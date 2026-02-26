Neža iz ZOO Ljubljana je že tretjič mama (FOTO)

NARAŠČAJ

Z 38-letnim šimpanzom Borisom sta dobila mladiča. V začetku januarja se je rodil mladiček Togo.

Sedemindvajsetletna šimpanzinja Neža, gre za hčerko karizmatične Mojce, je tretjič postala mama. Z 38-letnim samcem Borisom, ki je v Ljubljano prišel iz ZOO Zagreb, sta namreč 2. januarja letos dobila tretjega mladiča – samca Toga. Mladič se je tako pridružil 10-letni sestri Leoni ter petletnemu bratu Taiu. »Porod je bil pričakovan, vendarle pa ne do dneva natančno. Že zjutraj ob hranjenju smo opazili, da se Neža vede nekoliko drugače, zato smo sklepali, da se bliža. Ker pa je že izkušena mama, je porod potekal hitro, brez zapletov in povsem samostojno. Oskrbniki smo se umaknili in dogajanje ...