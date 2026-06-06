Zakaj je eden od kabelskih operaterjev zatemnil Thompsona, drugje Slovenci koncert gledali nemoteno?

V četrtek je bil na sporedu HRT 2 posnetek koncerta hrvaškega pevca Marka Perkovića Thompsona. Gre za posnetek velikega koncerta lani poleti na hipodromu v Zagrebu, na katerem je bilo po podatkih organizatorja več kot pol milijona ljudi.

Obvestilo o zatemnitvi programa HRT 2 FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X

Marko Perković Thompson je 5. julija 2025 na zagrebškem hipodromu izvedel koncert, ki se je v zgodovino zapisal kot najbolj obiskan enodnevni koncert s plačanimi vstopnicami v zgodovini glasbe.

A ob tem so se pojavile pritožbe gledalcev, da je Telekom Slovenije zatemnil program HRT 2 prav času koncerta. Razlog pa zahteva za zatemnitev zaradi spoštovanja avtorskih pravic.

Za dodatna pojasnila smo se obrnili na Telekom. Takole pravijo: »Zatemnitev programskih vsebin je neposredno povezana s spoštovanjem kupljenih in teritorialno omejenih avtorskih pravic. Pri tem v Telekomu Slovenije programske vsebine vedno temnimo izključno na zahtevo lastnika pravic. Operaterji to odločitev pri ponujanju televizijskih storitev kot redistributerji programskih vsebin zgolj tehnično apliciramo in dosledno spoštujemo. Zatemnitve so običajna praksa v svetu, pogosto so povezane s športnimi in glasbenimi vsebinami.«

Kaj pa drugi kabelski operaterji?

A1 Slovenija nam je potrdil: »Zahteve za zatemnitev koncerta med predvajanjem s strani hrvaške javne RTV nismo prejeli, zato je bilo prenos možno spremljati.« Tudi pri Telemachu je bilo mogoče koncert spremljati nemoteno.

Za pojasnila smo se obrnili tudi na HRT, objavimo jih ko, jih prejmemo.