ZLORABA POTROŠNIKOV

Blazina za 1500 evrov?! Tržni inšpektorat ugotovil zavajanje in izpostavil lažno zdravniško osebje (FOTO)

Kupce so nagovarjali kar na domu in na javnih predstavitvah, izdajali pa naj bi se za zdravstvene delavce.
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Kaja Grozina
 21. 1. 2026 | 20:29
A+A-

Starejši so vse pogosteje tarča prodajnih praks, ki temeljijo na strahu in obljubah boljšega zdravja, so poročali na RTV Slovenija. Tržni inšpektorat je v zadnjem času posebno pozornost namenil poslovnemu modelu podjetja Asterion Group, ki naj bi potrošnike prepričevalo o slabšanju zdravstvenega stanja in jim nato ponujalo drage izdelke kot domnevno rešitev. Predstavniki podjetja so kupce nagovarjali na njihovih domovih ali na predstavitvah v krajevnih skupnostih, gasilskih domovih in podobnih prostorih. Pri tem naj bi se predstavljali kot zdravstveni delavci, denimo kot zaposleni na nevrološki kliniki. Potrošnike so prepričevali, da se njihovo zdravstveno stanje lahko izboljša z uporabo elektromagnetne blazine, katere cena sega od 1200 do 1500 evrov.

Obljube o boljšem počutju, ki temeljijo na hitrih rešitvah in dragih pripomočkih, so pogosto zavajajoče. Takšni izdelki se pogosto prodajajo brez preverjenih dokazov o učinkovitosti in temeljijo predvsem na vzbujanju strahu in negotovosti, zlasti pri starejših.

Potrošnike so prepričevali, da se njihovo zdravstveno stanje lahko izboljša z uporabo elektromagnetne blazine, katere cena sega od 1200 do 1500 evrov. FOTO: Posnetek zaslona RTV
Samovoljno uživanje prehranskih dopolnil ima lahko škodljive učinke

Na trgu se pojavlja vse več podjetij, ki zavajajo kupce s prodajo izdelkov za izboljšanje počutja. Med njimi so različne blazine, masažni aparati in vzmetnice. Posebno poglavje predstavljajo tudi prehranska dopolnila, ki so prav tako priljubljen prodajni izdelek pri tovrstnih praksah. Strokovnjaki opozarjajo, da ima lahko samovoljno uživanje prehranskih dopolnil tudi škodljive učinke, zlasti pri starejših, ki že jemljejo predpisana zdravila. Medsebojnih učinkov pogosto ni mogoče predvideti, tveganja pa se lahko hitro povečajo. 

Potrošniki naj bodo previdni pri prodaji od vrat do vrat in na predstavitvah v lokalnih skupnostih. Pred nakupom je smiselno preveriti ponudnika in se posvetovati z osebnim zdravnikom.

Tržni inšpektorat ob tem poudarja, da imajo potrošniki v primeru nakupa izdelka, ki ga ne potrebujejo, pravico do odstopa od pogodbe v 14 dneh od prevzema blaga in do vračila denarja. V primeru omenjene elektromagnetne blazine je to možnost izkoristilo več kupcev. 

