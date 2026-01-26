  • Delo d.o.o.
MALARIJA

NIJZ poroča o vse več primerih te nalezljive bolezni v Sloveniji

Letos so prejeli štiri prijave malarije, v celotnem letu 2025 pa devet.
STA, M. U.
 26. 1. 2026 | 16:36
NIJZ v zadnjem obdobju zaznava povečan sprejem bolnikov z malarijo, predvsem pri osebah, ki so se vrnile iz tropskih in subtropskih območij, zlasti iz Zanzibarja. Poudarjajo, da je na potovanju nujna zaščita pred piki komarjev in preventivno jemanje antimalaričnih zdravil.

V lanskem letu je Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) obravnaval devet primerov malarije, in sicer pri osebah, ki so potovale v ali prihajale iz držav Gabon, Gana, Sierra Leone, Zanzibar (Tanzanija), Etiopija in Nigerija, so objavili na spletni strani.

Malarija je resna nalezljiva bolezen, ki jo povzročajo paraziti rodu Plasmodium. Najbolj nevarna je malarija, ki jo povzroča Plasmodium falciparum, prisoten predvsem v subsaharski Afriki, saj lahko pri določenem deležu okuženih povzroči resne zaplete, ki so včasih smrtni.

Na človeka se prenaša s pikom okuženega komarja. Malarija se najpogosteje pojavi od približno enega do štirih tednov po vrnitvi s potovanja v območja z malarijo in se kaže z nenadno visoko vročino v ponavljajočih se napadih, mrzlico in močnim potenjem, izrazito utrujenostjo ter bolečinami v mišicah.

image_alt
WHO: virus denge, ki ga razširjajo tigrasti komarji, predstavlja epidemiološko nevarnost

Poudarjajo, da antimalariki preprečijo večino primerov okužbe in pomembno zmanjšajo tveganje za težji potek bolezni. Izbor ustreznega zdravila mora biti vedno individualno prilagojen posamezniku in destinaciji, zato potnikom priporočajo, da se pravočasno posvetujejo z zdravnikom ali ambulanto za potnike.

Kdo je najbolj ogrožen? 

Posebej ogrožene skupine za težji potek malarije so otroci, nosečnice, starejši in osebe z oslabljenim imunskim sistemom. Zanje je še posebej pomembno dosledno upoštevanje kemoprofilakse, torej preventivnega jemanja antimalaričnih zdravil.

Pred potovanjem na območja, kjer je malarija prisotna, na NIJZ priporočajo uporabo antimalarične zaščite, dosledno zaščito pred piki komarjev, kot so repelenti, primerna oblačila in mreže proti komarjem ter posvet v ambulantah za potovalno medicino pred potovanjem.

 

 

17:02
Razno
SLOVO

Umrl je nekdanji ustavni sodnik Mitja Deisinger

Poslovil se je v 84. letu starosti.
26. 1. 2026 | 17:02
17:00
Bulvar  |  Suzy
NAPOZABNA ZIMA

Katarina Venturini: z avtodomom je čudovito tudi na snegu (Suzy)

Katarina je že več kot desetletje in pol navdušena avtodomarka.
26. 1. 2026 | 17:00
16:55
Novice  |  Kronika  |  Doma
VEČ ZNANO V TOREK

Domnevna skrunilca grobov, ki sta jih na območju Kopra razdejala kar 110, v rokah policije

Storilca naj bi bila tuja državljana in sta v pridržanju.
26. 1. 2026 | 16:55
16:49
Video
Bulvar  |  Domači trači
PODKAST REALITY CHECK

Psiholog iz Poroke na prvi pogled: »Naučite se tega pristopa, s katerim je Kirill zagrel Suzano, in boste v osvajanju skoraj vedno uspešni« (VIDEO)

V prvem delu druge epizode podkasta Reality Checka sta se Anja in mag. psihologije Timotej Strnad, psihodiagnostik in strokovnjak v preteklih sezonah šova Poroka na prvi pogled, posvetila edinemu paru, ki ju je v 4. sezoni našel ljubezen, torej Kirillu in Suzani. Par, ki bi jima uspelo tudi brez strokovnjakov, saj je bil pravi izvedenec za rast njune ljubezni kar Kirill sam.
26. 1. 2026 | 16:49
16:45
Novice  |  Slovenija
VINCEKOVA REZ

Na trse so obesili klobase (FOTO)

Tudi tako se ohranja simbol bogate vinogradniške tradicije.
Oste Bakal26. 1. 2026 | 16:45
