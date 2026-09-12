Ni še odločitve glede Mijiča, stranka Resnica zdaj pričakuje tole

Stranka Resnica od poslanca Borisa Mijiča, ki državi dolguje več deset tisoč evrov, v 30 dneh pričakuje dodatna pojasnila in dokazila, so za STA sporočili po današnjem svetu stranke. Resnica bo zatem o Mijiču sprejela končno odločitev, ki bo torej predvidoma znana po 10. oktobru, ko ob morebitnem odstopu ne bi bile več potrebne nadomestne volitve.

Svet stranke Resnica se je danes seznanil z vsemi doslej znanimi okoliščinami, povezanimi s poslancem Mijičem, njegovimi pojasnili, razpoložljivo dokumentacijo in informacijami glede poravnavanja obveznosti, so zapisali v stranki. »Odločitev želimo sprejeti odgovorno, na podlagi preverljivih dejstev in celotne dokumentacije, zato je svet stranke zahteval dodatna pojasnila in dokazila,« so navedli. Dodali so, da bo pri presoji »svet stranke izhajal tudi iz visokih standardov osebne odgovornosti, ki jih pričakujemo od vseh nosilcev funkcij«. Rok za predložitev pojasnil Mijiča je 30 dni, so zapisali, nato pa bo svet stranke zadevo ponovno obravnaval in sprejel dokončno odločitev.

Od ustanovitvene seje aktualnega sklica DZ bo takrat preteklo pol leta. Zakon o volitvah v DZ pa določa, da mandat poslanca, ki odstopi, samodejno prevzame kandidat z naslednjim najboljšim rezultatom iste stranke, če od začetka mandata preteče več kot šest mesecev. Če odstopi prej, pa prenos ni samodejen, stranka mandat izgubi, zanj pa se morajo izpeljati nadomestne volitve.

Podjetje preimenovano v Klukec

Poslanec Mijič je delavcem in državi dolžan več deset tisoč evrov, ker se je njegovo podjetje Progros zaradi neporavnanih obveznosti več naročnikov in poslovnih partnerjev znašlo v finančni stiski in nelikvidnosti. Nepravilnosti v podjetju je ugotovil inšpektorat za delo, znašlo se je tudi pod drobnogledom Komisije za preprečevanje korupcije. Zatem pa je razburila tudi informacija, da je Mijič brezplačno prenesel svoje insolventno podjetje Progros na Roka Snežiča. Ta je podjetje preimenoval v podjetje za rejo živali Klukec, kot glavno dejavnost pa prijavil rejo kamel.

Mijič pa je zavajal tudi o svoji izobrazbi. Pred spomladanskimi volitvami je namreč za Državno volilno komisijo navedel, da je diplomirani inženir gradbeništva. Po izvolitvi pa je v življenjepisu, objavljenem na spletni strani DZ, med izobraževalnimi institucijami navedel fakulteto za gradbeništvo in geodezijo. Toda na fakulteti so pojasnili, da Mijič »ni evidentiran kot diplomant«. Mijiču sicer ne bo treba odstopiti oziroma stranka vsaj formalno nima vzvodov, da ga k temu prisili. Po slovenski zakonodaji namreč lahko poslanec tudi v primeru izključitve ali izstopa iz stranke ostane poslanec do izteka mandata.