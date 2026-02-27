Saj ni res, pa je! Poglejte res ogaben prizor z gorenjske zimske idile (FOTO)

Objava na Facebook profilu Doma v Tamarju je sprožila obsežno razpravo o ravnanju lastnikov psov na priljubljenih izletniških poteh. V zapisu, ki je bil odziv na ponavljajoče se primere odloženih pasjih iztrebkov ob poti, so upravljavci koče opozorili na neprimerno prakso in pozvali obiskovalce k večji odgovornosti.

V objavi so zapisali, da po koncih tedna ob cesti in ob poti poberejo več odvrženih vrečk s pasjimi iztrebki. Nekateri vreče s pasjimi iztrebki obešajo kar na veje dreves. Poudarili so, da imajo radi pse, jih sprejemajo v kočo in sobe ter so tudi sami lastniki psov, vendar tovrstna dejanja ostro obsojajo. Ob tem so opozorili, da pot sicer spada pod občinsko infrastrukturo, a jo urejajo sami, iz lastne pobude in z željo, da obiskovalcem zagotovijo prijetno izkušnjo. V zapisu so bili neposredni. Med drugim so predlagali, naj lastniki iztrebek, če ga že ne odnesejo do smetnjaka, z uporabo palice odstranijo s poti oziroma stran od sprehajalne trase.

Mnenja so deljena

Pod objavo se je zvrstilo več komentarjev, ki kažejo na različno razumevanje problema. Nekatere uporabnice so izrazile ogorčenje in podporo opozorilu koče, druge pa so izpostavile praktične vidike. Ena od komentatork je zapisala, da je vrečko z iztrebkom svojega psa obesila na grm z namenom, da jo pobere na poti nazaj, saj je ni želela nositi v roki ali shraniti v nahrbtnik. Dodala je, da gre morda tudi v obravnavanem primeru za podobno situacijo.

Komentarji pod objavo. FOTO: Posnetek zaslona

Druga komentatorka je opozorila na širši sistemski vidik. Poudarila je, da so nekatere občine, med njimi tudi Bohinj, odstranile smetnjake ob sprehajalnih poteh. Po njenem mnenju se tako lastniki, ki iztrebke poberejo, znajdejo v položaju, ko jih nimajo kam odvreči. Opozorila je, da vrečk zaradi vonjav ni mogoče odlagati v torbice ali jih puščati ob mizah v gostinskih lokalih, ter se vprašala, ali je bolj smiselno vztrajati pri politiki odstranjevanja košev ali zagotoviti možnosti za odlaganje odpadkov.

Komentarji pod objavo. FOTO: Posnetek zaslona

V razpravo so se vključili tudi drugi uporabniki, ki so opozorili, da se neodgovorno ravnanje pojavlja tudi tam, kjer smetnjaki stojijo. Po njihovih besedah se dogaja, da lastniki pse sprehajajo mimo košev, a iztrebkov kljub temu ne pospravijo. Takšni primeri po njihovem mnenju kažejo, da problem ni zgolj v infrastrukturi, temveč predvsem v odnosu posameznikov.

Komentarji pod objavo. FOTO: Posnetek zaslona

Dolina Tamar je ena najbolj obiskanih izletniških točk na Gorenjskem, zlasti ob koncih tedna in v zimskih razmerah. Povečan obisk prinaša tudi večjo obremenitev prostora, kar zahteva dosledno spoštovanje pravil in osnovne higiene. Upravljavci koče so v svojem zapisu poudarili, da se zavedajo, da vsi obiskovalci ne ravnajo neodgovorno, vendar jih ponavljajoči se primeri silijo v javno opozorilo. Njihov poziv je bil jasen: spoštovanje narave in drugih obiskovalcev mora ostati skupna odgovornost.