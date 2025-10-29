Neznano kam je odšla 49-letna Jolanda, ste jo videli?

Policisti Policijske postaje Celje prosijo za pomoč pri iskanju 49-letne Jolande Ovtar iz Celja, ki je bila nazadnje opažena v torek, 28. oktobra 2025. Od takrat se ni vrnila domov, svojcem pa se ni oglasila, zato so o izginotju obvestili policijo.

Pogrešana je visoka okoli 165 centimetrov, močnejše postave in ima svetle lase do ramen, ki jih običajno nosi spete v čop. Posebni znamenji, po katerih jo je mogoče prepoznati, sta manjkajoči kazalec na desni roki in tetovaža na zapestju leve roke.

Ko so jo nazadnje videli, je bila oblečena v oranžno oziroma rožnato majico, črne hlače in črno bundo, obuta pa v črne športne copate.

Policija prosi vse, ki bi jo opazili ali vedeli karkoli o njenem izginotju, naj pokličejo Policijsko postajo Celje na telefonsko številko 03 54 26 400, na interventno številko 113 ali na anonimno številko policije 080 12 00.

Vsaka informacija je lahko ključna pri iskanju.