  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DELOVA PODJETNIŠKA ZVEZDA 2025

NGEN iz Žirovnice in Unichem z Vrhnike sta Delovi podjetniški zvezdi

Strokovna komisija in predstavniki uredništva Dela so naziv Delova podjetniška zvezda 2025 v kategoriji malih in srednje velikih podjetij podelili Unichemu z Vrhnike. V kategoriji velikih podjetij pa je prestižni kipec pripadel podjetju NGEN iz Žirovnice.
Dejan Novaković, direktor družbe Dela mediji, gospodarski minister Matjaž Han, direktor podjetja NGEN Aleš Mesec, ki je Delova podjetniška zvezda v kategoriji velikih podjetij 2025, finančni minister Klemen Boštjančič ter Stojan Petrič, predsednik strokovne komisije ter predsednik nadzornega sveta skupine Kolektor in direktor Dela. FOTO: Voranc Vogel
Dejan Novaković, direktor družbe Dela mediji, gospodarski minister Matjaž Han, direktor podjetja NGEN Aleš Mesec, ki je Delova podjetniška zvezda v kategoriji velikih podjetij 2025, finančni minister Klemen Boštjančič ter Stojan Petrič, predsednik strokovne komisije ter predsednik nadzornega sveta skupine Kolektor in direktor Dela. FOTO: Voranc Vogel
STA
 27. 11. 2025 | 22:43
 27. 11. 2025 | 22:49
2:54
A+A-

Izbor za Delovo podjetniško zvezdo je organiziral Delov poslovni center pod okriljem družbe Delo mediji že devetič zapored, tokrat pod naslovom Razvojni in tržni modeli za podjetja prihodnosti. Vrhunec projekta je bila slavnostna razglasitev na Brdu pri Kranju, kjer smo poleg prestižnega kipca podelili tudi nagradi po izboru bralcev Dela podjetjema Bird Buddy Studio in Ledinek Engineering ter priznanja vsem nominiranim podjetjem: Acies Bio, Bobič Yacht Interior, Logar trade in TAB tovarna akumulatorskih baterij.

Zmagovalce leta 2025 je izbrala strokovna komisija, ki ji predseduje predsednik nadzornega sveta skupine Kolektor in direktor Dela Stojan Petrič. Nagrade so skupaj s Petričem podelili direktor družbe Delo mediji Dejan Novaković, podpredsednik vlade in minister za finance Klemen Boštjančič ter minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han.

Delova podjetniška zvezda 2025 v kategoriji malih in srednjih podjetij je podjetje Unichem iz Vrhnike. Strokovno komisijo je med drugim prepričalo z uspešno prehojeno poslovno potjo in z natančnim pristopom do trga z več blagovnimi znamkami, s podprtim strokovnim delom v razvojnem smislu ter tudi z dobro štipendijsko politiko. Do uspeha jih je vodila vizionarska ideja o dobro razviti lastni prodajni mreži na različnih trgih, kar je redkost tudi v tujini. Kot je poudaril direktor podjetja Aleš Mesec so zaposleni in sodelavci tisti, ki so zaslužni za to nagrado.

Rešitve z agilnim pristopom

Delova podjetniška zvezda 2025 v kategoriji velikih podjetij po izboru komisije je družba NGEN iz Žirovnice. To podjetje po mnenju komisije na dinamičnem energetskem trgu ponuja rešitve z agilnim pristopom, ki združuje tehnološke inovacije in strateško širitev. Osredotočeni so na trende, kot so decentralizacija energetskih sistemov, integracija obnovljivih virov in digitalizacija. Z lastnimi platformami podpirajo zeleni prehod in omogočajo optimizirano upravljanje energije v realnem času, kar jih postavlja v ospredje evropske energetske tranzicije.

Bralci časnika Delo in obiskovalci spletne strani delo.si ste za svoja favorita lahko glasovali v začetku novembra. V kategoriji malih in srednje velikih podjetij ste največ glasov namenili podjetju Bird Buddy Studio, ki ljubiteljem narave ponuja pametne ptičje krmilnice s kamero. V kategoriji velikih podjetij pa je priznanje po izboru bralcev šlo v roke podjetju Ledinek Engineering, ki je v treh desetletjih obstoja postalo svetovni igralec v lesnopredelovalni industriji.

