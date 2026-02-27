  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
'NAGRAVŽNO'

Saj ni res, pa je! Poglejte res ogaben prizor z gorenjske zimske idile (FOTO)

Upravljavci koče opozarjajo, da po koncih tedna ob poti poberejo več odvrženih vrečk, medtem ko del javnosti krivdo vidi tudi v pomanjkanju smetnjakov.
Oglasili so se z Doma pri Tamarju. FOTO: Voranc Vogel, Delo

Oglasili so se z Doma pri Tamarju. FOTO: Voranc Vogel, Delo

Vrečke s pasjimi iztrebki obešajo na drevesa. FOTO: Posnetek zaslona

Vrečke s pasjimi iztrebki obešajo na drevesa. FOTO: Posnetek zaslona

Komentarji pod objavo. FOTO: Posnetek zaslona

Komentarji pod objavo. FOTO: Posnetek zaslona

Komentarji pod objavo. FOTO: Posnetek zaslona

Komentarji pod objavo. FOTO: Posnetek zaslona

Komentarji pod objavo. FOTO: Posnetek zaslona

Komentarji pod objavo. FOTO: Posnetek zaslona

Oglasili so se z Doma pri Tamarju. FOTO: Voranc Vogel, Delo
Vrečke s pasjimi iztrebki obešajo na drevesa. FOTO: Posnetek zaslona
Komentarji pod objavo. FOTO: Posnetek zaslona
Komentarji pod objavo. FOTO: Posnetek zaslona
Komentarji pod objavo. FOTO: Posnetek zaslona
Kaja Grozina
 27. 2. 2026 | 07:44
 27. 2. 2026 | 07:44
3:17
A+A-

Objava na Facebook profilu Doma v Tamarju je sprožila obsežno razpravo o ravnanju lastnikov psov na priljubljenih izletniških poteh. V zapisu, ki je bil odziv na ponavljajoče se primere odloženih pasjih iztrebkov ob poti, so upravljavci koče opozorili na neprimerno prakso in pozvali obiskovalce k večji odgovornosti.

V objavi so zapisali, da po koncih tedna ob cesti in ob poti poberejo več odvrženih vrečk s pasjimi iztrebki. Nekateri vreče s pasjimi iztrebki obešajo kar na veje dreves. Poudarili so, da imajo radi pse, jih sprejemajo v kočo in sobe ter so tudi sami lastniki psov, vendar tovrstna dejanja ostro obsojajo. Ob tem so opozorili, da pot sicer spada pod občinsko infrastrukturo, a jo urejajo sami, iz lastne pobude in z željo, da obiskovalcem zagotovijo prijetno izkušnjo. V zapisu so bili neposredni. Med drugim so predlagali, naj lastniki iztrebek, če ga že ne odnesejo do smetnjaka, z uporabo palice odstranijo s poti oziroma stran od sprehajalne trase. 

Mnenja so deljena 

Pod objavo se je zvrstilo več komentarjev, ki kažejo na različno razumevanje problema. Nekatere uporabnice so izrazile ogorčenje in podporo opozorilu koče, druge pa so izpostavile praktične vidike. Ena od komentatork je zapisala, da je vrečko z iztrebkom svojega psa obesila na grm z namenom, da jo pobere na poti nazaj, saj je ni želela nositi v roki ali shraniti v nahrbtnik. Dodala je, da gre morda tudi v obravnavanem primeru za podobno situacijo. 

Komentarji pod objavo. FOTO: Posnetek zaslona
Komentarji pod objavo. FOTO: Posnetek zaslona

Druga komentatorka je opozorila na širši sistemski vidik. Poudarila je, da so nekatere občine, med njimi tudi Bohinj, odstranile smetnjake ob sprehajalnih poteh. Po njenem mnenju se tako lastniki, ki iztrebke poberejo, znajdejo v položaju, ko jih nimajo kam odvreči. Opozorila je, da vrečk zaradi vonjav ni mogoče odlagati v torbice ali jih puščati ob mizah v gostinskih lokalih, ter se vprašala, ali je bolj smiselno vztrajati pri politiki odstranjevanja košev ali zagotoviti možnosti za odlaganje odpadkov.

Komentarji pod objavo. FOTO: Posnetek zaslona
Komentarji pod objavo. FOTO: Posnetek zaslona

V razpravo so se vključili tudi drugi uporabniki, ki so opozorili, da se neodgovorno ravnanje pojavlja tudi tam, kjer smetnjaki stojijo. Po njihovih besedah se dogaja, da lastniki pse sprehajajo mimo košev, a iztrebkov kljub temu ne pospravijo. Takšni primeri po njihovem mnenju kažejo, da problem ni zgolj v infrastrukturi, temveč predvsem v odnosu posameznikov.

Komentarji pod objavo. FOTO: Posnetek zaslona
Komentarji pod objavo. FOTO: Posnetek zaslona

Dolina Tamar je ena najbolj obiskanih izletniških točk na Gorenjskem, zlasti ob koncih tedna in v zimskih razmerah. Povečan obisk prinaša tudi večjo obremenitev prostora, kar zahteva dosledno spoštovanje pravil in osnovne higiene. Upravljavci koče so v svojem zapisu poudarili, da se zavedajo, da vsi obiskovalci ne ravnajo neodgovorno, vendar jih ponavljajoči se primeri silijo v javno opozorilo. Njihov poziv je bil jasen: spoštovanje narave in drugih obiskovalcev mora ostati skupna odgovornost.

Več iz teme

ZADNJE NOVICE
09:31
Bulvar  |  Tuji trači
VZGOJA

Goran Bregović ima 35 milijonov v nepremičninah, hči pa dela za 20 evrov (FOTO)

Najmlajša hči Gorana Bregovića ne živi od njegovega bogastva. Poglejte, s čim se ukvarja.
27. 2. 2026 | 09:31
09:14
Novice  |  Kronika  |  Doma
OGENJ

Zjutraj hud požar v mizarski delavnici v Novakih! Z ognjem se bori 50 gasilcev (FOTO)

Gasilci so požar lokalizirali ob sedmi uri ter ga poskušajo omejiti po posameznih enotah.
27. 2. 2026 | 09:14
09:10
Bulvar  |  Glasba in film
TUDI NOVI ALBUM

Sto let Sergia: Zmelkoow pripravljajo veliki koncert

Zmelkoow ob stoletnici legendarnega Sergia napovedujejo novi album in veliki koncert.
27. 2. 2026 | 09:10
09:02
Novice  |  Svet
AFGANISTAN

Pakistan napadel cilje v Afganistanu in napovedal vojno talibanskemu režimu (VIDEO)

Pakistanski obrambni minister je napovedal »odprto vojno« afganistanskim talibanom.
27. 2. 2026 | 09:02
09:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
ASTRO

Retrogradni Merkur v ribah: Se vračamo v iluzijo ali izstopamo iz nje? (Suzy)

Ribe niso linearne. Ne sledijo logiki, urnikom ali razumskim razlagam. V njih se misel potopi v občutek, spomin, simbol, slutnjo.
27. 2. 2026 | 09:00
09:00
Bulvar  |  Tuji trači
UŽIVAL JE V NJEM

Padli princ: prepovedali so mu edini hobi

Z njim bi tam, kjer sedaj živi, puščal slab vtis.
27. 2. 2026 | 09:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki