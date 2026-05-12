Nevihte in močan veter povzročali težave, danes v Ljubljani manjša toča (FOTO)

Močnejše nevihte z okrepljenim severnim vetrom so zvečer v delu države povzročile nekaj nevšečnosti. Veter je podiral drevesa in v dveh primerih razkril ostrešji, meteorna voda pa je zalivala objekte. V občini Cerkno je plaz zasul strugo in ogrožal objekte.

V centru za obveščanje so v povezavi z močnim vetrom zabeležili 19 dogodkov. Veter je v večini primerov podiral drevesa, v dveh primerih je razkril ostrešji in prelomil mlaj. Na regionalni cesti Logatec-Vrhnika je drevo padlo na osebno vozilo. Gasilci so drevo razžagali in ga umaknili s cestišča ter preventivno podrli še tri drevesa, ki so nevarno visela na cesto. Nastala je samo gmotna škoda na vozilu.

V naselju Dolenji Novaki v občini Cerkno je plaz zasul strugo in ogrožal objekte ob potoku. Gasilci so zavarovali kraj dogodka, obveščena sta bila civilna zaščita in dežurni delavec Hidrotehnika, so sporočili iz centra za obveščanje Uprave RS za zaščito in reševanje.

Podrta drevesa so gasilci med drugim odstranjevali še v občinah Tolmin, Kanal ob Soči, Piran, Grad, Radlje ob Dravi in Selnica ob Dravi. Zaradi močnega deževja je meteorna voda zalivala objekte, med drugim je v Novi Gorici zalilo prostore lokala, voda je ogrožala tudi stanovanjski objekt.

Ob prehodu izrazite hladne fronte bo še dopoldne in sredi dneva zapihal močan severni veter, ki bo v sunkih ponekod presegal hitrost 70 kilometrov na uro. Ob nevihtah bodo možni krajevni nalivi. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Ponoči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegel, napoveduje Agencija RS za okolje. Ob tem se nam je danes zjutraj javila bralka Barbara in sporočila, da je na severu Ljubljane že ''klestila' manjša toča oz. točica, kot jo je poimenovala.

