OSEBNI PRITISKI

Nika Kovač spet prejema grožnje s smrtjo: Zanimivo, da ravno takrat, ko smo začeli postavljati vprašanja Logarju (VIDEO)

Ustanoviteljica Inštituta 8. marec o osebnih grožnjah, diskreditacijah in pritiskih, ki so sledili po javnih objavah organizacije.
Nika Kovač. FOTO: Voranc Vogel
Nika Kovač. FOTO: Voranc Vogel
Kaja Grozina
 26. 1. 2026 | 10:15
 26. 1. 2026 | 10:25
Inštitut 8. marec je v zadnjih tednih na svojih družbenih omrežjih objavil več zapisov, v katerih je javno naslovil politična vprašanja in zahteval jasne odgovore. Del objav se je nanašal tudi na delovanje Anžeta Logarja. V zadnjih dneh pa je tarča zmerjanja, diskreditacij in groženj postala Nika Kovač, ustanoviteljica in direktorica organizacije. O prejetih grožnjah, med katerimi so tudi grožnje s smrtjo, je spregovorila v videu, objavljenem na družbenem omrežju Facebook. Povedala je, da se je val sovražnih odzivov začel v času, ko so na Inštitutu 8. marec objavili več zapisov in javnih vprašanj, namenjenih politikom. Po njenem opažanju ne gre za naključje, temveč za mehanizem, ki se v slovenskem prostoru vedno znova aktivira, kadar civilna družba zahteva odgovore. Tokrat je, kot pravi, drugačna predvsem njena odločitev, kako se bo na to odzvala.

Pred časom je bila na večerji s Katy Perry 

V izjavi jasno pove, da v prihajajočem obdobju ne bo več sprejemala vloge žrtve. Govori o utrujenosti od nenehnega prenašanja pritiskov in od pričakovanja, da bo tišina prinesla konec napadov. Del videa je namenjen tudi očitkom, ki se pojavljajo v ozadju diskreditacij. Nika odkrito govori o svojem delu v tujini, o prijavljanju Inštituta na mednarodne razpise in o udeležbah na konferencah, kjer tudi sama nastopa. »Res je, da delam v tujini. Res je, da Inštitut prijavljamo tudi na tuje razpise. Res je, da hodim na različne konference.« Omenila je tudi srečanja z vidnimi osebnostmi iz mednarodnega prostora, med njimi tudi večerjo z ameriško glasbenico Katy Perry. Poudarja, da so vsi tovrstni stiki javni in da ne vplivajo na njena politična in vrednostna stališča.

Pričakuje, da se bodo pritiski nadaljevali 

O razmerah v Gazi je spregovorila tudi tam, kjer so jo opozarjali, naj tega ne stori. Vztraja pri obdavčitvi najbogatejših tudi v okoljih, kjer takšna stališča niso dobro sprejeta. Prav ta doslednost pa po njenem mnenju pogosto sproži poskuse osebne diskreditacije. V videu se dotakne tudi političnega komuniciranja in praks, ki jih razume kot zavajajoče. Razliko vidi v transparentnosti in v odnosu do javnosti, pri čemer poudari, da so njihove dejavnosti in viri javno dostopni. Osrednje sporočilo videa pa je usmerjeno v prihodnje tedne. Nika pove, da pričakuje nadaljevanje pritiskov, tudi v obliki manipuliranih vsebin in groženj, a obenem jasno poudari, da se zaradi tega ne bo umaknila iz javnega prostora. »Za vsak ta napad bom glasnejša.«

 

Nika KovačInštitut 8. marecgrožnjegrožnje s smrtjopritiskiAnže Logar
