Koprska županska bitka je odločena. Aleš Bržan ostaja na čelu občine, njegov 26-letni izzivalec Nik Popovič pa je moral priznati poraz. A če bi sodili zgolj po vzdušju v Popovičevem volilnem štabu, bi težko uganili, kdo je zmagal. Po začetnem razočaranju je namreč sledilo veselje, odpirali so šampanjec, mladi kandidat pa je pred kamerami Pop TV zadovoljno razlagal, zakaj se kljub porazu počuti kot zmagovalec.

»Seveda slavimo. Prvo slavimo to, da smo sestavili eno res dobro ekipo, ki je en velik kapital za naprej,« je povedal Popovič. Prepričan je, da so dosegli rezultat, na katerega so lahko ponosni, še posebej zato, ker jih je marsikdo že pred volitvami odpisal.

»Mi smo se do konca borili za zmago, oddelali smo dva meseca vrhunske kampanje, tako da sem zelo ponosen,« je dejal in dodal, da rezultat šteje za enega svojih velikih življenjskih uspehov.

Slavni priimek? Zanj nikakor ni bil breme, pravi

Popovič se je med kampanjo večkrat srečal z vprašanjem, koliko mu je pomagal priimek. Njegov oče Boris Popovič je namreč dolga leta vodil Koper, mladi kandidat pa je tokrat brez zadrege priznal, da je družinsko ime njegova prednost. »Bil je prednost, sigurno, kajti priimek Popovič v Kopru nekaj pomeni,« je odgovoril.

Spomnil je tudi na dedka, ki je bil predsednik obrtne zbornice, in očeta, ki je bil po mnenju mnogih dober župan. Kot pravi, družina iz generacije v generacijo nadaljuje tradicijo tako v poslovnem kot političnem življenju.

Bo poraženec postal podžupan?

Še zanimivejše pa je vprašanje, kaj se bo v Kopru dogajalo po volitvah. Čeprav sta bila Bržan in Popovič zadnja dva meseca tekmeca, se zdi, da možnosti za sodelovanje nikakor niso zaprte. Popovič je Bržanu že pred televizijskimi kamerami čestital za zmago in odličen rezultat. Pojasnil je, da mu bo z veseljem segel v roko tudi osebno, ko se bo ponudila priložnost.

Ob tem je spomnil na Bržanove napovedi, da bo po volitvah k sodelovanju povabil različne politične akterje. »Če bo tako, kot je bilo obljubljeno, da se bo povabilo vse k sodelovanju, tako da pričakujem to, tako da se bomo z veseljem odzvali,« je povedal.

Bržana so novinarji neposredno vprašali, ali bi lahko bil med njegovimi podžupani tudi Nik Popovič. Odgovor je bil diplomatski, a možnosti ni zavrnil. Pojasnil je, da se želi najprej pogovoriti z vsemi političnimi akterji, šele nato pa sprejemati odločitve o nadaljnjem sodelovanju. Tudi Popovič je poudaril, da je njegova ekipa odprta za sodelovanje z vsemi in da bodo v mestnem svetu podpirali dobre projekte. Ali bi se lahko nekdanja tekmeca tako znašla na isti strani, bo pokazal čas.

Bržan napovedal zadnji mandat, želi si vzgojiti naslednika

Bržan pa je po zmagi razkril še nekaj zanimivega. Kot kaže, namerava biti to njegov zadnji županski mandat. »Potrudil se bom, da bo to zadnji mandat,« je napovedal in pojasnil, da želi v prihodnjih štirih letih usposobiti nekoga, ki bi lahko prevzel vodenje občine in nadaljeval začrtano delo. Zahvalil se je volivcem, svoji ekipi, podpornikom in sodelavcem na občini, ki so v preteklih letih sodelovali pri uresničevanju projektov.

Čeprav je bila nedelja namenjena slavju, pa zanj dolgega počitka očitno ne bo. »Jutri je delovni dan,« je poudaril. Delo na občini se bo nadaljevalo, projekti so že v teku, v prihodnjih tednih pa ga čakajo tudi pogovori o političnem sodelovanju.

Medtem ko Bržan govori o svojem zadnjem mandatu, 26-letni Popovič vrat morebitni novi kandidaturi čez štiri leta ne zapira. Na vprašanje, ali že pogleduje proti naslednjim volitvam, je odgovoril, da je za takšne napovedi še prezgodaj. Če se bodo z ekipo odločili za novo kandidaturo, bodo to pravočasno sporočili.