BOLNIŠKI STALEŽ

Kljub nefunkcionalni desni strani telesa ga je ZZZS poslal delat: »S pomočjo leve roke lahko dela z desno«

Po hudi delovni nesreči in dolgotrajni rehabilitaciji so pristojne institucije presodile, da je 30-letni Aleksander kljub težkim in trajnim posledicam sposoben za delo.
Aleksander ima še danes nefunkcionalno desno stran telesa. FOTO: Posnetek zaslona POP TV

Aleksander ima še danes nefunkcionalno desno stran telesa. FOTO: Posnetek zaslona POP TV

Kaja Grozina
 20. 1. 2026 | 20:18
 20. 1. 2026 | 20:23
A+A-

Pred tremi leti je 30-letni Aleksander Žalar doživel hudo delovno nesrečo. Med delom je padel kar osem metrov globoko in se huje poškodoval. Utrpel je zlom lobanje, razbito desno ličnico ter zlom obeh zapestij. Zaradi resnosti poškodb je bil deset dni v komi. Sledilo je več operacij, obe roki je imel v longetah, okrevanje pa je zahtevalo dolgotrajno bolnišnično zdravljenje in obsežno rehabilitacijo. Po vrnitvi iz bolnišnice se je moral znova učiti govora, hoje in osnovnih vsakodnevnih opravil. Danes še vedno hodi z opornico in berglo, gibljivost zapestij pa ostaja omejena.

Aleksander ima še danes nefunkcionalno desno stran telesa. FOTO: Posnetek zaslona POP TV

V odločbi so mi napisali: »S pomočjo leve lahko dela z desno.«

Kljub hudim telesnim poškodbam je bil ocenjen kot sposoben za delo 

V zdravstveni dokumentaciji je zapisana stoodstotna telesna okvara, je povedal za oddajo 24ur. Kljub temu pa je bil po treh letih bolniškega staleža ocenjen kot sposoben za delo, vendar na drugem delovnem mestu. Takšna presoja je pomenila zaključek bolniškega staleža, ki mu ga je na podlagi odločbe zaključil Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Sam opozarja, da je v dokumentaciji navedeno omejeno gibanje zapestja in nefunkcionalna desna stran telesa. Po odločbi bi moral delati kot operater video nadzora. Delo poteka za računalnikom in vključuje spremljanje kamer ter pisanje poročil. Takšno delo je že preizkusil v okviru poklicne rehabilitacije v URI Soča, kjer so ugotovili, da z eno roko ne zmore opravljati računalniškega dela na ravni, ki bi omogočala redno zaposlitev. Ana Vodičar iz ZZZS je pojasnila, da postopek v tem primeru še ni zaključen in da bo o pritožbi odločeno na drugi stopnji.

Ana Vodičar iz ZZZS. FOTO: Posnetek zaslona POP TV

Zavarovanec, ki se ne strinja z odločitvijo imenovanega zdravnika o zaključku bolniškega staleža, ima pravico do pritožbe. Pritožbo je treba vložiti v zakonsko določenem roku, praviloma v osmih dneh od prejema odločbe. O pritožbi nato odloča drugostopenjski organ, ki ponovno presodi zdravstveno stanje na podlagi predložene dokumentacije. Če je tudi odločitev na drugi stopnji za zavarovanca neugodna, ima ta možnost sprožitve sodnega postopka pred pristojnim sodiščem. 

ZZZSbolniški staležzmožen za delo kljub poškodbamdelovna nesrečaZpizresne poškodbe
