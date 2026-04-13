  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZGODBA, KI JO PIŠE ŽIVLJENJE

Neverjetna življenjska zgodba zdravnice iz UKC Ljubljana: selitev v Ljubljano je bila velik šok

Iz Dagestana se je preselila v Ljubljano, kjer je tudi študirala na medicinski fakulteti. Njen dedek je bil ruski vojaški kirurg, ranjen na ukrajinski fronti, fašisti pa so ga želeli prepeljati v Italijo, da bi zdravil njihove vojake.
Že njen dedek Magomed Gadžijev, ki so ga klicali dr. Mišo, je med drugo svetovno vojno doživel osupljivo zgodbo. Pomagal je pri ustanovitvi partizanske bolnišnice Zalesje, kar po rusko pomeni 'za gozdom'. pripoveduje zdravnica. FOTO: UKC Ljubljana

Dzhamilyat Abdulkhalikova. FOTO: UKC Ljubljana

Nina Čakarić
 13. 4. 2026 | 19:19
8:16
A+A-

Iz majhnega mesta v Dagestanu, med gorami in skromnim življenjem, jo je pot vodila vse do Ljubljane, kjer danes kot zdravnica na Ginekološki kliniki UKC Ljubljana pomaga parom na eni najbolj občutljivih življenjskih poti do starševstva. Zgodba Dzhamilyat Abdulkhalikove, dr. med., ni le zgodba o selitvi, študiju in karieri, ampak tudi o družinski zapuščini, osebni preizkušnji in neomajni vztrajnosti.

V družini je bila medicina zapisana globoko

Dzhamilyat Abdulkhalikova prihaja iz Dagestana, republike v sestavi Ruske federacije ob zahodni obali Kaspijskega jezera. Odraščala je v majhnem mestu v goratem delu dežele, kjer, kot pripoveduje v internem časopisu UKC Ljubljana časopisa Interno, materialno niso imeli veliko, a so znali ceniti drobne stvari.

»Odraščala sem v za ruske razmere zelo majhnem mestu s komaj 66.000 prebivalci, ki se nahaja v goratem delu dežele, od koder se, kamor seže pogled, razprostirajo hribi. Živeli smo v socializmu, kjer je ideologija močno združevala ljudi. Materialno nismo imeli veliko, zato pa smo toliko bolj cenili, ko smo lahko kupili ali dobili kakšno stvar,« se spominja.

Prav medicina je bila v njihovi družini nekaj skoraj samoumevnega. »Medicina je bila že od nekdaj pomemben del naše družine. Dedek, stric, teta in mama so bili zdravniki. Oče je bil kot agronom v naravoslovju na drugačen način,« pravi. Zato študij medicine ni bil naključje, ampak logična izbira.

Družinska zgodba, povezana s Slovenijo

Njena življenjska pot je s Slovenijo povezana precej bolj, kot bi si kdo mislil. Že njen dedek Magomed Gadžijev, ki so ga klicali dr. Mišo, je med drugo svetovno vojno doživel osupljivo zgodbo. Bil je ruski vojaški kirurg, ranjen na ukrajinski fronti, fašisti pa so ga želeli prepeljati v Italijo, da bi zdravil njihove vojake.

»V Senožečah mu je uspelo skočiti z vlaka in tri dni je taval v gozdu med Pivko in Divačo, dokler ni naletel na borce istrskega odreda. Uspelo mu je razložiti, kdo in kaj je, kmalu pa je pomagal pri ustanovitvi partizanske bolnišnice Zalesje, kar po rusko pomeni ‘za gozdom’,« pripoveduje zdravnica za Interno.

Tam zgodbe še ni bilo konec. Dedek se je zaljubil v mlado dekle, ki ga je sprva spoznalo kot bolnica, kasneje pa je prišla delat v bolnišnico. Po vojni se je vrnil v Rusijo, njun sin Eldar pa je ostal v Sloveniji. Tudi sam je šel po poti medicine in postal vrhunski kirurg, ki je zaznamoval razvoj jetrne kirurgije v UKC Ljubljana in nato še v UKC Maribor.

Selitev v Ljubljano je bila velik šok

Pri sedemnajstih letih se je vpisala na medicinsko fakulteto v Dagestanu, nato pa ji je med obiskom sorodnikov v Sloveniji stric Eldar predlagal, naj pride v Ljubljano. Sprva je prišla le na obisk, potem pa ostala. Toda začetek ni bil lahek. »Nisem si predstavljala, da bo tako težko. Selitev v Slovenijo je bila velika sprememba. Nisem imela prijateljev in najbližje družine,« se spominja v reviji Interno.

Veliko oporo ji je dala slovenska veja družine. Živela je pri stricu Eldarju, ob njem pa so jo sprejeli tudi njegova žena Marjeta, prav tako zdravnica, in njuni trije otroci. »Brez slovenske družine selitve ne bi zmogla,« odkrito pove.

