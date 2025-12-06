  • Delo d.o.o.
ZAVRNILI POVABILO

Nič ne bo z združitvijo s SD, Vladimir Prebilič se je s stranko Prerod odločil drugače

Svet Preroda je odločitev o samostojni listi sprejel soglasno, je v današnji izjavi za medije pojasnil Prebilič. V stranki na parlamentarnih volitvah pričakujejo rezultat, ki bo odločilno vplival na to, kakšna vlada se bo oblikovala v Sloveniji.
Vladimir Prebilič FOTO: Blaž Samec
Vladimir Prebilič FOTO: Blaž Samec
STA, A. Ka.
 6. 12. 2025 | 20:25
 6. 12. 2025 | 20:41
4:05
A+A-

Stranka Prerod se bo spomladi na volitve v DZ podala s samostojno listo, je danes v Ljubljani odločil svet stranke. Prerod je tu zato, da skuša povrniti zaupanje volivcev v levosredinsko politiko, je odločitev utemeljil predsednik stranke Vladimir Prebilič in se ob tem zahvalil predsedniku SD Matjažu Hanu za povabilo k razmisleku o skupni listi. Svet Preroda je odločitev o samostojni listi sprejel soglasno, je v današnji izjavi za medije pojasnil Prebilič. Kot je dejal, menijo, da lahko posamezna ekipa doseže več kot združena.

V stranki na parlamentarnih volitvah pričakujejo rezultat, ki bo odločilno vplival na to, kakšna vlada se bo oblikovala v Sloveniji. »Želimo si biti res v ospredju,« je poudaril in ponovil, da se v »to dirko« podajajo popolnoma neobremenjeni, brez nahrbtnikov. Proces evidentiranja kandidatov so že zaključili, zdaj usklajujejo imena in okraje, več bo znanega v kratkem, je napovedal. Hiter razvoj zgodbe o sodelovanju s SD je sicer Prebiliča presenetil, saj sta s Hanom »spila samo eno kavo in preden sem se zavedel, so bile že ideje o tem, da se oblikuje neka skupna lista«. »Mi smo bili popolnoma jasni, ne želimo si političnega mešetarjenja, kupčkanja, še preden bi se sploh karkoli začelo. Želimo voditi zelo jasno in transparentno politiko in zagovarjati vrednote, ki so za nas bistvene. To so transparentnost, integriteta, poštenost,« je nadaljeval. Je pa vesel, da je prišlo do dialoga, ki da so ga do zdaj zelo pogrešali.

Prepričan je, da bodo tako s SD kot z ostalimi strankami na levi sredini našli način, kako se bodo pogovarjali v prihodnje. Kot je navedel, ga je svet zato danes pooblastil, da predsednike levosredinskih strank povabi na srečanje in pogovor oz. »da vodi pogovore z vsemi programsko sorodnimi strankami o oblikovanju programskih stališč in povolilnem sodelovanju«. V SD odločitev Preroda spoštujejo in »ostajajo odprti za pogovore z vsemi strankami, s katerimi si delijo vrednote«, poroča TV Slovenija. Skupno listo so predlagali zato, da bi levosredinskim volivcem ponudili še eno resno možnost, s katero bi lahko konkurirali Gibanju Svoboda, so izpostavili.

Poziv k pripravi srečanja vseh političnih akterjev v državi

Prebilič je medtem danes od sveta stranke dobil tudi pooblastilo za poziv predsednici republike Nataši Pirc Musar k pripravi srečanja vseh političnih akterjev v državi, »zlasti vsled zelo velikih geopolitičnih sprememb«. V Prerodu si na tem srečanju želijo kompromisa o najpomembnejših nacionalnih interesih države, ki bi jih nato vsi zagovarjali v naslednjem sklicu DZ. Na tem srečanju naj bi bilo govora o demografiji, varnosti in obrambi, regionalizaciji Slovenije. »Torej modus operandi vlade moramo spremeniti na način, da se bo začela strateško ukvarjati z nekaterimi vprašanji in da se bodo vsa vprašanja, ki so vezana na kvaliteto življenja ljudi, pri nas doma spustila nivo nižje, da bodo lahko sami odločali,« je povzel.

Svet Preroda je danes sprejel tudi manifest. V slednjem poudarja, »da upravljanje države niso komunikacijski triki, hitri učinki ali zakulisna politična preigravanja«. »Voditeljstvo pomeni skrb za skupnost, jasen načrt, strateški pogled naprej in vztrajanje pri pravilih, ki veljajo za vse. Prerod zavrača logiko 'naši in vaši' - v politiki bi morali vsi delati za Slovenijo,« piše v dokumentu, ki so ga posredovali iz stranke. Prav tako svet v manifestu izpostavlja, da se želijo pogovarjati in sodelovati z vsemi, ki delijo njihove skrbi, pogled in odgovornost.

