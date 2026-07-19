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Neznani storilci so se zdaj spravili nad njivo tamkajšnjega kmeta: koruzo uničili zaradi maščevanja?! (FOTO)

Vaščani Vratnega pogosto prijavijo romske sosede zaradi različnih kršitev.
Vse kaže, da so nad koruzo šli z mačetami. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Vse kaže, da so nad koruzo šli z mačetami. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Tanja Jakše Gazvoda
 19. 7. 2026 | 05:00
5:08
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V noči na ponedeljek so se neznanci lotili posevka koruze v Vratnem v občini Šentjernej. Na delu njive od ceste proti dolini so na več arih posekali vso koruzo, razdejanje pa daje slutiti, da so se je lotili z mačetami. »Vaščani smo v zadnjem obdobju podali kar precej prijav zaradi ravnanja svojih romskih sosedov, in sicer zaradi kršenja javnega reda in miru, predvsem glasne glasbe v nočnih urah, oviranja javnih poti ter parkiranja avtomobilov na zasebnih zemljiščih. Pred dnevi pa je bil nato na zemljišču enega od vaščanov uničen posevek koruze,« povedo v vasi. Prepričani so, da gre za ...
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