Največji izziv je bil jezik. Hitro je morala osvojiti slovenščino na zelo visoki ravni, da je lahko sledila študiju. »Večina literature je bila v angleščini. Sama sem jo najprej prevajala v ruščino in šele nato v slovenščino. Prvi trije letniki so bili najtežji. Cele dneve sem samo študirala,« pravi.

Danes pomaga parom na najtežji poti

Po študiju jo je pot vodila v ginekologijo. Specializacijo je začela v Splošni bolnišnici Izola, nato pa jo je še posebej pritegnilo področje reprodukcije. Del obveznega kroženja je opravila v UKC Ljubljana, kjer jo je, kot pravi, takratna predstojnica prof. Eda Vrtačnik Bokal zelo lepo sprejela in ji začrtala karierno pot.

Danes dela na Kliničnem oddelku za reprodukcijo Ginekološke klinike UKC Ljubljana. Njeno področje so zdravljenje neplodnosti, ginekološka endokrinologija in deloma tudi otroška ginekologija.

»Ukvarjam se predvsem z zdravljenjem neplodnosti, ginekološko endokrinologijo in v manjši meri z otroško ginekologijo. Zame je eden najlepših trenutkov, ko pridem na dežurstvo v porodni blok in srečam svojo pacientko, ki se je borila z neplodnostjo in je donosila otroka. To je vrhunec zdravljenja,« pravi v reviji UKC Ljubljana.

Tudi sama je bila pacientka

Njeni zgodbi daje posebno težo še nekaj, kar jo z bolnicami povezuje na zelo osebni ravni. Tudi sama je namreč prehodila zahtevno pot zdravljenja neplodnosti. »Kljub strokovnemu delu na področju reproduktivne medicine sem bila tudi sama pacientka na lastnem oddelku – hkrati zdravnica in bolnica. Prešla sem vse faze zdravljenja neplodnosti ter opravila več postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo, med katerimi je bil eden uspešen.«

To izkušnjo danes občuti kot veliko življenjsko lekcijo. »Imam enega otroka, za katerega sem hvaležna vsak dan. Starševstvo, doseženo s postopki zunajtelesne oploditve, prinaša posebno zavest o tej hvaležnosti. Ko takšno pot doživiš tudi sam kot zdravnik, je občutek ob uspehu zdravljenja pacientov še toliko bolj globok in častno doživet.« Zaradi tega, pravi, bolnice lažje razume. Predvsem v psihološkem smislu. Prav ta spoj strokovnosti in osebne izkušnje ji daje posebno globino.

Opozarja tudi na velik problem sodobnega časa

Zdravnica opozarja, da je eden večjih izzivov sodobne reproduktivne medicine odlaganje materinstva v poznejša leta, ko na kakovost jajčnih celic ni več mogoče vplivati. Ob tem opozarja še na vpliv sodobnega življenjskega sloga in okolja.

Na plodnost vse bolj vplivajo tudi endokrini motilci, torej pesticidi, industrijske kemikalije, snovi v plastiki ter nekatere sestavine kozmetičnih izdelkov. Po njenih besedah gre za problem, ki ga ne bo mogoče reševati le z medicinskim napredkom, saj bioloških omejitev ni mogoče v celoti preseči.

Kljub temu poudarja, da je zdravljenje neplodnosti v Sloveniji zelo uspešno. »Ob tem sem hvaležna, da je zdravljenje neplodnosti v Sloveniji zelo uspešno in primerljivo z rezultati najbolj razvitih evropskih držav.«

V UKC Ljubljana zaposlili več kot 100 ljudi iz tujine

V UKC Ljubljana pa ob tem opozarjajo tudi na velik kadrovski izziv. Pomočnik generalnega direktorja za upravljanje s človeškimi viri Matevž Šuštaršič je razkril, da so se lani še posebej posvetili iskanju kadra doma in v tujini.

»V letu 2025 smo zaposlili več kot 100 ljudi iz drugih držav, predvsem za potrebe dela v zdravstveni negi. Prav tako smo začeli z aktivnostmi iskanja kadra tudi v oddaljenih državah, kot so npr. Filipini,« je pojasnil.

Ob tem je poudaril, da se UKC Ljubljana kot največji zaposlovalec v državi sooča z velikimi kadrovskimi, organizacijskimi in zakonodajnimi izzivi, a da skušajo nove sodelavce čim bolje vključiti v okolje. Med drugim so prvič organizirali tudi spoznavna srečanja novozaposlenih z vodstvom.

Šuštaršič je izpostavil še eno pomembno priznanje: UKC Ljubljana je bil drugo leto zapored izbran za najuglednejšega delodajalca na področju zdravstva. »Nagrada nam veliko pomeni in je dokaz, da se prepozna dobro delo, ki ga opravljamo vsi zaposleni v UKC Ljubljana,« je dejal v internem časopisu UKC Ljubljana.

