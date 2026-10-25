Nika Kovač in Janez Janša sta bila skupaj na letalu! Razkrila, kaj se je dogajalo: »Mucek Janez ...«

Fotografija direktorice Inštituta 8. marec Nike Kovač, ki je med septembrskim povratnim letom iz New Yorka potovala v poslovnem razredu, je v soboto sprožila precej pozornosti. Po objavi fotografije so se pojavila vprašanja o stroških njenega potovanja. Kovačeva se je na očitke odzvala z daljšim zapisom na Facebook strani Inštituta 8. marec, v katerem je razkrila tudi nepričakovano podrobnost: na istem letalu naj bi bila predsednik vlade Janez Janša in njegova žena.

»Od zmage na referendumu proti politični policiji si avtoritarna desnica prizadeva narediti vse, da bi me očrnili,« je uvodoma zapisala Kovačeva in dodala, da je poslovni razred na poti iz New Yorka delila tudi z Janšo, njegovo ženo in njegovo ekipo. Ob tem se je pošalila, da je bil morda prav »mucek Janez« anonimni avtor fotografije, ki je zaokrožila po spletu.

Kdo je plačal letalske vozovnice?

Nika Kovač FOTO: Arhiv

Kovačeva je pojasnila, da ji letalske vozovnice za nekatere mednarodne dogodke in predavanja zagotovijo organizatorji. Poudarila je, da je ponosna na mednarodno prepoznavnost svojega dela, zaradi katere ji občasno omogočijo tudi potovanje v poslovnem razredu. Obenem je zatrdila, da njena vozovnica ni bila plačana z davkoplačevalskim denarjem, medtem ko, naj bi bile po njenih besedah vozovnice predsednika vlade, njegove žene in sodelavcev financirane iz javnih sredstev.

V nadaljevanju se je dotaknila tudi političnih razhajanj s predsednikom vlade. Izpostavila je svoje nasprotovanje davčnim ugodnostim za najvišje plačane, privatizaciji javnega zdravstva ter zmanjševanju socialnih pravic. Omenila je tudi njuno različno delovanje v povezavi z izraelsko-palestinskim konfliktom.

»Niti na pamet mi ni prišlo, da bi ju skrivoma fotografirala«

Janez Janša FOTO: Stephanie Lecocq Reuters

Pozneje se je oglasila še z dodatnim zapisom, v katerem je poudarila, da se je ob srečanju s predsednikom vlade vedla spoštljivo in ni posegala v njegovo zasebnost. »Ko sem ugotovila, s kom si delim vrsto na letalu, sem se vedla spoštljivo, tako kot bi si želela, da se predsednik vlade obnaša tudi do mene,« je zapisala. Dodala je, da ji ni prišlo na misel, da bi Janšo in njegovo ženo skrivaj fotografirala ter iz tega ustvarjala medijsko zgodbo.

Na koncu je bila do skrivnega fotografiranja posebej kritična. Takšno ravnanje je označila za »simptomatično, patetično in bedno«, še zlasti, če bi se izkazalo, da so bili vanj vpleteni visoki predstavniki države. Kdo je fotografijo dejansko posnel, za zdaj ni znano.