Več iz teme

delopodjetjaNgenUnichemBird Buddy StudioLedinek EngineeringStojan PetričKlemen BoštjančičMatjaž Han
ZADNJE NOVICE
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Črni petek

O nakupih.
Aljana Fridauer Primožič27. 11. 2025 | 22:45
22:43
Novice  |  Slovenija
DELOVA PODJETNIŠKA ZVEZDA 2025

NGEN iz Žirovnice in Unichem z Vrhnike sta Delovi podjetniški zvezdi

Strokovna komisija in predstavniki uredništva Dela so naziv Delova podjetniška zvezda 2025 v kategoriji malih in srednje velikih podjetij podelili Unichemu z Vrhnike. V kategoriji velikih podjetij pa je prestižni kipec pripadel podjetju NGEN iz Žirovnice.
27. 11. 2025 | 22:43
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Kolumna Dušana Malovra: Ko te tišči

Takega ujčkanja nadelanih pivcev nisem videl nikjer drugje po svetu.
Dušan Malovrh27. 11. 2025 | 22:25
22:11
Šport  |  Tekme
OSNOVNI CILJ IZPOLNJEN

Ekipi ACH Volley uspelo! Gre v skupinski del lige prvakov

Ljubljanska ekipa je bila od Srbov boljša že na prvi tekmi v Kragujevcu, kjer je prav tako zmagala s 3:0.
27. 11. 2025 | 22:11
21:20
Lifestyle  |  Praznično
DA BO ZA BOŽIČ ZELENO

Posadimo božično žito

Naj postane živ okras ob jaslicah ali na sredi adventnega venčka.
27. 11. 2025 | 21:20
21:19
Novice  |  Slovenija
ŽALOSTNO

Novi šokantni posnetki iz doma starejših, ki prikazujejo izživljanje nad starostniki

Na enem posnetku oseba želi piti iz etuija za očala. Objavili pa so še dva druga posnetka.
27. 11. 2025 | 21:19

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
DODATNA POKOJNINA

Decembra je čas za popravni izpit

Slovenija se hitro stara. Čeprav število zaposlenih narašča, se delež upokojencev povečuje, kar pomeni večje razmerje med upokojenci in aktivnimi.
1. 11. 2025 | 12:00
Promo
Novice  |  Slovenija
REŠITEV

Je to rešitev za gradbeni sektor v Sloveniji?

Nizkoogljični cementi, krožno gospodarstvo in premišljeni javni razpisi lahko bistveno zmanjšajo ogljični odtis gradbenega sektorja.
Promo Slovenske novice26. 11. 2025 | 08:33
Promo
Novice  |  Slovenija
Kultura

Kako bo Nova Gorica praznično zaokrožila evropsko kulturno leto

Leto, v katerem je kultura premikala meje, se bo v Evropski prestolnici kulture 2025 sklenilo s simboli svetlobe, glasbe in skupnosti.
Promo Slovenske novice26. 11. 2025 | 14:22
Promo
Novice  |  Slovenija
Vožnja

Peugeot 3008: sedem let pozneje

Peugeot 3008 druge generacije je leta 2017 osvojil laskavi naslov evropski avto leta.
Promo Slovenske novice25. 11. 2025 | 15:19
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
DODATNA POKOJNINA

Decembra je čas za popravni izpit

Slovenija se hitro stara. Čeprav število zaposlenih narašča, se delež upokojencev povečuje, kar pomeni večje razmerje med upokojenci in aktivnimi.
1. 11. 2025 | 12:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
REŠITEV

Je to rešitev za gradbeni sektor v Sloveniji?

Nizkoogljični cementi, krožno gospodarstvo in premišljeni javni razpisi lahko bistveno zmanjšajo ogljični odtis gradbenega sektorja.
Promo Slovenske novice26. 11. 2025 | 08:33
Promo
Novice  |  Slovenija
Kultura

Kako bo Nova Gorica praznično zaokrožila evropsko kulturno leto

Leto, v katerem je kultura premikala meje, se bo v Evropski prestolnici kulture 2025 sklenilo s simboli svetlobe, glasbe in skupnosti.
Promo Slovenske novice26. 11. 2025 | 14:22
Promo
Novice  |  Slovenija
Vožnja

Peugeot 3008: sedem let pozneje

Peugeot 3008 druge generacije je leta 2017 osvojil laskavi naslov evropski avto leta.
Promo Slovenske novice25. 11. 2025 | 15:19
Promo
Lifestyle  |  Stil
Oblačila

Na trgu je likalnik, ki lika praktično namesto vas

Ko oblačila negujemo z občutkom, se to pozna na našem videzu – in na našem počutju.
Promo Slovenske novice25. 11. 2025 | 12:23
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBRA ZGODBA

Ko je prišel v Slovenijo, ni poznal jezika, danes uspešno gradi kariero (video)

Zgodba Dina Felića dokazuje, da podjetje z vlaganjem v ljudi ustvarja zavzete in uspešne sodelavce.
24. 11. 2025 | 09:44
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
SVEŽE

Nekateri pravijo, da so v tem letnem času nepogrešljivi

Kako so mentol, evkaliptus in vitamin C postali simbol svežine v sezoni prehladov.
Promo Delo21. 11. 2025 | 10:59
Promo
Lifestyle  |  Stil
Avtomobilizem

Prostorski kameleon s sedmimi sedeži – Mercedes-Benz GLB

Mercedes-Benz GLB je vsestranski avtomobil, ki ponuja veliko vsega – prostora, udobja, zmogljivosti in tehnološke dovršenosti v značilnem slogu Mercedes-Benz.
Promo Slovenske novice21. 11. 2025 | 09:33
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POHODNIŠTVO

Testiral sem za vas: kako se obnesejo vrhunska skandinavska oblačila

V svoji pohodniški karieri sem preizkusil različna oblačila, nekatera odlična, druga manj. Oprema je v naravi res prva zaščita pred mrazom, vetrom in terenom.
1. 11. 2025 | 14:25
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Pošta

Morate nujno poslati paket? Uporabite to priročno in enostavno rešitev

Pošta Slovenija ima nadvse priročno, preprosto in koristno rešitev, ki olajša in pohitri prejemanje in pošiljanje pošiljk.
Promo Slovenske novice26. 11. 2025 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Udobje ob konstantni temperaturi, ne glede na to, kakšna zima je

Da je geotermalna toplotna črpalka prava izbira za starejšo energetsko potratnejšo hišo, potrjuje zgodba zadovoljnega lastnika.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 10:04
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodki so jim poskočili za 40%, ko so osvojili to veščino

Podatki kažejo, da se slovenska podjetja na tuje trge še vedno podajajo naključno, brez jasnih razlogov, brez načrta in brez opredeljenih izvoznih strategij
Promo Slovenske novice21. 11. 2025 | 09:26
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Vlaganje, ki ga priporočajo strokovnjaki: manj tveganja, več odgovornosti

Vlaganje niso več samo številke in grafi, ampak je postalo tudi izraz naših vrednot, odnosa do sveta in ljudi okoli nas.
Promo Slovenske novice20. 11. 2025 | 15:36
Promo
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Znate pravilno vlagati svoj denar?

V času naraščajočih življenjskih stroškov se zdi finančna svoboda za marsikoga oddaljen ideal.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 10:07
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
INOVACIJE

Retro: kaj vse se je spremenilo in kaj nam še ostane?

Iz časa kaset in analognih zaslonov v dobo digitalnih nasmehov. To je zgodba o napredku, ki ga že tri desetletja piše Ortoimplant DENTAL SPA.
24. 11. 2025 | 10:07
Promo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOGIJA

Samo danes: najboljši računalniški programi na voljo za drobiž!

Črni petek se začenja: kupite Office 2021 za 25,28 EUR in ga uporabljajte za vedno! Win 11 Pro z 90 % popusta – za 13,55 EUR!
Promo Slovenske novice27. 11. 2025 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Stil
KULINARIKA

Italijanska shramba: osnovni izdelki, ki jih mora imeti doma vsak ljubitelj italijanske kuhinje

Ko nas preseneti nenaden obisk ali ko se nam preprosto ne ljubi v trgovino, vedno cenimo dobro založeno shrambo. Še posebej če imamo radi italijansko kuhinjo – tisto preprosto, dišečo in vedno tolažilno.
Promo Slovenske novice25. 11. 2025 | 15:21
Promo
Novice  |  Slovenija
OBRATI

Slovenci obožujemo ta model – poglejte, zakaj je novi CLA prava uspešnica

Novi CLA prinaša več prostora in prilagodljivosti, ambientna osvetlitev in električni pogon pa vozniško izkušnjo po meri sodobnega posameznika.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 14:53
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DIGITALNI DENAR

Po denar prihodnosti kar na Petrol! Tako preprosto kot plačilo goriva

Na vsakem Petrolovem prodajnem mestu po Sloveniji lahko zdaj s kuponom BitIns postanete lastnik bitcoina, tudi če o kriptovalutah ne veste skoraj nič.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 09:01
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCE

Optimizirajte svoje davčne obremenitve

Hitro spreminjajoče se regulativno okolje postavlja davčne oddelke v podjetjih pred vedno več izzivov, s katerimi se morajo vsakodnevno soočati.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 15:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

»To se nam ne more zgoditi«: najdražja iluzija slovenskih podjetij

Predstavljajte si običajen delovni dan, ko jutranje brnenje računalnikov in strežnikov nenadoma utihne.
Promo Delo26. 11. 2025 | 10:46
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIKA

Ali veste, kaj vam dviguje račun? (video)

Ali vedno veste, koliko električne energije dejansko porabite – ne le mesečno, temveč tudi po dnevih ali urah? Portal in mobilna aplikacija Moj Elektro vam omogočata jasen vpogled v porabo, stroške in priložnosti za prihranke. V portal je vključenih že več kot 150.000 merilnih mest.
1. 11. 2025 | 14:30
Promo
Lifestyle  |  Stil
PRAZNIKI

L'OCCITANE ponovno z veliko akcijo

L'OCCITANE Slovenija tudi letos podpira Junake 3. nadstropja. Pridružite se dobrodelni zgodbi in pomagajte pričarati sijoče praznike za male junake.
26. 11. 2025 | 11:03
Promo
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Saj ni res, pa je! Brezplačno prejmete klimatsko ali prezračevalno napravo

Zaradi izjemnega zanimanja kupcev podjetje REAM d. o. o. podaljšuje svojo uspešno jesensko akcijo, ki je navdušila številne uporabnike po Sloveniji.
Promo Slovenske novice26. 11. 2025 | 08:41
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Fizioterapija

Miopatije: kompleksne bolezni, ki prizadenejo skeletne mišice

Mišična oslabelost, hitra utrujenost in bolečine v mišicah so znaki miopatije. Bolezen se pogosto začne neopazno, a postopoma vodi v vse večje gibalne omejitve.
Promo Delo25. 11. 2025 | 08:58
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
SVET ILUSTRACIJ

»Vsi ste povabljeni na zabavo«

Ilustracije niso le okras zgodb. Slikanice so eden prvih zemljevidov naših vrednot – skozi podobe se otrok uči, kaj je prav in kaj ne, kaj je lepo, kaj ga pomirja, kaj v njem prižge domišljijo.
1. 11. 2025 | 10:32
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
INTERVJU

Kako je trenutek v balonu postal gledališče, ki navdihuje že 25 let (video)

Zgodba o viziji, pogumu in ljudeh, ki so verjeli, da lahko kultura zraste tudi sredi nakupovalnega vrveža.
25. 11. 2025 | 09:29
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
BODITE PREVIDNI

To so klici, ki vas lahko veliko stanejo. Bodite previdni! (video)

Kako napadalci ustvarjajo lažne identitete in kako lahko podjetja ostanejo korak pred prevarami.
Promo Delo27. 11. 2025 | 08:43
Promo
Novice  |  Slovenija
Spletna varnost

Mastercard z novo, inovativno rešitvijo za preprečevanje plačilnih prevar

Mastercard Threat Intelligence omogoča zgodnje odkrivanje varnostnih groženj in zagotavlja proaktivno zaščito plačilnega ekosistema.
Promo Slovenske novice25. 11. 2025 | 13:23
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
VIDEO

Se jih še spomnite? To so naj oglasi našega otroštva

Ob 80-letnici Fructala smo pogledali oglase, ki so zaznamovali generacije in v naše domove prinašali občutek domačnosti.
Promo Delo21. 11. 2025 | 11:09
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki