Danes se izteka rok za oddajo komentarjev k predlogu uredbe o plačljivem reševanju, ki jo je na portalu e-demokracija pred tednom dni objavilo ministrstvo za obrambo.

Po novem predlogu naj bi udeleženci pokrili 70 odstotkov stroškov intervencije, v prvem letu je nekoliko popustljivejši in določa 20-odstotni delež. Natančno so navedene tudi dejavnosti, pri katerih bi morali udeleženci pokriti stroške intervencije, to so pohodništvo in gorništvo po zahtevnih in zelo zahtevnih planinskih poteh ter hoja po brezpotjih v gorskem svetu, alpinizem, športno plezanje v naravnih plezališčih in plezanje po zavarovanih plezalnih poteh (feratah), turno smučanje ter smučanje in deskanje zunaj urejenih prog, tudi gorski tek in gorsko kolesarstvo.

Kako je na tujem Druge države glede plačila reševanja v gorah različne ureditve. V Italiji ga ne domačinom ne tujcem ni treba plačati, izjema je Južna Tirolska, kjer se stroški krijejo iz zavarovanja. Ker so stroški reševanja lahko zelo visoki, pohodnikom in drugim obiskovalcem gora v Avstriji svetujejo zavarovanje. V Nemčiji je planinec večinoma sam odgovoren za stroške reševanja; če se poškoduje v gorah, mora plačati prevoz s helikopterjem, zavarovalnica pa pokrije vožnjo z rešilcem in stroške zdravljenja. Če se zapleza, izgubi ali ga pogrešijo svojci in pokličejo reševalce, prav tako sam poravna stroške reševanja in ekipe. V Franciji so gorske reševalne intervencije v pristojnosti javnih služb (policistov, žandarjev in gasilcev) in strošek države, torej brezplačne za ponesrečenca. Na Norveškem, Poljskem, v Španiji (razen posameznih regij), Veliki Britaniji za reševanje ni treba plačati, prav tako ne v Argentini in Kanadi. Tudi v večini švicarskih kantonov je gorsko reševanje del javne službe, morajo pa ponesrečenci poravnati morebitni helikopterski prevoz.

Na seznamu so še druge (adrenalinske) dejavnosti, kot so jamarstvo, rafting na divjih vodah​, soteskanje, vožnja s kajakom ali kanujem na divjih vodah, spust s plavalnim bobom (hydrospeed), potapljanje v naravnem okolju, skoki s padalom iz zrakoplovov, jadralno padalstvo in jadralno zmajarstvo ter skoki s padalom s stalnih objektov ali naravnih izhodišč (Base).

Presenečena stroka

Čeprav že leta in leta spremljamo razprave o tem, ali bi bilo treba nevestnim planincem, ki se znajdejo v težavah v gorah, zaračunati vsaj del stroškov reševanja, je predlog uredbe presenetil naše sogovornike. Na Planinski zvezi Slovenije (PZS) so ga – po objavi na njihovi spletni strani sodeč – opazili v torek, kar je pomenilo, da so imeli le dva dneva za pripravo komentarjev.

Pripravo predloga uredbe vodi Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v okviru ministrstva za obrambo.

Objavljeno besedilo so včeraj še proučevali z vidika posledic za planince, planinska društva in druge udeležence dejavnosti v naravi: »Planinska zveza si prizadeva, da bi bilo kritje stroškov reševanja po novi ureditvi tudi za območje Slovenije vključeno v člansko zavarovanje PZS. O konkretnih rešitvah in pogojih zavarovanja bomo članstvo obvestili, ko bodo usklajeni,« so izjavili.

Tudi na Gorski reševalni zvezi Slovenije (GRZS) niso vedeli za nastajajoči predlog. Kot je povedala podpredsednica zveze Teja Čas Slak, bodo na uredbo vsekakor pripravili komentarje. Uradnega mnenja tako še ni mogla podati, je pa po njenem mnenju uredba napisana na hitro in nedodelana in bo potrebovala še veliko popravkov in veliko diskusije.

Pripravo predloga uredbe vodi Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v okviru ministrstva za obrambo. Na naša vprašanja o tem, kaj je bil glavni povod za predlog uredbe in kakšen je njen cilj, so z uprave na kratko odgovorili, da je besedilo še v javni obravnavi in v medresorskem usklajevanju, zato bodo lahko dodatna pojasnila posredovali, ko bo oblikovan končni predlog uredbe. Ta naj bi začela veljati že prihodnje leto.

Nejasnosti

Kot je povedal predsednik Jamarske zveze Slovenije Igor Benko, so tovrstne pobude o participaciji pri stroških reševanj na mizi vsake vlade že vsaj 25 let, vendar se doslej nobena ni tega zares lotila. Sogovornik se z uvedbo zavarovanja sicer strinja, vendar opozarja, da bi bilo pri ureditvi vendarle bolj smiselno slediti vzoru drugih držav, ki pri tem posebej izpostavljajo nesreče, ki se zgodijo iz malomarnosti.

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Planinska zveza Slovenije si prizadeva, da bi bilo kritje stroškov reševanja po novi ureditvi tudi za območje Slovenije vključeno v njihovo člansko zavarovanje. Foto: Jure Eržen

Benko se boji, da bodo na koncu zavarovalnice tiste, ki bodo pobirale visoke premije, za reševanje pa bo na koncu šlo od tega bore malo. Stroški reševanja pri nas po njegovih besedah znašajo okoli dva milijona na leto, pri jamarjih je delež pri tem neznaten, saj imajo k sreči le po eno zahtevnejšo reševalno akcijo na leto.

Zato predlaga, da bi to uredili podobno kot pri tako imenovani požarni taksi, kjer zavarovalnice določen del premij, ki jih poberejo za protipožarna zavarovanja, namenijo za gasilsko dejavnost.

Predsednik jamarske zveze ima zadržke tudi pri navajanju športnih dejavnosti, saj se boji, da jih zavarovalnice ne bodo obravnavale enako. Vsekakor pa je pričakovati, da bodo na koncu zavarovalnice pri oblikovanju premij presojale o tem, kaj je malomarnost ali ne.

Uroš Lovrenčič, predsednik Rafting zveze Slovenije, je bil nad predlogom uredbe prav tako presenečen.

»Predlog govori o raftingu na divjih vodah, pri čemer v Republiki Sloveniji niti ni opredeljeno, kaj so to divje vode,« je opozoril na nedoslednost. Prav tako je opozoril, da ni opredeljeno, kdo nosi odgovornost v primeru organiziranih športnih dejavnosti, ki jih vodi usposobljeni vodnik, kot je rafting. »Tistim, ki se odpravijo na vodo brez izkušenj in brez usposabljanja ter zaidejo v težave, je reševanje res treba zaračunati, drug primer pa so nesreče, ki se zgodijo med organizirano dejavnostjo zaradi spleta okoliščin. Takšnih pa je večina nesreč, ki se zgodijo pri raftingu,« je dejal. Ker so za predlog izvedeli tako iznenada, nanj ne bodo mogli pripraviti pripomb.

Ob predlogu uredbe se bo prej ali slej verjetno pojavilo tudi vprašanje plačila za reševanje. To pri nas še vedno temelji na prostovoljstvu in zagrizenem ter požrtvovalnem delu gorskih, jamarskih in drugih reševalcev.

Ob številnih dosedanjih pobudah, da bi bilo treba pri plačilu intervencij od malomarnih planincev zahtevati del stroškov, se je vedno pojavila tudi bojazen, da zaradi strahu pred prevelikimi zneski ljudje ne bodo poklicali na pomoč oziroma bodo poklicali prepozno.