DIVJINA

Neverjetno prizori iz Kočevja! Kamere ujele medvedko z mladiči, gamsa v diru in zajca v skoku (VIDEO)

Tamkajšnji gozdovi so eni naših najbolj nedotaknjenih in skrivnostnih. Poglejte, kako se medvedje na Kočevskem pripravljajo na jesen.
Medvedke skrbno spremljajo svoje mladiče. FOTO: Jože Suhadolnik
Medvedke skrbno spremljajo svoje mladiče. FOTO: Jože Suhadolnik
B. K. P.
 21. 10. 2025 | 10:35
1:36
Kočevski gozdovi so že dolgo znani kot eni najbolj neokrnjenih pri nas, zato si je tam, med starodavnimi drevesi dom našlo tudi veliko živali. Zadnje čase jih vedno bolj motimo ljudje in ni jih malo, ki se pozneje radi pridušajo, da jih je med gobarjenjem ali pohajkovanjem tam naokoli ogrožal medved ali divji prašič. Ko so pravzaprav oni vdrli na njihovo »dvorišče«.

Da bi lahko divje živali, ki se potepajo po kočevskih gozdovih pobližje spoznali, a z dovolj varne razdalje, pa skrbi tamkajšnji turističnoinformacijski center. V gozd so namreč na strateške točke namestili kamere, ki snemajo dogajanje in pogosto ujamejo izredno zanimive prizore. Kamere se živali namreč ne bojijo, ne počutijo se ogrožene in se lahko povsem sprostijo ter posvetijo vsakdanjim opravilom.

Te dni so tako ujeli njihovo početje pred jesenjo. »Medtem ko medvedke skrbno spremljajo svoje mladiče, srnjad in jelenjad počiva v senci, gamsi se poženejo v tek, zajec pa nas v skoku pozdravi,« so zapisali ob posnetku, ki ga je Zavod Kočevsko objavil na družabnem omrežju, in si ga bodo z veseljem in zanimanjem ogledali vsi ljubitelji živali ter radovedneži, ki si želijo za trenutek pokukati v ta skrivnostni svet v objemu kočevskih gozdov.

