ČIGAV JE TRIGLAV?

Planinska zveza Slovenije podpira pobudo o razglasitvi praznika Triglava. Njen podpredsednik Martin Šolar kljub temu svari pred množičnostjo.

Pobuda Marka Viduke za spremembo zakona in uvedbo državnega praznika Triglava ima tudi podporo Planinske zveze Slovenije (PZS). »Pobudo smo prejeli in jo glede na njene cilje podpiramo, saj je zasnovana tako, da ji podpore nikakor ne bi mogli odreči. Gre za to, da je Triglav dejansko naš nacionalni in planinski simbol, da je v srcih vseh Slovenk in Slovencev, da ga je treba spoštovati in da bi s praznikom dobil še dodatno pozornost in spoštovanje. To so plemeniti cilji, ki jih seveda podpira tudi PZS,« razloži podpredsednik PZS Martin Šolar, naravovarstvenik, hribovec in odličen poznavalec ...