETLOBE

Prihaja dogodek, ki simbolično napoveduje pomlad

Vsako leto prinese nove umetniške vizije, mesto pa postane živa galerija, kjer vsako pročelje, park in trg pripovedujejo svojo impresivno zgodbo.
26. 2. 2026 | 16:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
BELA KRAJINA

Popolna destinacija za ljubitelje sproščenih mestnih sprehodov

Prenovljeni grad, kulturni dom in Spominska hiša Otona Župančiča soustvarjajo kulturno zgodbo Črnomlja. Kultura tu živi v vsakdanu, povezuje ljudi in je razlog za obisk.
27. 2. 2026 | 18:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODPRAVA DIOPTRIJE

Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
2. 3. 2026 | 15:14
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
PRISTNA HRVAŠKA

Eden najpomembnejših dosežkov v hrvaškem turizmu v zadnjih letih

Od istrskih vasi in dalmatinskih otokov do gorskih krajev ter celinskih ravnic, povsod gostitelji poskrbijo, da se boste počutili kot doma.
27. 2. 2026 | 08:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POLETNI FESTIVALI

Kaj vse se poleti obeta v Zagrebu?

Od svetlobnih instalacij, koncertov na prostem, jazzovskih večerov in poletnih festivalov do prestižnih športnih tekmovanj, ki privabljajo obiskovalce z vsega sveta.
26. 2. 2026 | 20:30
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP AVTOMOBILA

Trgovec leta, ki izstopa zaradi posebnega pristopa

Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
3. 3. 2026 | 08:10
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TENIŠKI KOMOLEC

Kaj je najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca?

Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 08:40
Photo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA MENISKUSA

Kdaj je smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
2. 3. 2026 | 10:25
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki