NGEN iz Žirovnice in Unichem z Vrhnike sta Delovi podjetniški zvezdi

Izbor za Delovo podjetniško zvezdo je organiziral Delov poslovni center pod okriljem družbe Delo mediji že devetič zapored, tokrat pod naslovom Razvojni in tržni modeli za podjetja prihodnosti. Vrhunec projekta je bila slavnostna razglasitev na Brdu pri Kranju, kjer smo poleg prestižnega kipca podelili tudi nagradi po izboru bralcev Dela podjetjema Bird Buddy Studio in Ledinek Engineering ter priznanja vsem nominiranim podjetjem: Acies Bio, Bobič Yacht Interior, Logar trade in TAB tovarna akumulatorskih baterij.

Zmagovalce leta 2025 je izbrala strokovna komisija, ki ji predseduje predsednik nadzornega sveta skupine Kolektor in direktor Dela Stojan Petrič. Nagrade so skupaj s Petričem podelili direktor družbe Delo mediji Dejan Novaković, podpredsednik vlade in minister za finance Klemen Boštjančič ter minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han.

Delova podjetniška zvezda 2025 v kategoriji malih in srednjih podjetij je podjetje Unichem iz Vrhnike. Strokovno komisijo je med drugim prepričalo z uspešno prehojeno poslovno potjo in z natančnim pristopom do trga z več blagovnimi znamkami, s podprtim strokovnim delom v razvojnem smislu ter tudi z dobro štipendijsko politiko. Do uspeha jih je vodila vizionarska ideja o dobro razviti lastni prodajni mreži na različnih trgih, kar je redkost tudi v tujini. Kot je poudaril direktor podjetja Aleš Mesec so zaposleni in sodelavci tisti, ki so zaslužni za to nagrado.

Rešitve z agilnim pristopom

Delova podjetniška zvezda 2025 v kategoriji velikih podjetij po izboru komisije je družba NGEN iz Žirovnice. To podjetje po mnenju komisije na dinamičnem energetskem trgu ponuja rešitve z agilnim pristopom, ki združuje tehnološke inovacije in strateško širitev. Osredotočeni so na trende, kot so decentralizacija energetskih sistemov, integracija obnovljivih virov in digitalizacija. Z lastnimi platformami podpirajo zeleni prehod in omogočajo optimizirano upravljanje energije v realnem času, kar jih postavlja v ospredje evropske energetske tranzicije.

Bralci časnika Delo in obiskovalci spletne strani delo.si ste za svoja favorita lahko glasovali v začetku novembra. V kategoriji malih in srednje velikih podjetij ste največ glasov namenili podjetju Bird Buddy Studio, ki ljubiteljem narave ponuja pametne ptičje krmilnice s kamero. V kategoriji velikih podjetij pa je priznanje po izboru bralcev šlo v roke podjetju Ledinek Engineering, ki je v treh desetletjih obstoja postalo svetovni igralec v lesnopredelovalni industriji.