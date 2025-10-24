Nevzdržne razmere v Grosupljem: ali so učitelji res množično zapuščali šolo zaradi ravnateljice?

Razmere na Osnovni šoli Louisa Adamiča Grosuplje (OŠLAG) so v zadnjem času pritegnile veliko pozornosti medijev. Starši so v anonimnem pismu opozarjali na razpad odnosov in trdili, da učitelji zaradi razmer množično zapuščajo šolo. Ravnateljica Barbara Rodica je, kot smo poročali, očitke ostro zanikala, občina je napovedala preverjanje dogajanja, nato pa je sledil preobrat – ravnateljica je odstopila. A ali so bili očitki o kadrovskem razsulu res utemeljeni?

Kaos in pritiski staršev

V anonimki, ki je sprožila afero, so starši trdili, da so razmere na šoli »katastrofalne« in da naj bi učitelji odhajali eden za drugim. Po njihovih navedbah naj bi se to začelo po letu 2022, ko je šolo prevzela nova ravnateljica. Zatrdili so, da odhajajo predani, izkušeni pedagogi, občini pa očitali, da naj bi njihove prošnje prezrla.

Škandal je dobil politično razsežnost, ko so se starši obrnili tudi na občino Grosuplje. Ta je po burnih razpravah šolam poslala zahteve po pojasnilih glede kadrovskih premikov in napovedala analizo stanja.

Nekateri starši so ji očitali, da so razmere katastrofalne. FOTO: Občina Grosuplje

Ravnateljica jasna: fluktuacija je bila vedno manjša

Barbara Rodica je vse očitke označila za neutemeljene in poudarila, da naj bi bile razmere v resnici stabilne. Predstavila je številke: v treh letih naj bi se odhodi zaposlenih postopoma zmanjševali, večina naj bi imela za seboj večletni staž na šoli, tisti, ki so odšli, pa naj bi bili večinoma zaposleni le kratek čas.

»V času mojega mandata se je na šoli zamenjalo 64 zaposlenih od skupno 162 do 164 zaposlenih na leto. Pri tem je opaziti izrazit upad fluktuacije kadra. V prvem letu mojega mandata je stopnja odhodov znašala 20,6 odstotka, v drugem letu 15,6 odstotka, v letošnjem šolskem letu pa le še 3,7 odstotka vseh zaposlenih (pedagoškega in tehnično-administrativnega kadra), kar je povsem primerljivo z drugimi javnimi zavodi,« je nedavno povedala za Slovenske novice. »Trditev, da bi zaposleni množično zapuščali šolo po tednu dni zaradi domnevno neurejenih razmer, ne drži,« je zatrdila.

Občina je sporočila, da zadeve ne ignorira. Na fotografiji župan Peter Verlič. FOTO: Rajšek Bojan

Po besedah ravnateljice naj na šoli ne bi bilo niti enega razreda brez učitelja in naj bi pouk potekal normalno, v celoti skladno z učnim načrtom. Odhodov, pravi ravnateljica, ni povzročila slaba klima, temveč običajni razlogi – od služb bližje domu do izteka pogodb.

Kaj pravijo na občini?

Občina je takrat sporočila, da zadeve ne ignorira. Ko bodo zbrani vsi podatki, naj bi v skladu z ugotovitvami, če bi bilo to potrebno, ukrepal svet zavoda.

Ali so učitelji res množično bežali zaradi ravnateljice, kot so trdili starši, ali pa gre za prenapihnjene očitke, kot je vztrajala ravnateljica? Odgovor uradno še ni znan. Čakajo se zaključki občinske analize in morebitni ukrepi sveta zavoda. V zvezi s tem smo naslovili vprašanja na OŠLAG in občino Grosuplje. Odgovore objavimo takoj, ko jih dobimo.