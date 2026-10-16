Zrezek ni več dovolj! Lobnik bi spreminjal šolske jedilnike, razlog pa otroci, ki zaradi vere ostajajo lačni

Bo moralo na šolskih jedilnikih po novem natančno pisati, katero meso se skriva v zrezku, omaki ali pašteti? Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je šolam poslal priporočila, naj pri mesnih jedeh vedno navedejo vrsto mesa. Razlog? Nekateri otroci zaradi verskih prepričanj določenih jedi ne smejo uživati, zaradi nejasnih jedilnikov pa se dogaja, da v šoli ostanejo brez obroka in domov prihajajo lačni.

Ni dovolj, da piše samo »zrezek« ali »mesna omaka«

To pomeni, da splošne oznake, kot so »mesna omaka«, »zrezek«, »salama«, »pašteta« ali »polpet«, po njegovem mnenju niso dovolj natančne. Lobnik predlaga, da šole ob jedi navedejo tudi vrsto mesa, ki ga ta vsebuje. Tako bi lahko starši in otroci že vnaprej vedeli, ali je določen obrok primeren zanje. Priporočilo se nanaša predvsem na otroke, ki zaradi verskih prepričanj ne uživajo določenih vrst mesa, pa tudi na tiste, ki se prehranjujejo brezmesno zaradi drugih primerljivih prepričanj. Zagovornik obenem priporoča, naj šole jedilnike objavljajo dovolj zgodaj, da se lahko starši pravočasno odzovejo. Pravilo naj ne bi veljalo le za vsakodnevne šolske malice in kosila, temveč tudi za prehrano na šolskih izletih in v šolah v naravi.

Miha Lobnik. FOTO: Jože Suhadolnik

»Otroci prihajajo domov lačni«

Lobnik opozarja, da ne gre zgolj za vprašanje preglednosti jedilnikov, temveč tudi za spoštovanje ustavnih pravic. »Priporočila dajemo ob upoštevanju ustavne pravice do svobode vesti in veroizpovedi in zaradi prepovedi diskriminacije na podlagi vere in prepričanja,« pojasnjuje.

Po njegovih besedah je pomembno ustvarjati okolje, v katerem lahko posamezniki živijo v skladu s svojo vero. Opozoril je tudi na težave, s katerimi se srečujejo nekateri otroci in njihovi starši.

»V praksi se namreč dogaja, da otroci zaradi obroka, ki vsebuje meso oziroma določeno vrsto mesa, ki jim jo vera prepoveduje, ne pojedo obroka in prihajajo domov lačni,« je poudaril Lobnik.

Po njegovi oceni bi lahko šole že z natančnejšimi opisi jedi preprečile številne takšne nevšečnosti.

Lahko lakota vpliva tudi na učni uspeh?

Zagovornik načela enakosti opozarja še na eno posledico. Če otrok zaradi svojih osebnih okoliščin ne more jesti šolskega obroka, to po njegovih besedah ne vpliva le na njegovo prehrano, temveč tudi na počutje in sodelovanje pri pouku. »Če otrok zaradi svojih osebnih okoliščin, ki zahtevajo določene prilagoditve obrokov, ne more uživati hrane in je v času pouka lačen ali izločen iz skupine, lahko to vpliva na njegov učni uspeh in njegovo počutje,« opozarja. Poudarja, da mora šola spodbujati spoštovanje drugačnosti ter ustvarjati vključujoče in strpno okolje.

Priporočilo Zagovornika načela enakosti za enotno in pregledno označevanje šolskih jedilnikov FOTO: S. N.

Bodo šole morale spremeniti jedilnike?

Pomembno je poudariti, da ne gre za novo zakonsko obveznost, temveč za priporočila Zagovornika načela enakosti. Lobnik šolam torej ne nalaga, naj iz jedilnikov odstranijo svinjino ali katero drugo vrsto mesa. Prav tako njegova priporočila sama po sebi ne pomenijo, da morajo šole za vsakega otroka pripravljati poseben obrok. Predlaga predvsem večjo preglednost, da bodo otroci in starši vedeli, kaj je na krožniku.

Ali bodo šole priporočila upoštevale in začele natančneje označevati mesne jedi, bo pokazala praksa. Lobnik pa je prepričan, da bi lahko že tako preprosta sprememba marsikateremu otroku prihranila neprijetno izkušnjo in lakoto med poukom.