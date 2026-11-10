Nika Kovač o predlogu prepovedi Inštituta 8. marec: »Lahko me pretepete, ubijete, prepoveste naše delovanje, ampak ideja bo ostala živa«

Direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač je na današnji novinarski konferenci povedala, da je po predstavitvi predloga poslanca SDS Zvonka Černača poklicala prijateljico, avstrijsko dedinjo Marlene Engelhorn, eno od večjih donatork pobude My Voice, My Choice. Prosila jo je, naj SDS nakaže manjši znesek. Po besedah Kovač je Engelhorn denar tudi nakazala. Ob tem se je pošalila, da po Černačevi logiki zdaj tudi SDS ne bi mogla več sodelovati v kampanjah ali kandidirati na volitvah.

Poslanci koalicije in Resnice so v državni zbor vložili predlog novele zakona o volilni in referendumski kampanji. Po njem pravne osebe, ki so v petih letih pred glasovanjem prejele kakršna koli sredstva iz tujine, ne bi smele organizirati volilnih ali referendumskih kampanj. Černač je dejal, da želijo s tem preprečiti posreden vpliv tujine na volitve in referendume.

Kovač je dejala, da so podobno novinarsko konferenco nazadnje sklicali pred petimi leti, ko jih je SDS po njenih besedah prav tako poskušala onemogočiti pred državnozborskimi volitvami. Predlog je primerjala s praksami v Rusiji, Belorusiji in Gruziji. »Lahko me pretepete, ubijete, lahko prepoveste naše delovanje, ampak ideja Inštituta 8. marec bo ostala živa,« je dejala.

Nasprotujejo kapici pri 7.500 evrih

Ker nova pravila po njenih besedah med decembrsko referendumsko kampanjo še ne bodo veljala, je Kovač napovedala, da bo inštitut pozival h glasu proti zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki ga imenuje »zakon za bogate«. Dejala je, da bodo naredili vse, da bo to njihova najboljša kampanja doslej.

Glasovanje bo 6. decembra. Med ukrepi v zakonu je razvojna kapica, ki bi osnovo za obračun prispevkov za socialno varnost omejila na 7.500 evrov bruto mesečno. Kovač ukrepu nasprotuje, ker bi po njenem razbremenitev najvišjih plač šla na račun javnega zdravstva in socialne države.

Za letake za vsa gospodinjstva ni bilo denarja

Kovač je dejala, da v inštitutu pozdravljajo nasprotovanje SDS financiranju volilnih in referendumskih kampanj iz tujine. Zatrdila je, da svojih referendumskih kampanj nikoli niso financirali s tujim denarjem. Med oktobrsko kampanjo proti noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki so jo poimenovali »Proti politični policiji«, po njenih besedah niso imeli dovolj denarja niti za pošiljanje letakov vsem gospodinjstvom.

SDS je ob tem očitala, da je denar iz tujine prejemala že prej in da je te prilive prikrivala. Spomnila je še na madžarsko financiranje medijev blizu SDS in na primer izraelske zasebne obveščevalne družbe Black Cube pred marčevskimi državnozborskimi volitvami. Inštitut je o tem primeru že spomladi predstavil odprto pismo.