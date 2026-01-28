Nika Kovač proti Anžetu Logarju: »Ljudje so všečkali burgerje, dobili pa politično stranko«

Včerajšnje soočenje med Niko Kovač in Anžetom Logarjem je v osrednjih informativnih oddajah Odmevi na RTV Slovenija ter 24UR Zvečer na POP TV potekalo v izrazito napetem tonu. V ospredju razprave so bili očitki o domnevnem preimenovanju profila na Facebooku, povezanega z blagovno znamko burgerjev Lars & Sven, v politični profil stranke Demokrati. Anžeta Logarja ter vprašanja politične etike, odgovornosti in verodostojnosti. Na njuno soočenje se je odzval tudi predsednik stranke SDS, Janez Janša.



Logar vse očitke zavrača

Razprava se je osredotočila na trditve, da se je Facebook stran z več kot 20 tisoč sledilci, ki je bila prvotno namenjena promociji gostinske dejavnosti, brez obvestila sledilcem preusmerila v politično promocijo stranke Demokrati. Anžeta Logarja. Voditeljica Rosvita Pesek je Logarja soočila z očitki o neetičnem ravnanju in morebitnih kršitvah pravil. Vse obtožbe je zavračal in dejal, da takšnih praks ne podpira in da bi se mu zdelo neprimerno, če bi se politična stranka promovirala prek preimenovanja drugih spletnih strani ali profilov. Zatrdil je, da spornega profila ni našel in da z njegovim obstojem ni bil seznanjen. Dodal je, da stranka na družbenih omrežjih beleži organsko rast in da nenadnega skoka sledilcev ni bilo. »Če bi se kaj takega zgodilo, tega zagotovo nisem odobril.«

Nika Kovač: »Ljudje so všečkali burgerje, nato pa so dobili politično stranko. To je nemoralno.«

Anže Logar in Nika Kovač v oddaji Odmevi na RTV Slovenija. FOTO: Posnetek zaslona RTV

Vprašanja odgovornosti in zakonitosti

Povsem drugačen je bil nastop Nike Kovač, ki je Logarjeve navedbe označila za neresnične. Po njenem mnenju gre za jasno zavajanje javnosti. »Ljudje so všečkali burgerje, nato pa so dobili politično stranko. To je nemoralno,« je poudarila in dodala, da bi se v podobni situaciji vsak počutil prevaranega. Opozorila je tudi na organizacijsko in poslovno ozadje primera. Po njenih navedbah naj bi bila Facebook stran v lasti profitnega podjetja, ki je povezano s članom izvršilnega odbora stranke Demokrati. Anžeta Logarja, njegova soproga pa naj bi v podjetju opravljala vodstveno funkcijo. Takšna stran ima po njenem mnenju jasno tržno vrednost, njen brezplačni prenos v politične namene pa odpira vprašanje skladnosti z zakonodajo o financiranju političnih strank. Ob tem je dejala, da bi od politika v takšni situaciji pričakovala priznanje napake in prevzem odgovornosti, ne pa zanikanja. V oddaji Odmevi se je razprava razširila tudi na širši politični kontekst. Kovačeva je Logarju očitala, da se pogosto sklicuje na nevednost glede spornih praks, ki so zaznamovale njegovo preteklo politično delovanje. Omenila je njegovo sodelovanje v vladah Janeza Janše ter vprašanja financiranja medijev in političnih povezav, pri čemer je poudarila, da bo moral kot morebitni pomemben akter prihodnjih koalicijskih pogajanj na ta vprašanja jasno odgovoriti.

Anže Logar vse očitke zavrača. FOTO: Posnetek zaslona POP TV

Logar je vse očitke zavrnil in povedal, da podpira institucionalno razčiščevanje primera. Poudaril je, da pozdravlja odločitev Inštituta 8. marec, da je zadevo prijavil Računskemu sodišču. Po njegovih besedah gre za pravi korak, saj bo neodvisna institucija ugotovila, ali je šlo za kakršnokoli nedovoljeno financiranje. »Zdaj imamo institucijo, ki ji vsi zaupamo in ki bo ugotovila dejstva. To bo umaknilo politična ugibanja.«

V oddaji 24UR Zvečer je voditelj Logarja neposredno vprašal, ali so ga v tem primeru ujeli »s prsti v marmeladi«. Logar je zanikal in povedal, da o spornem preimenovanju profila ni vedel ničesar. Nika je njegove odgovore označila za značilne za slovenski politični prostor ter poudarila, da so bili po razkritjih sporni profili odstranjeni ali skriti, kar po njenem mnenju dodatno potrjuje resnost očitkov. Ob koncu razprave je Nika opozorila, da Računsko sodišče nima zakonsko določenih rokov in da razjasnitev primera morda ne bo sledila hitro. Po njenem mnenju bo do takrat ključno vprašanje politične prepričljivosti in zaupanja javnosti. Logar je vztrajal, da je institucionalna pot edina ustrezna in da se bo resnica pokazala skozi postopke.