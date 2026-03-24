Ni prvič, da Janša dvomi o volilnih rezultatih: poglejte, kaj je zapisal pred leti

Predsednik SDS Janez Janša je po nedeljskih parlamentarnih volitvah javno izrazil dvom o uradnem štetju glasov. Ob tesnem razpletu med Gibanjem Svoboda in SDS je ostro kritiziral delovanje Državne volilne komisije (DVK) in zatrdil, da podatki, s katerimi razpolaga njegova stranka, odstopajo od tistih, ki jih objavlja DVK.

»Spletna stran DVK se stalno sesuva. Pod različnimi strankami vidimo kandidate iz drugih strank. Mi imamo vnesenih približno milijon glasov z volišč. Pri nas je 50 tisoč glasov razlike v korist SDS. Razlika v primerjavi z rezultati DVK je zelo zelo velika, stvari niso logične,« je dejal Janša. Dodal je, da bo treba »vse na roke prešteti in kontrolirati« ter opozoril, da bodo v SDS preverili »vsak glas z vseh volišč«.

To ni prvič, da Janša javno podvomi o volilnem procesu ali izidu še pred dokončnim razpletom. Na objavi iz novembra 2020 je na omrežju X zapisal, da je »precej jasno, da so ameriški volivci izvolili Donalda Trumpa in Mika Pencea za štiri leta«. Ob tem je dodal, da bodo »zamude« in »zanikanje dejstev« v medijih le še povečali Trumpovo končno zmago. Takrat uradni izidi ameriških volitev še niso bili potrjeni, zmagovalec pa na koncu ni bil Trump, temveč Joe Biden.

SDS že analizira volilne rezultate

»Ali se bo sestavila vlada kot do zdaj, ali jo sestavi SDS,« je dejal Janša. Kasneje, ko so začeli prihajati delni neuradni izidi in je postalo jasno, da bo tekma med največjima strankama izjemno tesna, pa je retoriko zaostril. V ospredju volilne noči je bil sicer predvsem tesen izid. Po skoraj vseh preštetih glasovnicah je Gibanje Svoboda osvojilo 29 mandatov oziroma 28,55 odstotka glasov, SDS pa 28 mandatov in 28,17 odstotka.

Izvršilni odbor SDS se je že sestal na seji, na kateri analizirajo volilne rezultate in nadaljnje korake. V stranki napovedujejo dodatno preverjanje glasov in morebitne pravne postopke, odločitev o tem pa naj bi bila znana v torek. Na DVK ob tem poudarjajo, da do zdaj niso prejeli nobenih uradnih zahtev za ponovno štetje.