Več iz teme

Dzhamilyat AbdulkhalikovaUKC LjubljanamedicinaneplodnostSlovenijaginekologija
Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:58
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Večina pri sončni elektrarni spregleda prav ta ključni detajl

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
7. 4. 2026 | 08:56
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
NASVET

Kako se uspešno znebiti bramorjev na vrtu

Kako se znebiti bramorjev in drugih škodljivcev na vrtu brez kemije? Rešitev so nematode.
9. 4. 2026 | 11:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Intervju z Larsom Sudmannom

Zakaj še tako dobra strategija na koncu pogosto pade?

Večina strategij umre v PowerPointu. Lars Sudmann trdi, da razlog ni v idejah, temveč v izvedbi. Strategija je vzorec odločitev: kar delamo – ne, kar napišemo.
13. 4. 2026 | 09:51
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:58
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Večina pri sončni elektrarni spregleda prav ta ključni detajl

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
7. 4. 2026 | 08:56
PromoPhoto
Novice  |  Kmetijske novice
NASVET

Kako se uspešno znebiti bramorjev na vrtu

Kako se znebiti bramorjev in drugih škodljivcev na vrtu brez kemije? Rešitev so nematode.
9. 4. 2026 | 11:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Intervju z Larsom Sudmannom

Zakaj še tako dobra strategija na koncu pogosto pade?

Večina strategij umre v PowerPointu. Lars Sudmann trdi, da razlog ni v idejah, temveč v izvedbi. Strategija je vzorec odločitev: kar delamo – ne, kar napišemo.
13. 4. 2026 | 09:51
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVANJE

Če tukaj škripa, se to hitro pozna

Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 11:45
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

Slovenska vojska išče kader prihodnosti: bi zdržali ta preizkus? (video)

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike, ki se trenutno usposablja v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru ter tudi na terenu. Med njimi so tako notranji kot zunanji kandidati, ki ob uspešno končanem šolanju napredujejo v čin poročnika.
7. 4. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NAMIG

Od Dalmacije do Slavonije: potovanje okusov po Hrvaški

Hrvaška je dežela, kjer zaživijo vsi tvoji čuti, kjer vsak pogled odpira nove zgodbe.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 08:44
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Koliko časa je še »normalno«, preden postane razlog za skrb?

Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 12:08
PromoPhoto
Razno
NEVERJETNE IZKUŠNJE

Izkušnje Slovencev, ki so pravo rešitev našli na Hrvaškem

Slovenski pacienti pripovedujejo, kako so po letih težav, protezah in negotovosti našli rešitev, ki jim je spremenila vsakdan.
13. 4. 2026 | 10:16
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Celjski sejem z novim konceptom

Celjski sejem z letom 2026 uvaja pomembno novost na področju industrijskih dogodkov.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 08:38
Promo
Lifestyle  |  Stil
ČUDOVITO

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:12
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Večina ljudi vsaj enkrat v življenju doživi epizodo tovrstne bolečine

Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
Promo Slovenske novice8. 4. 2026 | 08:53
Promo
Novice  |  Slovenija
SVETOVNI DAN ZDRAVJA

Koliko boste morali čakati za pregled pri dermatologu?

Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 10:56
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
8. 4. 2026 | 14:04
Promo
Lifestyle  |  Stil
DOBRO JE VEDETI

Je to razlog za (pre)visoke račune?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 11:11
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA KRIŽNE VEZI

Napredek in novosti, ki oblikujejo današnje zdravljenje sprednje križne vezi

Zdravljenje poškodb sprednje križne vezi se je v zadnjih letih pomembno spremenilo.
13. 4. 2026 | 11:31
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Od Portoroža do Opatije: obmorske novogradnje, ki so jih že skoraj razgrabili

Zaradi negotovosti na Bližnjem vzhodu in tveganj pri oddaljenih destinacijah se kupci vračajo na evropske obale, v Slovenijo, Hrvaško, Španijo in Grčijo.
13. 4. 2026 | 09:41
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NASVET

Vas po obroku »peče« v želodcu? Osvojite preproste korake za boljše počutje

Ste že kdaj po kosilu ali večerji začutili tisti neprijetni pekoči občutek v prsih ali grlu? Ali pa kisel okus, ki kar noče izginiti? Niste edini. Takšni občutki so precej pogosti in se pojavijo ravno takrat, ko bi si želeli le malo miru po obroku.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 08:31
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
NAKUP

To je razlog, da marsikdo na električni avto ne čaka več

Subvencija tudi brez gotovinskega plačila, ugoden obrok namesto enkratnega stroška in možnost, da si tudi premislite – vse to je financiranje ID. Flex.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 12:47
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki