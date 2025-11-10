Nika Kovač izčrpana in na robu solza: »Slabo novico imam za vse nas« (VIDEO)

»Slabo novico imam za vse nas. Stvari so se spet začele zapletati. Ne zaradi nas, ampak ker so se nasprotniki našega predloga začeli organizirat in delat vse, da nam ne bi uspelo,« je na robu joka povedala Nika Kovač, ki je z Inštitutom 8. marec prejšnji teden zmagala na glasovanju v Evropskem parlamentu. Tam je namreč odbor za pravice žensk in enakost spolov prvič glasoval o pobudi My voice, My choice, s katero želijo zagotoviti varen in dostopen splav po Evropi.

Po tem, ko je pobudo podprl omenjeni odbor, mora o predlogu glasovati še celoten Evropski parlament, in sicer bi se moralo to zgoditi na seji še ta mesec, kar pa se ne bo zgodilo. Kot je pojasnila Kovačeva, je bilo glasovanje preloženo na konec decembra, morda celo na januar.

»Zakaj je to za nas slaba novica? Ker kaže, da so začeli blokirati samo glasovanje, prestavljajo ga tudi zato, da v tem času načrtujejo razne napade in manevre, da bi nas ustavili. Več časa, kot imajo, večjo možnost imajo, da nam odvzamejo še tistih nekaj glasov, ki smo jih imeli, in da vse skupaj spremenijo,« je pojasnila predsednica Inštituta 8. marec in napovedala »ostro bitko«.

»V resnici vedo, da nas morajo izčrpati, vedo, da delamo s hudim tempom, vedo, da se ne ustavimo, da smo na koncu naših moči in da je izjemno težko, kar se dogaja,« je še dodala na pogled obupana in zlomljena Nika, ki je ob tem priznala, da so bile s kolegicami ob novici, da je glasovaje prestavljeno povsem na tleh, žalostne in razočarane. To pa po njenih besedah ne pomeni, da se bodo tudi vdale in obupale, temveč ravno nasprotno. »Bolj kot nam nagajaš, bolj pokončne smo in bolj bomo delale,« je še pribila aktivistka.