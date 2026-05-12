  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VREMENSKE NEVŠEČNOSTI

Nevihte in močan veter povzročali težave, danes v Ljubljani manjša toča (FOTO)

V centru za obveščanje so v povezavi z močnim vetrom zabeležili 19 dogodkov.
FOTO: Bralka Barbara
FOTO: Bralka Barbara
STA, N. Č.
 12. 5. 2026 | 09:15
 12. 5. 2026 | 09:30
2:11
A+A-

Močnejše nevihte z okrepljenim severnim vetrom so zvečer v delu države povzročile nekaj nevšečnosti. Veter je podiral drevesa in v dveh primerih razkril ostrešji, meteorna voda pa je zalivala objekte. V občini Cerkno je plaz zasul strugo in ogrožal objekte.

V centru za obveščanje so v povezavi z močnim vetrom zabeležili 19 dogodkov. Veter je v večini primerov podiral drevesa, v dveh primerih je razkril ostrešji in prelomil mlaj. Na regionalni cesti Logatec-Vrhnika je drevo padlo na osebno vozilo. Gasilci so drevo razžagali in ga umaknili s cestišča ter preventivno podrli še tri drevesa, ki so nevarno visela na cesto. Nastala je samo gmotna škoda na vozilu.

V naselju Dolenji Novaki v občini Cerkno je plaz zasul strugo in ogrožal objekte ob potoku. Gasilci so zavarovali kraj dogodka, obveščena sta bila civilna zaščita in dežurni delavec Hidrotehnika, so sporočili iz centra za obveščanje Uprave RS za zaščito in reševanje.

Podrta drevesa so gasilci med drugim odstranjevali še v občinah Tolmin, Kanal ob Soči, Piran, Grad, Radlje ob Dravi in Selnica ob Dravi. Zaradi močnega deževja je meteorna voda zalivala objekte, med drugim je v Novi Gorici zalilo prostore lokala, voda je ogrožala tudi stanovanjski objekt.

Ob prehodu izrazite hladne fronte bo še dopoldne in sredi dneva zapihal močan severni veter, ki bo v sunkih ponekod presegal hitrost 70 kilometrov na uro. Ob nevihtah bodo možni krajevni nalivi. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Ponoči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegel, napoveduje Agencija RS za okolje. Ob tem se nam je danes zjutraj javila bralka Barbara in sporočila, da je na severu Ljubljane že ''klestila' manjša toča oz. točica, kot jo je poimenovala.

Kakšno pa je vreme pri vas? Kontaktirajte nas.

Več iz teme

vremenevihteneurjeArsoplaz
ZADNJE NOVICE
10:45
Novice  |  Slovenija
DOBRODELNA NOTA PRIREDITVE

Harmonika ima na Bledu posebno mesto (FOTO)

Nina Kobetič, Filip Pintar in Nik Baškovč najvidnejša imena letošnjega tekmovanja. Rotary klub Bled poskrbel tudi za dobrodelno noto odmevne glasbene prireditve.
Janez Kuhar12. 5. 2026 | 10:45
10:35
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Karpatka: preprosta torta, ki spominja na princeske in se topi v ustih

Karpatka ni le sladica, temveč tudi občutek. Ko jo prerežeš, razkrije svojo mehko notranjost, ki se skoraj stopi v ustih, medtem ko okus ostaja nežen, maslen in prijetno vaniljev.
Jasmina Pirnar Krope12. 5. 2026 | 10:35
10:25
Bulvar  |  Suzy
NEVERJETNA KLARA LUKAN

Mlada Slovenka premaknila meje in prehitela celo legendarno Jolando Čeplak (Suzy)

Mlada atletinja iz Šentjerneja je z zgodovinskim tekom na deset kilometrov postavila nov evropski mejnik, ob športnih uspehih pa navdušuje tudi v akademskem svetu.
12. 5. 2026 | 10:25
10:15
Novice  |  Svet
BLIŽNJI VZHOD

Ameriške zaloge raket in streliva resno načete, Trump zabrusil Iranu: »Popolnoma nesprejemljivo!«

Iran naj bi v svojem odgovoru zahteval konec vojne na vseh frontah.
12. 5. 2026 | 10:15
10:11
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

»To je tisti vau učinek. Takrat jih več kot 90 % reče da« (video)

Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
Promo Slovenske novice12. 5. 2026 | 10:11
10:11
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LJUBLJANSKI GRAD

Piknik med grajskimi trtami: sproščen oddih nad Ljubljano

Sprehod po Grajskem griču je vedno očarljiv, za ljubitelje kulinarike pa so pripravili nekaj posebnega – piknik sredi grajskega vinograda.
12. 5. 2026 | 10:11

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
PremiumPromo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SADJARSTVO

Koliko let potrebuje jablana do polne rodnosti?

Sadjarstvo je za potrpežljive, pravi Sabina Kukavica iz krškega Evrosada, saj jablana polno ne obrodi že čez eno leto.
7. 5. 2026 | 15:57
Promo
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNI AVTOMOBILI

Novinec iz Vietnama izziva avtomobilske velikane

VinFast, mlada vietnamska avtomobilska znamka, stavi na električno mobilnost, dolgo garancijo in samozavesten vstop na evropski trg.
5. 5. 2026 | 14:15
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
RIZARTROZA

Najpogostejše degenerativno bolezensko stanje na roki

»Boli me palec in zapestje vsakič, ko odklepam vrata.« Ste kdaj pomislili, da bolečina na dnu palca ni le posledica preobremenitve?
11. 5. 2026 | 08:39
Novice  |  Slovenija
IGRALKA

Lea Mihevc: Tega ti nihče ne pove

Igralka nove generacije v podkastu Sovoznik o prelomni vlogi, igralski obrti ter življenju med družino in kamero.
8. 5. 2026 | 12:01
Logo
IZBRANO ZA VAS
PremiumPromo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SADJARSTVO

Koliko let potrebuje jablana do polne rodnosti?

Sadjarstvo je za potrpežljive, pravi Sabina Kukavica iz krškega Evrosada, saj jablana polno ne obrodi že čez eno leto.
7. 5. 2026 | 15:57
Promo
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNI AVTOMOBILI

Novinec iz Vietnama izziva avtomobilske velikane

VinFast, mlada vietnamska avtomobilska znamka, stavi na električno mobilnost, dolgo garancijo in samozavesten vstop na evropski trg.
5. 5. 2026 | 14:15
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
RIZARTROZA

Najpogostejše degenerativno bolezensko stanje na roki

»Boli me palec in zapestje vsakič, ko odklepam vrata.« Ste kdaj pomislili, da bolečina na dnu palca ni le posledica preobremenitve?
11. 5. 2026 | 08:39
Novice  |  Slovenija
IGRALKA

Lea Mihevc: Tega ti nihče ne pove

Igralka nove generacije v podkastu Sovoznik o prelomni vlogi, igralski obrti ter življenju med družino in kamero.
8. 5. 2026 | 12:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBOZDRAVSTVO

»Rad bi se še danes do sitega najedel.« Trenutki, ki za vedno ostanejo v spominu (video)

Ste brez zob in brez samozavesti? Rešitev obstaja in je lahko hitra.
11. 5. 2026 | 10:26
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Portorož bo gostil razpravo, ki bi lahko spremenila pravila igre

Poslovni forum Telekoma Slovenije bo predstavil digitalno odpornost, umetno inteligenco, suvereni oblak, omrežja 6G in primere naprednih tehnologij.
Promo Slovenske novice12. 5. 2026 | 08:29
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARPALNI KANAL

Zakaj nastane sindrom karpalnega kanala?

Zdravljenje in rehabilitacija sindroma karpalnega kanala sta ključnega pomena za preprečevanje trajne poškodbe živca in izboljšanje funkcionalnosti roke.
12. 5. 2026 | 08:55
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LJUBLJANSKI GRAD

Piknik med grajskimi trtami: sproščen oddih nad Ljubljano

Sprehod po Grajskem griču je vedno očarljiv, za ljubitelje kulinarike pa so pripravili nekaj posebnega – piknik sredi grajskega vinograda.
12. 5. 2026 | 10:11
Promo
Lifestyle  |  Stil
VELIK DOSEŽEK

Slovenska inovacija, ki prinaša novo raven bivalnega udobja

Pametni sistem prezračevanja samodejno uravnava vlago, CO₂ in temperaturo ter izboljšuje kakovost zraka v domu.
6. 5. 2026 | 10:48
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
V TRENDU

Elegantni čevlji, ki dopolnijo poslovni in večerni videz

Pravi par čevljev je pogosto tisti detajl, ki določi celoten vtis, v službi in ob posebnih priložnostih.
Promo Slovenske novice6. 5. 2026 | 15:29
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VLAK

Kako danes najhitreje kupiti vozovnico za vlak (video)

Od potniške blagajne in kartomata do aplikacije, od prvega razreda do prostora za kolo: vlak ponuja veliko in je odlična izbira za prevoz v službo, na opravke ali izlet.
7. 5. 2026 | 08:28
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Pazite, to so pasti pri prenovi hiše

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
7. 5. 2026 | 11:37
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

»To je tisti vau učinek. Takrat jih več kot 90 % reče da« (video)

Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
Promo Slovenske novice12. 5. 2026 | 10:11
Promo
Lifestyle  |  Stil
Spoznaj mobilno aplikacijo SuperClub

Nova aplikacija nakupovalnih centrov

Poznaš tisti občutek popolne sreče, ko v trgovini opraviš vrhunski nakup? Zdaj ti vsak obisk Supernove prinese še veliko več! Darila, popuste in presenečenja.
8. 5. 2026 | 08:45
Promo
Lifestyle  |  Stil
NAMIGI

Pet idej za azijske večerje, ki jih pripravite v 20 minutah

Azijski okusi postajajo del vsakdana, saj lahko z nekaj izbranimi sestavinami in preprostimi rešitvami pripravimo raznolike jedi brez dolgotrajnega kuhanja.
8. 5. 2026 | 15:27
Promo
Lifestyle  |  Izlet
FESTIVAL LJUBLJANA

Ljubljana se pripravlja na veliki spektakel

V okviru 74. Ljubljana Festivala se bo Gallusova dvorana Cankarjevega doma ob koncu avgusta prelevila v prizorišče vrhunskega simfoničnega dialoga.
5. 5. 2026 | 11:01
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LJUBLJANSKI GRAD

Ko zgodovina Ljubljane zaživi na krožniku

Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
5. 5. 2026 | 09:21
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Spremembe na pošti: po novem boste tam lahko urejali vse to

Od plačila položnic do vozniškega izpita: pošta postaja bližnja točka za urejanje vsakdanjih in uradnih zadev.
Promo Slovenske novice7. 5. 2026 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
PAMETNA SAMOOSKRBA

Danes plačujejo manj kot prej

Plačujte manj kot danes, izkoristite več. S paketom Pametna samooskrba sončna elektrarna postaja dostopna rešitev za vse.
12. 5. 2026 | 09:04
Promo
Novice  |  Slovenija
HOFER

Zgodba podjetnice: ta trgovec je verjel v njen izdelek

Ko je Natalija Ogorevc doma pripravljala svoje prve granole, si ni predstavljala, da bo njena ideja nekoč pristala na policah trgovin po vsej Sloveniji.
6. 5. 2026 | 11:58
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Česa se boji Evropa?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki