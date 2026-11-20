Častitljivih 105 let je v četrtek dopolnil eden najvidnejših slovenskih pisateljev, dramatikov in mislecev Zorko Simčič. Velikan slovenske književnosti, ki je preživel več kot stoletje burne zgodovine, je ob izjemnem življenjskem jubileju prejel številna prisrčna voščila. Poklonili so se mu v Občini Brda, Muzejskem društvu Škofja Loka in vladnem uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu, po telefonu pa mu je čestitala tudi ministrica Suzana Lep Šimenko.

Zorko Simčič je v četrtek, 19. novembra, praznoval svoj 105. rojstni dan. Pisatelj, dramatik, esejist, akademik in Prešernov nagrajenec za življenjsko delo velja za enega najpomembnejših predstavnikov slovenske izseljenske književnosti. Njegova dolga življenjska pot, zaznamovana z vojno, izgnanstvom in vrnitvijo v domovino, je pustila neizbrisen pečat tudi v njegovih literarnih delih.

Iz Maribora v Argentino in po skoraj pol stoletja nazaj domov

Rodil se je 19. novembra 1921 v Mariboru staršema iz Goriških brd. Že kot mladenič se je posvetil pisanju, leta 1943 pa je izšel njegov roman Prebujenje, za katerega je prejel literarno nagrado mesta Ljubljane. Po drugi svetovni vojni je zapustil domovino, leta 1948 pa ga je življenjska pot pripeljala v Argentino. Tam je postal eden ključnih soustvarjalcev slovenskega kulturnega življenja, sodeloval pri ustanovitvi Slovenske kulturne akcije in dolga leta urejal revijo Meddobje. V Slovenijo se je vrnil leta 1994.

Med njegovimi najpomembnejšimi deli sta romana Človek na obeh straneh stene in Poslednji deseti bratje, v katerih se dotika izgnanstva, domovine, pripadnosti in človekovega iskanja lastnih korenin. Leta 2013 je za življenjsko delo in bogat literarni opus prejel Prešernovo nagrado. Je tudi redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

Ganljivo voščilo iz Škofje Loke: »Za vse – vélik človek«

Ob visokem jubileju so se slavljencu poklonili tudi v Občini Brda, katere častni občan je. Označili so ga za velikana slovenske književnosti, velikega humanista, pričevalca časa in pronicljivega premišljevalca slovenske zgodovine 20. stoletja. »Ob tem častitljivem življenjskem jubileju g. Simčiču iz srca čestitamo ter mu želimo predvsem trdnega zdravja, notranje moči in vedrine,« so zapisali na družbenem omrežju.

Še posebej ganljivo voščilo so mu namenili v Muzejskem društvu Škofja Loka, s katerim je Simčič povezan že vrsto let. »Praznuje Zorko Simčič. Za mnoge pisatelj in dramatik, akademik, za obdarjene mož in oče, sopotnik in prijatelj, za vse – vélik človek. Neverjetnih sto pet let. Sto pet let ...« so začeli svoj zapis. Slavljencu so zaželeli zdravja, miru in bližine najdražjih ter sklenili z besedami: »Ločani smo v mislih z vami in vašo družino, Bog vas živi!«

Ministrica ga je poklicala, Možini pa zaupal posebno željo

Čestitkam se je pridružil tudi Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, kjer so poudarili njegov izjemni prispevek k ohranjanju slovenskega jezika in kulture med rojaki po svetu. Ob jubileju mu je po telefonu osebno čestitala tudi ministrica Suzana Lep Šimenko.

Na družbenem omrežju se je oglasil tudi novinar in zgodovinar Jože Možina, ki je Simčiča označil za enega največjih Slovencev. Razkril je tudi, kaj mu je slavljenec dejal ob voščilu. »Po voščilu, mi, še vedno čilega duha pravi - molite zame. Bom, on moli za vse nas,« je zapisal Možina in bralce pozval k prebiranju njegovih del.

Čestital mu je tudi publicist Tino Mamić, ki je poudaril, kako močno je Simčičevo pisanje vplivalo na njegov pogled na narodno identiteto. »Njegova knjiga mi je dala izjemen uvid v narodno identiteto, zakaj je treba skrbeti za svoje korenine, tudi v tujini. Bog ga blagoslovi!« je zapisal.