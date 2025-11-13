  • Delo d.o.o.
MAJHNA DRŽAVA, VELIK KORAK

Nika Kovač nasmejana do ušes: »Slovenija premika meje. Zmagali smo«

Nika Kovač je dosegla zgodovinsko zmago kampanje My Voice, My Choice.
A. G.
Evropski parlament je danes na plenarnem zasedanju z 359 glasovi za in 200 proti podprl vključitev zahtev pobude My Voice, My Choice: za varen in dostopen splav v poročilo Strategija enakosti spolov 2025. Podpora pobudi je bila celo večja kot podpora celotnemu poročilu, ki je prejelo 310 glasov za in 222 proti.

Gre za prvo zavezujoče glasovanje na plenarni ravni, ki potrjuje podporo Evropskega parlamenta vzpostavitvi evropskega finančnega mehanizma, s katerim bi ženskam iz držav z omejenim dostopom do splava omogočili, da varno in zakonito opravijo splav v državah, kjer je ta dostopen. Mehanizem bi deloval na prostovoljni osnovi sodelujočih držav.

»To je za nas izjemno lep in pomemben trenutek. Dokazuje, da pravica do svobodnega odločanja o rojstvu otrok ni tema, ki razdvaja, ampak tema, ki povezuje. Evropski parlament je danes nedvoumno pokazal, da stoji na strani žensk in reproduktivnih pravic,« je povedala Nika Kovač, koordinatorica kampanje My Voice, My Choice in direktorica Inštituta 8. marec.

Široka podpora iz različnih političnih skupin

Za vključitev zahtev My Voice, My Choice v strategijo so glasovali poslanci in poslanke iz skoraj vseh političnih skupin – Socialistov in demokratov (S&D), Levice, Zelenih, liberalne Renew, in večina poslancev konservativne Evropske Ljudske stranke (EPP), podprlo pa jo je tudi nekaj poslancev iz skupine Konzervativcev in reformistov (ECR) ter neodvisni poslanci.

»Morda najzanimivejši podatkekje, da smo tudi znotraj politične skupine konzervativne Evropske ljudske stranke (v kateri sta tudi NSi in SDS) prejeli več glasov za kot proti. To jasno kaže, da splav ni tema, ki bi razdvajala Evropo, ampak sta svoboda odločanja in zdravje žensk temi, ki povezujeta,« je dejala Kovač.

Prvič v uradnih dokumentih Evropskega parlamenta

Z današnjim glasovanjem je prvič uradno zapisano v dokumentih Evropskega parlamenta, da institucija nalaga Evropski komisiji, naj izvede zahteve kampanje My Voice, My Choice. To pomeni, da Evropski parlament zdaj uradno podpira poziv k vzpostavitvi evropskega mehanizma za varen in dostopen splav. 

Besedilo paragrafa 30 Strategije za enakost spolov 2025: [Evropski parlament] 'Poudarja široko podporo državljanov EU, da se vsem v EU omogoči dostop do varnega splava, ne glede na to, kdo so in od kod prihajajo, kar med drugim odraža uspešna evropska državljanska pobuda My Voice, My Choice, ki poziva EU, naj sprejme zakonodajo, ki bi ustvarila finančni mehanizem za pomoč državam članicam, ki se prostovoljno pridružijo temu ukrepu, da bi zagotovile varen splav vsem, ki do njega nimajo dostopa; poziva Komisijo, naj hitro ukrepa in upošteva zahtevo te evropske državljanske pobude ter vzpostavi finančni solidarnostni mehanizem med državami članicami, ki bi zagotovil ženskam v EU dostop do splava.'

Kot je povedal tudi hrvaški poslanec Marko Vešligaj, glavni poročevalec za strategijo: »Zlasti pomembno je, da smo dobili večino za pobudo My Voice, My Choice. To je jasen signal, da mora Evropska komisija ukrepati. Ženske Evrope so se izrekle, prav tako pa tudi Evropski parlament.«

Čaka nas še najpomembnejše glasovanje

Naslednja koraka za pobudo My Voice, My Choice v evropskem parlamentu sta  t.i. hearing pred pristojnim odborom 2. decembra in glasovanje celotnega Evropskega parlamenta o posebni resoluciji v podporo zahtevam My Voice, My Choice. Termin glasovanja o resoluciji v tem trenutku še ni znan. Temu bo sledila končna odločitev Evropske komisije, pričakovana okoli 2. marca 2026.

»Zavedamo se, da nas čaka še veliko dela. A današnji izid pomeni, da imamo potrditev Evropskega parlamenta in to nam daje zagon za naprej,« je dodala Kovač.

Majhna država, velik korak

Kampanja My Voice, My Choice dokazuje, da se lahko tudi iz najmanjše države premika meje in spreminja Evropo. V manj kot 2 letih je bilo zbranih 1,2 milijona podpisov, uspešno so bili prestani vsi odborski postopki v Bruslju in zdaj je bila dosežena tudi potrditev na plenarnem glasovanju.

»V teh težkih časih je zmagalo upanje. Zmagale so reproduktivne pravice, zmagala je kampanja My Voice, My Choice in predvsem je zmagala skupnost.« je zaključila Kovač.

Inštitut 8. marec se zahvaljuje vsem, ki kampanjo podpirajo in verjamejo v možnost sprememb: »Nihče nas ne sme prepričati, da smo bolj razdeljeni, kot v resnici smo. Veselimo se, da bomo v Slovenijo še naprej prinašali dobre novice in skupaj spreminjali svet na bolje.«

