Nika Kovač in Janez Janša sta bila skupaj na letalu! Razkrila, kaj se je dogajalo: »Mucek Janez ...«

Fotografija direktorice Inštituta 8. marec Nike Kovač, ki je med septembrskim povratnim letom iz New Yorka potovala v poslovnem razredu, je v soboto sprožila precej pozornosti. Po objavi fotografije so se pojavila vprašanja o stroških njenega potovanja. Kovačeva se je na očitke odzvala z daljšim zapisom na Facebook strani Inštituta 8. marec, v katerem je razkrila tudi nepričakovano podrobnost: na istem letalu naj bi bila predsednik vlade Janez Janša in njegova žena.
»Od zmage na referendumu proti politični policiji si avtoritarna desnica prizadeva narediti vse, da bi me očrnili,« je uvodoma zapisala Kovačeva in dodala, da je poslovni razred na poti iz New Yorka delila tudi z Janšo, njegovo ženo in njegovo ekipo. Ob tem se je pošalila, da je bil morda prav »mucek Janez« anonimni avtor fotografije, ki je zaokrožila po spletu.
V nadaljevanju se je dotaknila tudi političnih razhajanj s predsednikom vlade. Izpostavila je svoje nasprotovanje davčnim ugodnostim za najvišje plačane, privatizaciji javnega zdravstva ter zmanjševanju socialnih pravic. Omenila je tudi njuno različno delovanje v povezavi z izraelsko-palestinskim konfliktom.
Na koncu je bila do skrivnega fotografiranja posebej kritična. Takšno ravnanje je označila za »simptomatično, patetično in bedno«, še zlasti, če bi se izkazalo, da so bili vanj vpleteni visoki predstavniki države. Kdo je fotografijo dejansko posnel, za zdaj ni znano.