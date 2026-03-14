Včasih zgodbe o pogumu in medicinskih prebojih vzamejo dih. Ena takih je zgodba 3-mesečnega Oliverja, ki je postal prvi otrok na svetu, ki je prejel posebno zdravilo za redko genetsko bolezen, Noonanov sindrom, in hudo prirojeno srčno okvaro. Društvo Viljem Julijan je na svojem Facebook profilu z navdušenjem delilo to čudovito novico, ki prinaša upanje ne le za Oliverja, temveč tudi za vse otroke s podobnimi diagnozami. Oliver se je rodil z redko in zahtevno genetsko boleznijo, Noonanovim sindromom, ki lahko prizadene številne notranje organe, vpliva na razvoj otroka in pogosto prinaša hude zdravstvene zaplete. Najnevarnejši spremljevalec te bolezni so prirojene srčne napake, ki ogrožajo življenje.

Njegova zgodba je hkrati zgodba o strahu, negotovosti in neizmerni ljubezni staršev. Mamica Oliverja je zapisala: »Vse se je začelo v petek, 12. decembra 2025, ko najin Oliver ob rojstvu ni zajokal. Namesto tega je le tiho stokal, zato so ga takoj odpeljali na intenzivno nego. Sprva so omenjali rahel šum na srcu, a njegovo stanje ni bilo povsem stabilno – saturacija mu je padala, potreboval je kisik, ultrazvok pa je pokazal nepravilnosti na srcu. Premestili so ga na Pediatrično kliniko v Ljubljani, kjer so potrdili, da je s srcem nekaj hudo narobe. Bili so optimistični, vendar ne dolgo ... Njegovo stanje se je slabšalo, vzroka pa niso našli, dokler genetske preiskave niso razkrile diagnoze – Noonan sindrom. Zdravila, ki bi pozdravilo njegovo srce, ni. Besede 'vaš otrok lahko umre' so večkrat zabodle v srce.«

Medicinski preboj in novo upanje

Oliverjeva zgodba pa se je prelevila v zgodbo upanja. Starši so vzpostavili stik z mednarodnimi raziskovalci in bolnišnicami, dokler niso odkrili novega zdravila, ki bi lahko pomagalo pri njegovem stanju. Pred nekaj tedni je Oliver postal prvi otrok na svetu, ki je prejel to posebno terapijo za svojo srčno bolezen. Danes, nekaj tednov po začetku terapije, je njegovo stanje stabilno. Mamica opisuje: »Na zunaj je nasmejan, razigran in pogumen fantek – pravi mali borec. Končno smo lahko skupaj na kardio oddelku in držimo pesti, da se bo njegovo zdravstveno stanje še naprej izboljševalo.«

Hvaležnost in priznanje

V Društvu Viljem Julijan se skupaj z Gregorjem Bezenškom ml. – SoulGreg Artist iz srca veselijo Oliverjeve zmage. Bravo, mali borec! Hkrati gre velika zahvala izjemnim raziskovalcem in zdravnikom, katerih medicinski preboj je Oliverju omogočil novo življenje – in bo v prihodnosti pomagal tudi drugim otrokom s podobnimi diagnozami. Oliverjeva zgodba je dokaz, da pogum, ljubezen in znanost lahko skupaj ustvarijo čudeže. Držimo pesti, da bo Oliver kmalu odšel domov, v objem svojih staršev, kjer ga čaka življenje, polno nasmehov, igre in veselja.