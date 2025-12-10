Neverjetno odkritje v Ljubljani: našli posmrtne ostanke skrivnostnega moža (FOTO)

PRULE

Usode neznanca s Prul predstavljene v Zakladnici. Moški pokopan brez ustreznega pogrebnega obreda.

V Zakladnici Mestnega muzeja Ljubljana so odprli novo razstavo z naslovom Usode neznanca s Prul s podnaslovom Nenavaden pokop z arheološkega najdišča ob Centru Janeza Levca. Predstavljene so izbrane najdbe letošnjih izkopavanj, ki so potekala v samem središču Ljubljane in razkrila grob z zanimivimi pridatki. Razstava, ki bo na ogled do 8. februarja 2026, osvetljuje zgodbo skrivnostnega moškega, pokopanega z mošnjičkom, polnim srebrnikov, ter ponuja nov vpogled v življenje v prelomnem obdobju med prazgodovino in rimsko Emono. Izjemna najdba »Odpiramo novo razstavo v t. i. Zakladnici. Gre za ...