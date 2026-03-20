Nika Kovač razkriva, kako naj bi »operativci Black Cube skupaj s SDS delovali v zadnjih 24 urah pred volitvami«

Inštitut 8. marec je opozoril, kako bodo po njihovih ugotovitvah operativci izraelske obveščevalne agencije Black Cube skupaj s stranko SDS delovali v zadnjih 24 urah pred volitvami. Po razkritjih iz začetka tedna, da so bili njihovi operativci prisotni v Sloveniji tik pred volitvami in povezavah z Janezom Janšo, so danes predstavili vzorce takšnih operacij in opozorili, kaj lahko sledi v zaključni fazi kampanje.

Direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač je poudarila, da bomo na nedeljskih volitvah odločali, v kakšni družbi želimo živeti. Ob tem je izpostavila, da je boj proti korupciji sestavni del delovanja Inštituta in da so se nanjo vedno odzivali. »Nikoli nismo imeli problemov, da naslavljamo problematičnost nekaterih ministrov leve sredine. Še vedno mislimo, da je treba vsak sum korupcije preučevati kot tudi, da je čas, da se nekateri župani zamenjajo.« Ločeno od tega pa je opozorila na ključno dejstvo: da je bil v Sloveniji dokazano prisoten Black Cube, da je Janez Janša priznal srečanja z njihovimi predstavniki in da gre za izjemno resen poseg v slovensko suverenost.

Cilj operacij Black Cube je v zadnjih 24 urah pred volitvami ustvariti paniko

Opozorila Nike Kovač temeljijo na prepoznavnih vzorcih operacij, ki jih Black Cube uporablja v različnih državah za vplivanje na volitve. Po njenih besedah ne gre za enkraten primer, ampak za ponavljajoč način poseganja v volilne procese: tik pred volitvami se začnejo pojavljati obremenjujoči posnetki ali "razkritja", njihovo širjenje pa poteka koordinirano prek vnaprej pripravljenih omrežij, ki jih v zelo kratkem času razširijo v javni prostor in ustvarijo pritisk na volivce. Opozorila je, da je cilj takšnih operacij ustvarjanje moralne panike v trenutku, ko se druga stran zaradi spoštovanja pravil in volilnega molka ne more več enakovredno odzivati. »Oni gredo vedno do konca in njihov cilj je, da v 24 urah pred volitvami zaženejo paniko,« je dejala.

Boris Vezjak: Stranka SDS že najmanj od leta 2008 uporablja psihopropagandna sredstva za vplivanje na prepričanja množic Filozof in profesor dr. Boris Vezjak je poudaril, da dogajanje zadnjega tedna ni osamljen incident, ampak del širšega vzorca političnega delovanja SDS. Opozoril je, da stranka SDS že najmanj od leta 2008 uporablja psihopropagandna sredstva za vplivanje na prepričanja množic. Kot primer je navedel brezplačnike iz leta 2008, ki so bili po njegovih besedah namenjeni prav temu, da s propagandnim pritiskom vplivajo na volivce. Po Vezjakovem mnenju je logika tudi tokrat enaka: ustvariti eno samo močno sporočilo in ga vsiliti v javni prostor. V tem primeru je to trditev, da »vlada kriminalna združba«. Prav temu naj bi bil po njegovem podrejen celoten namen operacije.

Nika Kovač je ob tem ponovno pozvala ljudi, naj bodo v naslednjih dveh dneh posebej pozorni na dogajanje v javnem prostoru. Opozorila je, da je treba morebitne nenadne objave, posnetke in koordinirane kampanje prepoznati kot poskus manipulacije in zavajanja ljudi ter kot učbeniški primer avtoritarnega poseganja v volitve. »Odgovornost nas vseh je, da to opazujemo in da vemo, da se bo to zgodilo,« je poudarila.