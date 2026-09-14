NIJZ triletne otroke vabi na odvzeme krvi, to je razlog

Ravenska območna enota Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) poziva starše otrok iz občin v Mežiški dolini, starih od 24 in 48 mesecev, da jih pripeljejo na odvzeme krvi, da bi preverili morebitno vsebnost toksičnega svinca v krvi. Letošnja novost je možnost odvzem v okviru sistematskega pregleda otrok.

NIJZ je v minulem obdobju na več dogodkih po Koroški skupaj z maskotama Mici in njeno bico predstavljal pomembnost testiranja otrok na prisotnost svinca v krvi ter ob tem delili balone, letake in pobarvanke. Zdaj na odvzeme vabi neposredno in s tem prehaja v osrednji del kampanje, ki poteka pod naslovom Ne špilaj se s svincem, so sporočili iz ravenske enote NIJZ. Starši in njihovi otroci, stari med 24 in 48 meseci, so na domove že prejeli osebna vabila. Skupno so vabila poslali 40 otrokom iz Občine Črna na Koroškem, 54 otrokom iz Občine Mežica, 103 iz Občine Prevalje, 161 iz Občine Ravne na Koroškem in 115 iz dravograjske občine. Če kateremu od staršev predlagani termin za odvzem, naveden v vabilu, ne ustreza, lahko še do konca tega tedna termin uskladijo s sodelavci ravenske območne enote NIJZ na telefonski številki 02 87 05 613 ali na e-naslovu maja.novak@nijz.si), so izpostavili pri NIJZ. Če kateri od otrok iz omenjenih občin, star med 24 in 48 meseci, vabila ni prejel, pa NIJZ starše prosi, da jih o tem obvestijo.

Odvzemi od 22. septembra do 1. oktobra

Odvzemi krvi bodo po načrtih NIJZ potekali od 22. septembra do 1. oktobra v popoldanskem času, v vsaki občini bosta na voljo dva termina. Odvzemi bodo potekali v enotah diagnostičnega laboratorija Zdravstvenega doma Ravne na Koroškem in v laboratoriju Zdravstvenega doma Dravograd. Starši lahko otroke na odvzem pripeljejo tudi v rednem delovnem času laboratorija, sicer pa NIJZ v oktobru načrtuje dodatni termin za tiste, ki se odvzemov v septembru ne bodo mogli udeležiti.

Na NIJZ so ob tem spomnili, da je svinec toksična kovina, ki škodljivo vpliva na zdravje, zlasti na nevrološki, srčno-žilni, prebavni in krvni sistem. Mlajši otroci so zaradi svojih specifičnih fizioloških lastnosti in vedenjskih vzorcev škodljivim učinkom svinca še posebej izpostavljeni. Svinec se v telesu nalaga v kosteh in zobeh, zato ima lahko tudi na videz popolnoma zdrav otrok povišano vrednost svinca v krvi. Pri otrocih ni določene varne ravni izpostavljenosti svincu, zato je pomembno, da pristojni morebitno izpostavljenost odkrijejo čim prej in pravočasno ukrepajo.

Na NIJZ si želijo čim boljšega odziva na poslana vabila. Na lani jeseni poslana vabila je bil sicer odziv slabši od pričakovanega, ob več kot 500 poslanih vabilih je bil namreč zgolj 25-odstoten. V okviru programa sanacije degradiranega okolja v občinah Črna na Koroškem in Mežica so za tamkajšnje otroke testiranja izvajali 15 let do izteka programa leta 2022. Po poplavah avgusta 2023, ko je narasla reka Meža mulj, onesnažen s težkimi kovinami, raznesla po obrežju celotne doline reke Meže od Črne do Dravograda, pa je po novem odloku v testiranja vključenih vseh pet občin na tem območju.