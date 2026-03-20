Neverjetno! Na slovenskih črpalkah točijo gorivo kar v tako velike rezervoarje: »To je že ADR prevoz« (FOTO)

Na družbenem omrežju X je zaokrožila fotografija tovornjaka z večjimi rezervoarji, ki na bencinskem servisu toči gorivo. Objava, opremljena s komentarjem, da gre že za »ADR prevoz«, je bila namenjena kot humorna opazka, vendar hkrati sovpada z dejanskimi razmerami na trgu goriv v Sloveniji.

Slovenski trg se trenutno sooča z izrazito povečanim povpraševanjem po pogonskih gorivih. Na obremenjenost bencinskih servisov vpliva več dejavnikov, med drugim cenovne razlike v primerjavi s sosednjimi državami, povečan tranzitni promet ter intenzivnejše točenje goriva s strani posameznikov in podjetij. Distributerji poudarjajo, da razmere ne pomenijo splošnega pomanjkanja goriva, temveč predvsem logistične obremenitve v dobavni verigi. Zaradi neenakomerne porazdelitve povpraševanja prihaja do začasnih izpadov določenih vrst goriva na posameznih lokacijah, medtem ko so skupne zaloge na ravni države po njihovih navedbah stabilne.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Omejitve pri točenju goriva v Sloveniji

Na posameznih bencinskih servisih po Sloveniji so se v zadnjih dneh pojavile omejitve pri točenju goriva, ki ponekod znašajo tudi največ 30 litrov na posamezno točenje. Namen teh ukrepov je zagotoviti enakomernejšo dostopnost goriva in preprečiti pretirano kopičenje zalog. Vlada je sprejela več ukrepov za stabilizacijo razmer, med drugim prilagoditve regulacije cen in trošarin ter spremembe na področju cenovne politike na avtocestnem omrežju. S tem želi zmanjšati pritisk tranzitnega prometa na posamezne bencinske servise ter omejiti cenovne anomalije, ki vplivajo na tokove povpraševanja.

Razmere dodatno zaznamuje vedenje potrošnikov, saj povečano točenje goriva na zalogo prispeva k obremenitvi distribucijskega sistema. Takšni odzivi lahko kratkoročno vplivajo na razpoložljivost goriva na posameznih lokacijah, čeprav dobavne verige na sistemski ravni ostajajo stabilne.