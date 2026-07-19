Neznani storilci so se zdaj spravili nad njivo tamkajšnjega kmeta: koruzo uničili zaradi maščevanja?! (FOTO)

ROMI

Vaščani Vratnega pogosto prijavijo romske sosede zaradi različnih kršitev.

V noči na ponedeljek so se neznanci lotili posevka koruze v Vratnem v občini Šentjernej. Na delu njive od ceste proti dolini so na več arih posekali vso koruzo, razdejanje pa daje slutiti, da so se je lotili z mačetami. »Vaščani smo v zadnjem obdobju podali kar precej prijav zaradi ravnanja svojih romskih sosedov, in sicer zaradi kršenja javnega reda in miru, predvsem glasne glasbe v nočnih urah, oviranja javnih poti ter parkiranja avtomobilov na zasebnih zemljiščih. Pred dnevi pa je bil nato na zemljišču enega od vaščanov uničen posevek koruze,« povedo v vasi. Prepričani so, da gre za ...