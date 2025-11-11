Nezaslišano dejanje v Orehku: vrečke z »veliko potrebo« končale na vrtovih! (FOTO)

V Krajevni skupnosti Orehek Drulovka so v zadnjih dveh tednih zaznali več primerov neprimernega vedenja in vandalizma na zasebnih vrtovih. Po navedbah domačinov so neznani posamezniki ponoči na vrtovih odlagali plastične vrečke z iztrebki, je zaslediti na družabnem omrežju Facebook.

Krajevna skupnost ob tem poudarja, da namen opozorila ni obtoževanje, temveč poziv k spoštovanju osnovne kulture sobivanja in medsebojnega spoštovanja. »Prosimo vse krajane, da so v naslednjih dneh še posebej pozorni na dogajanje v okolici svojih domov. Storilcem pa sporočamo, da so jih posnele kamere. Lastniki hiš, kjer se je vandalizem zgodil, sporočajo, naj se nepridipravi sami javijo, sicer gredo v pravne postopke,« se glasi njihovo jasno sporočilo.

»Ali je pri nas to sploh pregonljivo? Lahko pa je obtožen tisti, ki bi posnetek objavil ...« se medtem sprašujejo komentatorji.